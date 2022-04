TikTok oficjalnym partnerem konkursu Eurowizja 2022

TikTok, smartfon, aplikacja, social media, fot. konkarampelas, pixabay

TikTok zabierze fanów tegorocznej edycji Eurowizji za kulisy konkursu i po raz pierwszy w historii przeprowadzi transmisję LIVE z prób uczestników. Użytkownicy platformy będą mogli także na żywo śledzić półfinały i sam Wielki Finał. Platforma już wkrótce zapowie także, jakie atrakcje związane z Eurowizją zaplanowała dla fanów konkursu w poszczególnych krajach, także w Polsce. Krystian Ochman - polski reprezentant tegorocznej edycji konkursu - zachęca swoich fanów do śledzenia na TikToku jego przygotowań do konkursu.

Europejska Unia Nadawców – organizator Konkursu Piosenki Eurowizji ogłosiła, że platforma TikTok dołącza do grona oficjalnych partnerów 66. edycji wydarzenia jako „Official Entertainment Partner”. Tegoroczny konkurs odbędzie się we włoskim Turynie, a jego tematem przewodnim będzie "Dźwięk piękna". Po raz pierwszy globalna społeczność TikTok, licząca ponad miliard użytkowników, znajdzie się w samym centrum wydarzenia.

TikTok, jako oficjalny partner, włączy się w celebrację muzycznego święta, pokazując artystów i ich muzykę, państwa biorące udział w rywalizacji, a także historię samego konkursu, przybliżając magię Eurowizji swoim, ceniącym dobrą rozrywkę, użytkownikom. Specjalnie przygotowane materiały, playlisty i treści zza kulis przeniosą publiczność TikToka w sam środek najchętniej oglądanego i celebrowanego konkursu muzycznego na świecie.

Popularność Eurowizji wśród użytkowników TikToka stale rośnie. Do tej pory filmy oznaczone hashtagiem #Eurovision zanotowały 3,7 miliarda wyświetleń, a tylko materiały z hashtagiem ubiegłorocznej edycji #Eurovision2021 obejrzano ponad 1,4 miliarda razy. Społeczność TikToka korzystała z platformy, aby dzielić się swoimi emocjami związanymi z występami artystów, wyrażać uznanie dla muzyki, świętować występy i wspierać uczestników konkursu ze swoich krajów. Z kolei uczestnicy Eurowizji wykorzystywali TikToka, aby dotrzeć do swoich fanów i przybliżyć im atmosferę konkursu i pomóc poczuć ducha rywalizacji.

Tegoroczne partnerstwo obu marek pozwoli fanom jeszcze mocniej wspierać swoich faworytów w ich podróży do Wielkiego Finału i zagwarantuje jeszcze intensywniejsze doświadczenie konkursu.

Krystian Ochman - polski reprezentant tegorocznej edycji Eurowizji

Reprezentant polski na tegorocznej Eurowizji zachęca swoich fanów do śledzenia na TikToku jego przygotowań do konkursu.

- Zapraszam do śledzenia mojego profilu na TikToku. Będziecie mogli zobaczyć moje przygotowania do Eurowizji w Turynie, która odbędzie się już 12 maja (półfinał) oraz 14 maja (finał). Nie zabraknie również wyczekiwanych przez Was live’ów – mówi Krystian Ochman.

Transmisja w pionowym formacje

Do finału Eurowizji pozostał dokładnie miesiąc, a Europejska Unia Nadawców - organizatorzy konkursu od 1956 roku - potwierdziła, że pokazy półfinałowe i sam Wielki Finał będą transmitowane za pośrednictwem konta Eurovison w unikalnym, pionowym formacie stworzonym specjalnie na potrzeby platformy TikTok. Połączy on oficjalną transmisję z możliwością zajrzenia za kulisy konkursu i to w czasie, gdy będą się odbywały występy.

Społeczność TikToka będzie miała również dostęp do treści zza kulis oraz ekskluzywnych relacji z pierwszych prób wszystkich uczestników. Te ostatnie dostępne będą tylko na platformie. Lokalne zespoły TikTok z całej Europy będą również współpracować z uczestnikami ze swoich krajów, a w samej aplikacji powstanie specjalny serwis promujący treści związane z Eurowizją, w miarę zbliżania się występów na żywo 10, 12 i 14 maja. Na platformie udostępnione zostaną także piosenki z repertuaru uczestników, co umożliwi użytkownikom TikToka wykorzystanie muzyki do tworzenia własnych filmów. Dzięki temu, konkursowe utwory otrzymają nowe życie, wsparte kreatywnością społeczności TikToka.

Na profilu Eurowizji na platformie każdego dnia pojawiać się będą ekskluzywne treści, w tym codzienne podsumowania konkursu w formie video i materiały zza kulis. Już wkrótce TikTok zapowie także, jakie atrakcje związane Eurowizją zaplanował dla fanów konkursu w poszczególnych krajach.

- Jesteśmy podekscytowani, że w tym roku możemy przybliżyć naszej społeczności magię i muzykę Eurowizji. Domeną TikToka jest rozrywka i kreatywność, dlatego jestem przekonany, że nasi twórcy i użytkownicy – zarówno w Europie, jak i poza nią – chętnie wezmą udział w tym święcie muzyki i kultury. Będziemy dostarczać fanom ekskluzywne treści, zabierać ich za kulisy i umieszczać w samym sercu muzycznego show. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak nasza społeczność zainspiruje się Eurowizją w tym roku!" – mówi Rich Waterworth, General Manager EU, TikTok.

Hashtag #Eurovision2022 jest już dostępny dla użytkowników TikToka i fanów Eurowizji z całego świata, którzy mogą zaprezentować swoją kreatywność i świętować największy i najbardziej znany konkurs piosenki na świecie. Aby stać się jego częścią, śledź profil Eurovision.