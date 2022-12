TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

Mijający rok na TikToku obfitował w kreatywne pomysły i trendy, którymi żyła polska i globalna społeczność platformy. Ponad miliardowa grupa użytkowników aplikacji inspirowała siebie nawzajem, odkrywała nowe rzeczy i zapoczątkowuje zjawiska przenoszące się do popkultury. W corocznym raporcie What’s Next TikTok zawarł prognozy dla poszukujących efektywnych kanałów promocji produktów i usług.

TikTok w 2022 roku

W swoim tegorocznym zestawieniu TikTok wyodrębnił pięć kategorii: Uwielbiane wideo, Nauczył mnie TikTok, Playlista, wschodzące gwiazdy oraz Tylko na TikToku. Pierwszy raz w globalnym zestawieniu znalazł się film użytkownika z Polski.

- Rok 2022 udowodnił, że TikTok to miejsce, gdzie rodzą się ciekawe trendy, często przenikające do kultury i naszego życia codziennego. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniali twórcy, którzy na co dzień pokazują, że każdy użytkownik TikToka może zyskać tu ogromną popularność. Liczy się pomysł, jakość przekazywanego contentu, zrozumienie platformy i zdolność do ciekawego opowiadania historii. Obecnie już ponad miliard osób aktywnie korzysta z naszej aplikacji, a co trzecia przyznaje, że uczy się na platformie nowych rzeczy. Rozrywka w połączeniu z edukacyjnymi i poradnikowymi treściami to nasza najlepsza wizytówka i dowód na to, że TikTok już od dawna nie jest wyłącznie aplikacją do tańczenia. Przed nami kolejny rok kreatywnych treści i jestem przekonana, że nasi użytkownicy jeszcze nie raz pozytywnie nas zaskoczą - mówi Paula Kornaszewska, Head of Operations, TikTok CE.

Uwielbiane wideo

W 2022 roku główny kanał TikToka “Dla Ciebie” obfitował w różnorodne treści - od filmów rozrywkowych, poprzez codzienne vlogi, relaksujące ASMR (#ASMR uplasował się w TOP10 najpopularniejszych hashtagów na TikToku) czy hobby. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych filmów według polskich użytkowników:

1. Filmzlektorem - Znani w Polsce lektorzy zdobywają coraz większą popularność na TikToku, a ich film “Lektorzy na zakupach” wyświetlono do tej pory już 6,8 mln razy.

2. Kwiatkowsky - Taniec Dawida Kwiatkowskiego wraz ze swoją podopieczną ze znanej produkcji do “Somebody That I Used To Know” zdobył prawie 6 mln wyświetleń.

3. Fredziownik_art - Franek Bielak, utalentowany rysownik, potrafi zaskoczyć. Film przedstawiający Królową Elżbietę II w czasach młodości wyświetlono 27 mln razy.

4. Loczniki - nie, to nie jest postać z gry. To połowa kreatywnego duetu, który upodabnia się do tzw. NPC-ów, czyli bohaterów niezależnych w grach komputerowych.

Nauczył mnie TikTok

TikTok to od dawna dużo więcej niż taniec i filmy komediowe. Platforma to przestrzeń do dzielenia się np. poradami finansowymi, life hackami, wskazówkami kulinarnymi czy treściami edukacyjnymi. TikTok Thought Me (Nauczył mnie TikTok) to obecnie nie tylko jeden z najbardziej charakterystycznych trendów TikToka. W tegorocznym zestawieniu wyróżnionych w Polsce filmów znalazły się zarówno treści DIY, taneczne czy kulinarne:

1. satisfying_pottery - czyli wspomniany wcześniej film polskiego użytkownika, który trafił do globalnego podsumowania 2022 roku na platformie. Niecodzienne przedstawienie swojej pracy w połączeniu z trendem Kapibary przyniosło mu ponad 2,3 mln odtworzeń filmu.

2. dancing sfinks - jak szybko nauczyć się legendarnego Circle Glide, czyli układu tanecznego Michaela Jacksona bazującego na Moonwalku? Szybki tutorial, który został wyświetlony 8,7 mln razy przygotował jeden z najpopularniejszych polskich twórców.

3. oio.wav - OKI to raper, który wie, jak przyciągnąć uwagę społeczności platformy i wykorzystać przy tym własne utwory. Jego tutorial taneczny do piosenki “Jeżyk” odtworzono prawie 2 mln razy.

4. mrkryha - i jego sposób na poprawne jedzenie pizzy neapolitańskiej zyskał spore grono fanów.

