TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok chce pobudzić wzrost dzięki nowym inicjatywom, w tym płatnym filmom i odnowionemu funduszowi twórców. Według raportu serwisu The Information, firma pracuje nad płatną funkcją wideo, która pozwoliłaby twórcom pobierać od użytkowników 1 USD lub inną wybraną przez nich kwotę za dostęp do wideo. Nowa funkcja byłaby dla twórców sposobem na zarabianie pieniędzy bezpośrednio od fanów, a sam pomysł nie jest nowy. Instagram już pozwala twórcom udostępniać treści tylko dla subskrybentów.

Jeśli TikTok ją wdroży, twórcy, którzy są siłą napędową aplikacji (ponieważ ich wirusowe filmy były kluczowe dla rozwoju i popularności aplikacji) zyskają dodatkowe źródło monetyzacj swojego contentu.

Mówi się również, że TikTok testuje nową wersję funduszu dla twórców, którego celem jest zapewnienie im wyższych wypłat niż jego wcześniejsza wersja, która została uruchomiona w 2020 roku. Oryginalny fundusz, który obejmuje pulę w wysokości 1 miliarda dolarów, nagradza twórców za popularne filmy, narzekają oni na wysokość wypłat. Biorąc pod uwagę krytykę obecnej wersji, odnowiony fundusz twórców byłby mile widzianym dodatkiem do platformy.

Firma rozważa również wykorzystanie odnowionego funduszu do nagradzania twórców, którzy publikują dłuższe filmy, korzystając z rozszerzerzenia ich długości z trzech do 10 minut. Ponadto TikTok chce też podnieść progi dot. liczny obserwujących - by kwalifikować się do funduszu trzeba będzie ich mieć ponad 100 000, a nie, jak dotychczas 10 000 obserwujących dla obecnego funduszu.

Fundusz testowany jest we Francji i Brazylii, w Stanach Zjednoczonych może jednak zostać uruchomiony już w przyszłym miesiącu.

W TikTok każdy może być twórcą i każdy może cieszyć się rozrywką naszych inspirujących twórców. Naszym celem jest dalsze wprowadzanie innowacji w tym doświadczeniu, aby ludzie mogli wyrażać siebie, znajdować swoją społeczność i być nagradzani za swoją kreatywność”.

Nie tylko TikTok planuje poszerzyć ofertę dla twórców W tym miesiącu również YouTube zaczął dzielić się przychodami z reklam z twórcami Shortów, co daje mu znaczną przewagę nad konkurencją. Jednak zgłoszone przez TikTok nadchodzące zmiany wskazują, że on też szuka nowych sposobów na uspokojenie nastrojów.

Nowe sposoby na monetyzację treści to niejedyna inicjatywa chińskiej aplikacji w tym kierunku. W październiku TikTok wprowadził nowe narzędzia do edycji, aby dać użytkownikom większą swobodę twórczą. Umożliwiały łatwiejszą edycję klipów, dźwięków, obrazów i tekstu, i dostępne dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i większości regionów na całym świecie. Oto czego można się spodziewać.

TikTok dodał również niedawno możliwość udostępniania dłuższych opisów, ponieważ użytkownicy mogą teraz dodać do 2200 znaków dla każdego postu. Firma twierdzi, że dodatkowa przestrzeń da twórcom możliwość rozwijania historii, które udostępnili. Rozszerzona liczba znaków może również dać twórcom więcej możliwości optymalizacji treści pod kątem wyszukiwania. Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy młodsi użytkownicy używają TikTok jako wyszukiwarki, firma daje twórcom więcej możliwości optymalizacji treści pod kątem wyszukiwania.

Wprowadzenie nowych funkcji nastąpiło, gdy TikTok kontynuował swoją passę jako aplikacja, która wygenerowała największe przychody w kwartale, czwarty kwartał z rzędu. Globalna aplikacja TikTok wraz z chińską wersją, znaną jako Douyin, razem utrzymały pozycję najbardziej dochodowej aplikacji niezwiązanej z grami w App Store i Google Play łącznie, z około 914,4 mln USD wydatków konsumenckich w kwartale.

Wcześniej TikTok wprowadził nowy pakiet reklam handlowych o nazwie „Reklamy produktowe” tak, aby ułatwić markom reklamowanie się na platformie. Firma testuje trzy formaty, w tym reklamy wideo, reklamy katalogowe i reklamy produktowe "na żywo".

Nowe reklamy produktowe wideo pozwalają reklamodawcom wyróżnić jeden lub więcej produktów w reklamach wideo typu In-Feed. Platforma twierdzi, że reklamy produktowe wideo zapewniają lepsze wrażenia, dzięki inteligentnemu targetowaniu i zoptymalizowanemu wyświetlaniu. Mają bowiem dawać możliwość zakupu tym użytkownikom, którzy faktycznie skłonni są wydać pieniądze. Reklamy będą również automatycznie tworzyć stronę docelową, aby lepiej określić zamiar zakupu przez użytkownika. Obecnie dostępne są dla wybranych reklamodawców w ramach beta testów.