TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok uruchomił dziś nową funkcję - Time to Now, która jest po prostu kopią BeReal, zyskującej na popularności francuskiej aplikacji społecznościowej, która zachęca do robienia zdjęć z przedniej i tylnej kamery w losowych momentach każdego dnia. Ma ona pomóc uchwycić bardziej autentyczny obraz tego, co robią nasi znajomi przez cały dzień.

- TikTok Now zaprasza Ciebie i Twoich znajomych do uchwycenia tego, co robisz w danej chwili, za pomocą przedniego i tylnego aparatu urządzenia. Codziennie otrzymasz monit o nagranie 10-sekundowego wideo lub statycznego zdjęcia, aby łatwo udostępnić to, co robisz. - czytamy na blogu firmy.

TikTok po prostu skopiował BeReal, nie tylko zresztą na poziomie funkcjonalności, ale nawet designu. Bo powiadomienia TikToka wyglądają niemal tak samo jak te w BeReal. Użytkownicy są powiadamiani emotikonami błyskawicy, które wyświetlają się w powiadomieniu PUSH że jest to "Time to Now" (użytkownicy ReReal są zachęcani, by - a jakże - "be real")

TikTok mówi, że funkcja jest teraz dostępna dla użytkowników z USA. Na mockupach widać, że nowa funkcja zajmuje ważne miejsce na dolnym pasku nawigacyjnym, tuż obok przycisku publikowania. TikTok dodał, że w innych regionach TikTok Now może być udostępniony jako samodzielna aplikacja.

BeReal ma swoje własne obawy dotyczące prywatności — jeśli nie będziesz ostrożny, aby wyłączyć lokalizację, możesz przypadkowo udostępnić swoim znajomym dokładnie miejsce zamieszkania, łącznie z nazwą ulicy. W makietach udostępnionych przez TikToka, lokalizacja nie wydaje się jednak być częścią interfejsu TikTok Now.

TikTok uruchomia TikTok Now z wbudowanymi funkcjami prywatności: jeśli użytkownik ma poniżej 16 roku życia i zarejestruje się w samodzielnej aplikacji TikTok Now, jego konto zostanie domyślnie ustawione jako prywatne. Ponadto użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat, aby udostępniać swoje posty na kanale Explore. W przypadku użytkowników w wieku od 13 do 15 lat tylko znajomi — osoby, które obserwujesz i które obserwują Ciebie — będą mogli komentować Twoje posty. Nawet dla użytkowników powyżej 18 roku życia, domyślne ustawienie pozwoli tylko znajomym przeglądać twoje posty, nawet jeśli mogą zmienić swoje ustawienia, aby podzielić się ze światem, jeśli sobie tego życzą.

Na platformie nie ma miejsca na jakiekolwiek treści zawierające hejt, mowę nienawiści czy promujące przemoc. Platforma stale zwiększa zaangażowanie w ochronę swojej społeczności, dlatego ogłosiła swoje członkostwo w Tech Against Terrorism, inicjatywie zrzeszającej firmy z branży technologicznej, akademików oraz społeczeństwo obywatelskie, w celu przeciwdziałania tzw. „brutalnemu ekstremizmowi” w sieci. Przystąpienie do Tech Against Terrorism oznacza, że TikTok spełnia wymogi członkostwa, które obejmują zobowiązania do eksplorowania nowych rozwiązań technologicznych i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w zakresie zwalczania tzw. „brutalnego ekstremizmu”.

Członkostwo w Tech Against Terrorism, projekcie wspieranym przez Dyrekcję Wykonawczą ONZ ds. Terroryzmu, to okazja do nauki od innych firm z branży technologicznej w zakresie walki z tego typu treściami oraz uzyskania wsparcia ekspertów. Partnerstwo zapewni m.in. dostęp do szkoleń oraz zasobów pomagających w wykrywaniu materiałów, które promują terroryzm. Pomogą one jeszcze skuteczniej tworzyć bezpieczne środowisko dla społeczności platformy.