TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

TikTok testuje dedykowaną zakładkę „Sklep”, która pozwala użytkownikom przeglądać i kupować produkty z wielu różnych kategorii, takich jak choćby odzież czy elektronika. Firma w rozmowie z serwisem TechCrunch potwierdziła, że zakładka jest obecnie testowana w Indonezji.

Zakładka Sklep służy jako centrum produktów sprzedawanych w sklepie TikTok, która umożliwia sprzedawcom i twórcom prezentowanie i sprzedawanie produktów bezpośrednio na platformie. Sklep TikTok jest obecnie dostępny jedynie na wybranych rynkach, w tym w Indonezji, Wietnamie, Singapurze i Wielkiej Brytanii.

Zrzuty ekranu nowej karty Sklepu opublikowane przez firmę Watchful.ai zajmującą się analizą produktów pokazują, że karta pojawia się obok zakładek „Obserwowane” i „Dla Ciebie” na ekranie głównym aplikacji. Zawiera pasek wyszukiwania wraz z różnymi kategoriami produktowymi, w tym beauty, odzież damska, elektronika, akcesoria, torby, kuchnia, obuwie, dziecko, biuro, pościel i inne. Zrzuty ekranu pokazują, że karta Sklep zawiera dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatna dostawa wybranych zakupów.

Zakładka Sklep zawiera również ikonę koszyka w prawym górnym rogu i menu w prawym dolnym rogu, które zawiera zamówienia, wiadomości, kupony, adres i płatność. Strona zamówień została zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom śledzić ich zamówienia, wysyłki i zwroty. Strona kuponów wyświetla wykorzystane i niewykorzystane kupony, a ponadto umożliwia zarządzanie informacjami rozliczeniowymi i dodawanie karty kredytowej lub debetowej.

Pojawia się również karta wiadomości, która prawdopodobnie może ona umożliwić użytkownikom wysyłanie wiadomości do sprzedawców o informacjach o produktach.

Zawsze szukamy sposobów na ulepszenie doświadczenia naszej społeczności i regularnie testujemy nowe funkcje, które inspirują kreatywność, przynoszą radość i wprowadzają innowacje do TikTok, powiedział w oświadczeniu rzecznik TikTok. Shop Tab jest obecnie testowany w Indonezji i służy jako centrum produktów sprzedawanych w sklepie TikTok. Marki na TikTok znalazły kreatywne ujście, aby autentycznie łączyć się z odbiorcami i jesteśmy podekscytowani eksperymentowaniem z nowymi możliwościami handlowymi, które umożliwiają naszej społeczności odkrywanie i angażowanie się w to, co kochają.

Nowa karta TikToka wydaje się być podobna do tej na Instagramie, która wprowadzona została w 2020 roku jako miejsce, gdzie użytkownicy mogą przeglądać produkty swoich ulubionych marek i twórców. Na karcie Sklep możesz filtrować według kategorii, takich jak np. uroda i dom, a następnie kupować bezpośrednio w aplikacji.

Celem TikToka może więc być ostatecznie rzucenie wyzwania Facebookowi i Instagramowi, ale nie jest to krok oderwany od reszty inicjatyw tego giganta. W zeszłym roku platforma rozpoczęła pilotaż TikTok Shopping w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie we współpracy z Shopify. Umowa umożliwiła sprzedawcom Shopify z kontem TikTok dla firm dodanie karty Zakupy do swoich profili TikTok i zsynchronizowanie katalogów produktów z aplikacją w celu tworzenia mini-sklepów. Firma dodała również opcję zakupów LIVE we wrześniu 2021 r., które umożliwiają markom łączenie się z użytkownikami w czasie rzeczywistym i udostępnianie dynamicznych linków do produktów i usług podczas strumieniowego przesyłania treści na żywo.

Chociaż nie wiadomo, kiedy karta Sklepu pojawi się na innych rynkach, możliwe, że TikTok planuje przetestować i udoskonalić ją dla określonej grupy odbiorców, zanim udostępni ją swoim globalnym użytkownikom.