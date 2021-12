TikTok rozszerza funkcjonalności dla twórców. Na co mogą liczyć?

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok wprowadza Creator Next - centrum dla wszystkich narzędzi, które mają służyć twórcom do monetyzowania swoich treści, wprowadził nową funkcję napiwków i zaktualizował narzędzia, które były dostępne już wcześniej.

TikTok umożliwi użytkownikom dawanie napiwków

TikTok rozpoczął testowanie funkcji napiwków już październiku, ale teraz chce ją udostępnić szeroko, wszystkim tym, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, czyli mają ukończone 18 lat, ich konto jest aktywne i liczy minimum 100 000 obserwujących. Czym więc wyróżnia się na tle innych? TikTok podkreśla, że ​​twórcy otrzymają 100 procent każdej wpłaty, które będą przetwarzane za pośrednictwem Stripe'a, a wpłacają poniosą bardzo niewielkie koszta. Dlaczego usługa płatnicza jest tu kluczowa? Skorzystanie konkretnie ze Stripe'a sprawia, że platforma nie będzie musiała ponosić wymaganej 30-procentowej prowizji, której wymaga Apple za zakupy w aplikacji.

TikTok rozszerza funkcje "prezentów na żywo" o zwykłe wideo

To jednak nie wszystko. Platforma rozszerza też funkcję prezentów na żywo, która umożliwia widzom przekazywanie tzw. diamentów – wirtualnej waluty, którą można wymienić na gotówkę – podczas transmisji na żywo. Co się zmieni? Od teraz możliwe będzie przekazywanie diamentów podczas zwykłych filmów, nie tylko live'ów. Jedyny haczyk, to - podobnie jak w przypadku napiwków - ograniczenia. Twórcy muszą mieć co najmniej 100 000 obserwujących, aby skorzystać z tej funkcjonalności. Ta zmiana jest akurat znacząca, bo prezenty podczas transmisji na żywo mogą otrzymywać twórcy, którzy cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem - tutaj ich liczba obserwujących musi przekroczyć jedynie 1000.

TikTok udostępnia marketplace

TikTok nie ogranicza się jednak wyłącznie do oddawania twórcom narzędzi służących bezpośredniej monetyzacji, bo otwiera też dostęp do swojego marketplace'u, czyli portalu, w którym twórcy mogą znajdować partnerów biznesowych i współpracować z nimi przy sponsorowanych materiałach. Tutaj jednak twórcy również potrzebują 10 000 obserwujących, aby uzyskać dostęp (poprzednio było to jedynie 100 000 obserwujących).

Czym jest Creator Next?

Wszystkie te narzędzia - Marketplace, prezenty na żywo, prezenty wideo i napiwki - będą dostępne w portalu Creator Next. TikTok podkreśla jednak, że ​​twórcy muszą „spełniać minimalne wymagania dotyczące obserwatorów”, które jednak mogą się różnić w zależności od regionu, a mieć 1000 wyświetleń filmów w ciągu ostatnich 30 dni, aby z niego skorzystać. Ta funkcja jest również dostępna tylko w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Kanady i Australia zostaną dodane do tej listy w „nadchodzących miesiącach”.

TikTok wpisuje się w ekonomię twórców

TikTok nie jest jedyny, który - by zatrzymać najpopularniejszych twórców na platformie - oferuje im narzędzie do bezpośredniej monetyzacji treści. W ostatnim czasie swoje inicjatywy w tym zakresie ogłosili właściwie wszyscy, którzy w świecie mediów społecznościowych się liczą - Facebook, YouTube, Snapchat i Instagram, który ledwie kilka dni temu oficjalnie uruchomił funkcję "Odznaki". Umożliwia ona widzom płacenie i wspieranie twórców na występujących na żywo.