Playlista

Muzyka to kluczowy element TikToka, który pozwala na skuteczne przyciągnięcie uwagi innych użytkowników. Sam TikTok natomiast to istotne miejsce dla samych artystów, którzy za jego pośrednictwem mogą zdobywać popularność, kontaktować się z fanami i przebijać się na listy przebojów. W Polsce wśród najpopularniejszych utworów wyróżnić możemy:

1. Łyk i buch - SB Maffija

2. Jeżyk! - Oki & Nolyrics Beats

3. Złote Tarasy - Mr. Polska & Abel de Jong

4. Diss Na Budziki - Antony Esca & Vłodarski

5. JESTEM POJ384NY - Mata

Gwiazdy muzyki

Dziś TikTok to niezwykle istotne miejsce do promocji muzyki, które umożliwia artystom przebijanie się do świadomości słuchaczy w niespotykany dotąd sposób. Zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. W ubiegłym roku ponad 175 piosenek, które zyskały popularność na TikTok trafiło na topową listę Billboard Hot 100.

W TOP5 polskich artystów, którzy są równocześnie aktywnymi twórcami TikToka i zebrali największą liczbę wyświetleń na swoich profilach znaleźli się:

1. Ewelina Ross

2. Malik Montana

3. Smolasty

4. Doda

5. Sara James

Wschodzące gwiazdy

Na TikToku każdy może zyskać ogromną popularność - liczy się tutaj content oraz sposób, w jaki go przekażemy. Storytelling i dobre rozumienie platformy to podstawa, by w krótkim czasie zaskarbić sobie rzeszę oddanych followersów. Do najpopularniejszych twórców w 2022 roku można zaliczyć:

1. Prawomarcina - idealny przykład jak w interesujący i błyskotliwy sposób można omawiać prawo. W przeciągu zaledwie roku profil Marcina urósł do aż 1,5 mln.

2. Loczniki - wspomniany wcześniej TikTokowy duet taneczny, którego content doceniło w tym roku blisko milion nowych obserwujących.

3. Iwonablecharczyk_real - ta kierowczyni ciężarówki pokazuje swoje codzienne życie za kółkiem. I jak widać - idzie jej to fantastycznie! Jej profil wzrósł ze do ponad miliona fanów w ciągu roku.

4. Nezznalek - wschodząca artystka muzyczna generacji Z. Pomimo założonego stosunkowo niedawno profilu, już niedługo liczba jej obserwujących osiągnie milion.

5. Official_dawid_podsiadlo - Dawida Podsiadło chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ten utalentowany piosenkarz w październiku zawitał także na TikToka, a jego konto w kilka tygodni zdobyło ponad 150 tys. obserwujących.

W tym miejscu warto dodać, że Dawid Podsiadło to nie jedyny, ciekawy TikTokowy debiut tego roku. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy swoje konto na platformie założyła m. in. Martyna Wojciechowska, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Polsat czy TVN24. Udowadnia to, że platforma to miejsce dla każdego. Wszyscy mogą znaleźć tu swoją niszę, pod warunkiem udostępniania jakościowych i autentycznych treści.

Tylko na TikToku

Na TikToku można wyrażać siebie na wiele sposobów. Jednym z nich jest wykorzystywanie wszelkich Tiktokowych narzędzi dla twórców jak kreatywne efekty, dźwięki czy filtry. Są niewzykle proste w użyciu, a same w sobie potrafią nierzadko urozmaicić nasz film czy pogłębić jego przekaz.

Wśród trendów, które powstały dzięki funkcjom TikToka oraz kreatywności jego użytkowników i były szczególnie popularne w Polsce wyróżnić możemy:

1. I'm stronger

2. Planety

3. Harley Quinn

FoodTok

Popularne na TikToku są również treści kulinarne. Twórcy doskonale wiedzą jak przy pomocy odpowiedniego montażu czy dźwięku przedstawić dania, które każdy chce spróbować lub podzielić się recenzjami posiłków. W mijającym roku z hasztagiem #food udostępniono ponad 418 mln filmów. Oto lista najchętniej oglądanych treści z tej kategorii:

1. Princejakub - jego rozbudowana recenzja kolacji serwowanej u królowej polskich kulinariów, Magdy Gessler, zaskarbiła uwagę sporej części społeczności.

2. mrkryha - wspomniany już wcześniej twórca znalazł się drugi raz na liście najpopularniejszych filmów, tym razem z opinią o największym zestawie żeberek w Polsce.

3. izabelapyz - co oprócz jajecznicy w proszku można kupić w sklepach w USA? Twórczyni wybrała najdziwniejsze rzeczy dostępne w sklepach spożywczych i zrobiła mały przegląd, który pokochali użytkownicy.

