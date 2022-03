TikTok pracuje nad nowym narzędziem do tworzenia wideo

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok ogłosił nową funkcję, która, w zamyśle, ma jeszcze wzmocnić viralowe zasięgi filmów udostępnianych w aplikacji. Nowe narzędzie o nazwie TikTok Library, ma zostać wypełnione wybranymi treściami z GIPHY, w tym zbiorem GIF-ów z dźwiękiem, znanym jako GIPHY Clips, a z biegiem czasu zostanie rozszerzone o dodatkowe źródła treści, dźwięki i dźwięki, szablony tekstowe.

GIPHY Clips jest dziś sposobem dla studiów telewizyjnych i filmowych, twórców gier, wytwórni płytowych, lig sportowych i mediów informacyjnych na udostępnianie odpowiednio licencjonowanych treści na platformie GIPHY. Zasięg i użyteczność tej funkcji był stale rozszerzany. Dzisiaj obejmuje już setki twórców treści, którzy chcą wykorzystać pliki GIF z dźwiękiem – znane również jako krótkie filmy – aby dotrzeć do setek milionów aktywnych użytkowników GIPHY dziennie. Te klipy GIPHY można udostępniać w dowolnym miejscu za pomocą linku, w aplikacjach do przesyłania wiadomości, w narzędziach w miejscu pracy, takich jak Slack, oraz w innych aplikacjach innych firm za pośrednictwem zestawu narzędzi programistycznych GIPHY, GIPHY SDK.

W momencie premiery TikTok twierdzi, że będzie obsługiwać kategorie klipów GIPHY, takie jak reakcje, cytaty, ludzie i kultowe momenty.

"Reakcje" to te GIF-y, które oddają czyjeś surowe emocje; "Cytaty" to np. slogany i powiedzenia znanych osób, "Ludzie" mogą obejmować każdego, kto ma fandom, na przykład celebrytów lub sportowców, a "kultowe momenty" to np. wydarzenia sportowe, przemówienia z rozdania nagród itp.

Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownicy TikTok muszą dotknąć ikony "Biblioteka" na pionowym pasku bocznym, a po wejściu do Biblioteki będzie można przewijać treści zyskujące popularność lub skorzystać z paska wyszukiwania, aby znaleźć coś bardziej konkretnego. Po wybraniu konkretnej, będzie można ją przyciąć ją do pożądanej długości, a następnie wrócić do strony nagrywania, aby kontynuować nagrywanie wideo.

To kolejna już inwestycja TikToka

TikTok, który w muzycznym przemyśle ma pozycję, pozwalająca mu wpływać na listy przebojów, uruchomił własną platformę służącą do promocji i marketingu i dystrybucji muzyki SoundOn. Ma ona umożliwić artystom przesyłanie ich muzyki bezpośrednio do TikToka i do usługi streamingowej ByteDance, Resso oraz globalnych platform strumieniowych, w tym Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer i Joox firmy Tencent.

Dystrybucja będzie bezpłatna, a platforma zrzeka się wszelkich opłat transakcyjnych. TikTok chce płacić twórcom muzyki 100% tantiem przez nieograniczony czas na wszystkich platformach należących do ByteDance. Obejmuje to dystrybucję bezpośrednią na TikToku, Resso w Brazylii, Indonezji i Indiach oraz aplikację niej edytora wideo ByteDance, CapCut. Artyści zachowają też wszelkie prawa autorskie.

Oprócz obsługi mechaniki dystrybucji muzyki, SoundOn oferuje inne narzędzia promocyjne i wsparcie dot. zwiększenia bazy odbiorców, obejmujące m.in. porady zespołu marketingowego SoundOn, dostęp do zakładki utworów TikTok (gdzie muzyka jest połączona na stronach profilowych), weryfikację TikToka, miejsca na Resso i CapCut oraz wsparcie promocyjne poprzez marketing twórców na platformie TikTok.

Twórcy TikTok są siłą napędową naszej platformy, wyjaśniają przedstawiciele platformy. - Kiedy wyjdziesz do odbiorców za jej pośrednictwem, nasz zespół aktywuje różnych twórców, aby mogli tworzyć filmy wykorzystując dany utwór. Pomaga to poszerzyć grono fanów i dotrzeć do nowych społeczności, do których należą ci twórcy.

Ten właśnie aspekt marketingowy, może sprawić, że usługa będzie szczególnie atrakcyjna dla nowych i wschodzących artystów. To właśnie oni mogą bowiem szczególnie docenić dźwignię, jaką daje TikTok i jego "viralowość". Fani, którzy poznają dany utwór na platformie, mogą potem przechodzić do śledzenia jego autora bezpośrednio w serwisach streamingowych. A tam ich sympatia ma już wymierną wartość.