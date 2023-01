TikTok fot. Solen Feyissa | Unsplash

Dzięki partnerstwu z internetową bazą danych filmów IMDb, TikTok uruchomił funkcję, która pozwala użytkownikom oznaczyć film lub program telewizyjny w swoim filmie. Link kieruje widzów do dedykowanej strony w aplikacji z informacjami dostarczonymi przez IMDb na temat konkretnego tytułu, a także kolekcją powiązanych filmów TikToka. Twórcy mogą również zapisać tytuł w zakładce „Ulubione” na swoich profilach.

Wprowadzona funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników TikTok w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Kiedy twórca tworzy tam film, może wybrać „Dodaj link”, a następnie „Film i TV”, co przenosi go do wyboru IMDb obejmującego ponad 12 milionów filmów i seriali telewizyjnych. Po opublikowaniu video nad napisami pojawi się wybrany tytuł.

Nowa funkcja IMDb TikTok będzie prawdopodobnie pomocna dla użytkowników, którzy chcą wyszukiwać treści związane z ich ulubionymi filmami lub serialami telewizyjnymi. Na TikToku jest ich duża społeczność, z łączną liczbą 25 miliardów wyświetleń dla hashtagów, takich jak #FilmTok, #MovieTok i #TVTok, powiedziała Grace Li, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w TikTok i ByteDance, w dzisiejszym ogłoszeniu .

Cieszymy się, że możemy powitać TikTok jako najnowszą dużą firmę, która polega na danych IMDb, aby zapewnić swoim klientom nowe doświadczenia. Ta innowacyjna współpraca umożliwia twórcom TikTok prezentowanie i udostępnianie filmów i programów, które kochają, dodatkowo rozszerzając misję IMDb, aby pomóc klientom odkrywać i decydować, co oglądać i słuchać, gdziekolwiek się znajdują. – powiedziała Nikki Santoro, dyrektor operacyjny IMDb.

Nowa funkcja może również pomóc firmom medialnym i produkcyjnym w skuteczniejszej promocji swoich tytułów. Warner Bros., A24, Netflix i Paramount+ to tylko kilka przykładów firm wykorzystujących TikTok do zachęcania większej liczby widzów do oglądania ich nowo wydanych tytułów.

Ogłoszenie pojawia się tuż po funkcji TikTok „Dlaczego ten film”, która mówi użytkownikom, dlaczego dany film został im polecony. Firma testuje też poziomy tryb pełnoekranowy.