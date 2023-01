TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok ogłosił, że rozszerza funkcję kontroli odbiorców, dając twórcom możliwość ograniczenia widoczności ich filmów wyłącznie do dorosłych widzów. Przed tym rozszerzeniem funkcja była dostępna tylko w TikTok Live, teraz firma wprowadza ją również w swoich krótkich filmach.

Zaczęliśmy udostępniać naszą funkcję kontroli odbiorców twórcom krótkich filmów i w nadchodzących tygodniach rozszerzymy tę funkcję na całym świecie. Żeby było jasne: nasze zasady nadal w pełni dotyczą twórców korzystających z tej funkcji, a my usuniemy treści zawierające nagość i inne naruszenia naszych Wytycznych dla społeczności. - napisał TikTok w poście na blogu.

TikTok postrzega to ustawienie jako sposób, w jaki twórcy mogą uniemożliwić nieletnim napotykanie treści, m.in. komediowych, skierowanych do dorosłych odbiorców.

Ogłoszenie tej funkcji nie jest przypadkowe. Pojawia się w momencie, gdy TikTok zapowiedział, że chce identyfikować, które treści są odpowiednie dla różnych grup wiekowych, a także po informacji o tym, że opracowuje system do identyfikowania i ograniczania dostępu nastolatków do niektórych rodzajów treści. Platforma zapowiedziała, że w którymś momencie zacznie prosić twórców o określenie, kiedy ich treści są bardziej odpowiednie dla dorosłych odbiorców.

Te ogłoszenia są częścią szerszego dążenia TikToka do zwiększenia bezpieczeństwa nastolatków w aplikacji i transparentności.

Bezpieczeństwo dzieci i nastolatków to obszar, który został poddany znacznej kontroli, nie tylko ze strony organów regulacyjnych i prawodawców, ale także rodziców. Na przykład w zeszłym roku grupa rodziców pozwała TikToka po tym, jak ich dzieci zmarły po podjęciu TikTokowego wyzwania, które krążyło na TikToku.

TikTok wprowadził też nową funkcję, która pozwala użytkownikom zobaczyć, dlaczego dany film został im polecony w kanale "For You", ogłosiła firma we wtorek. Nowa funkcja ma na celu pokazanie użytkownikom szerszego kontekstu dotyczącego sposobu działania algorytmu polecającego treści.

By zrozumieć, dlaczego dany film został polecony w kanale Dla Ciebie, użytkownik może teraz dotknąć panelu udostępniania i wybrać ikonę znaku zapytania o nazwie „Dlaczego ten film”. Tam zostaną wyświetlone powody, dla których dany film został wyświetlony.

Można otrzymać informacje, że pojawił się on z powodu poprzednich interakcji, takich jak oglądane, lubiane lub udostępniane treści, publikowane komentarze lub wyszukiwania. Film mógł też został wyświetlony ze względu na obserwowane konta. TikTok podkreśla też, że dany film może być pokazany, ponieważ został on niedawno opublikowany w regionie lub że treść jest popularna w Twojej lokalizacji.

Ta funkcja jest jednym z wielu sposobów, w jakie pracujemy, aby zapewnić znaczącą przejrzystość osobom korzystającym z naszej platformy i opiera się na szeregu kroków, które podjęliśmy w tym celu. Patrząc w przyszłość, będziemy nadal rozszerzać tę funkcję, aby zapewnić większą szczegółowość i przejrzystość rekomendacji treści. - napisała firma w poście na blogu.

Spersonalizowany algorytm strony TikTok "For You" jest w dużej mierze odpowiedzialny za sukces aplikacji ze względu na jego zdolność do pokazywania użytkownikom treści, które prawdopodobnie uznają oni za interesujące. Ale system algorytmów nie jest doskonały, ponieważ czasami możesz natknąć się na film, który Ci nie odpowiada. W takich przypadkach możesz teraz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego film pojawił się na Twojej stronie Dla Ciebie. Chociaż TikTok wyjaśnił już, jak działają jego rekomendacje, nowa funkcja, która została uruchomiona dzisiaj, oferuje użytkownikom dodatkowy i konkretny kontekst, dlaczego pokazano im konkretny film.