Co w 2023 na TikToku?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy globalna społeczność TikToka w kreatywny sposób poszerzała definicję rozrywki, co dobrze oddaje powyższe podsumowanie. Wyniki raportu zostały podzielone na trzy trendy (zmiany na dużą skalę, pokazujące wpływ TikToka na kulturę) i przypisane do nich “sygnały”, które pokazują zachowania i zainteresowania użytkowników w różnych segmentach:

● TREND 1: Rozrywka, którą możesz wykorzystać by zaangażować społeczność

○ sygnał 1A: Pokaż, nie sprzedawaj, hasztagi do przetestowania #storytime #POV

○ sygnał 1B: TikTok pomaga odkryć prawdę #ExpectationVsReality #FactOrCup

○ sygnał 1C: Od klienta do twórcy, czyli content tworzony organicznie #MustHaves #TikTokMadeMeBuyIt

Na TikToku uwagę społeczności przyciągają treści, które są przyjemne i zabawne. Średnio dwie trzecie (67 proc.) użytkowników twierdzi, że angażuje się podczas przeglądania TikToka, np. dla oderwania myśli w ciągu dnia czy wieczorem gdy mają czas dla siebie , co obrazuje ich relację z tym medium. Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych (na aktualnie najdojrzalszym rynku dla TikToka) wskazują na inną ciekawą prawidłowość: prawie trzech na czterech (72 proc.) użytkowników ze Stanów Zjednoczonych twierdzi, że na TikToku częściej niż na innych platformach otrzymują recenzję produktów od twórców, którym ufają. Zdecydowana większość (75 proc.) zgadza się, że twórca pokazujący produkt jest bardziej pomocny niż czytanie recenzji .

● TREND 2: Stwórz przestrzeń dla radości

○ sygnał 2A: Memizacja życia, czyli humor jako uniwersalny język

○ sygnał 2B: Wellbeing w Twoim stylu #InnerChild, #HotGirlWalk

○ sygnał 2C: Mały luksus ##TreatYourself #UnwindWithMe

Użytkownicy szukają w sieci sprawdzonych treści, które pomogą dbać o zdrowie, uchronią przed wypaleniem zawodowym czy też będą pomocne w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami. Połowa (50 proc.) społeczności TikToka twierdzi, że platforma poprawia im nastrój i sprawia, że czują się szczęśliwi i/lub pozytywnie nastawieni , z kolei 41 proc uważa, że to właśnie treści podnoszące na duchu mają kluczowe znaczenie w motywacji zakupowej . To ważna informacja z perspektywy marek, które zastanawiają się, jak najlepiej zaangażować swoich odbiorców.

Dobrym przykładem wykorzystania memizacji jest kampania EA Games. Aby zwiększyć świadomość społeczności na temat serii koncertów w grze Sims Sessions, EA Games nawiązało współpracę z TikTokiem by stworzyć unikatową strategię opartą na rodzimym języku Simlish. Kierując swoje działania do społeczności graczy, firma EA Games wykorzystała narzędzia TikToka, takie jak Branded Effect i Branded Hashtag Challenge, i zaprosiła społeczność do wspólnego śpiewania w języku #Simlish.

● TREND 3: Ideały budujące społeczność

○ sygnał 3A: Zapytaj na TikToku #EduTok #TikTokMadeMeTryIt

○ sygnał 3B: Kierunek: Wzrost #GrowthMindset #Advice

○ sygnał 3C: Bądź przyjacielem #ShopWithMe #ComeWithMe

Dzielenie się swoimi pasjami, nawet tymi najbardziej niszowymi, pomaga tworzyć więzi i wspólne poszerzać horyzonty. Dzięki temu społeczność TikToka stale rośnie. Platforma staje się centrum spotkań, w których ludzie znajdują nowe pasje i uczą się żyć w swoim stylu. Przy tym, TikTok to nie impreza masowa. To zbiór maleńkich klubów, w których ludzie mogą znaleźć nowe pomysły na odkrywanie swoich pasji i życie. Według badań, TikTok z 1,8X większym niż gdzie indziej prawdopodobieństwem zapozna użytkowników z nowymi tematami, o których ci nie wiedzieli, że im się podobają . Użytkownicy szukają sposobów na przełamanie rutyny i szukają autorytetów wśród rówieśników, którzy mają odwagę żyć tak, jak chcą. Ludzie korzystają z TikToka, by rozpocząć dyskusje w swojej społeczności i znaleźć unikalne odpowiedzi, które zaspokoją ich ciekawość. I nie chodzi tu tylko o naukę czy zawodowe aspiracje. Twórcy i użytkownicy TikToka tworzą społeczność, która rozumie się na fundamentalnym poziomie i aspiruje do rozwoju i lepszego życia.

Jak #AskTikTok wykorzystał eBay? Marka, znana z bogatej oferty obuwia, chciała zaangażować społeczność skupioną wokół #sneakerhead. Wykorzystując naklejki do głosowania eBay przeprowadził coroczne #SneakerShowdown, w którym użytkownicy mogli wybierać swoje ulubione wersje kolorystyczne sneakersów. Akcja idealnie zbiegła się z turniejem koszykówki NCAA.

Pobierz ebook "Agencje social media i marketing w mediach społecznościowych"