TikTok fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok testuje nowy kanał „W pobliżu” przeznaczony do wyświetlania użytkownikom treści lokalnych. Jest on testowany z wybranymi użytkownikami w Azji Południowo-Wschodniej. Nowa karta kanału pojawi się obok kanałów „Obserwowane” i „Dla Ciebie” na głównej stronie aplikacji.

„Zawsze myślimy o nowych sposobach na przyniesienie wartości naszej społeczności i wzbogacenie doświadczenia TikTok” – oświadczyła firma.

Nowy kanał jest testowany wraz z funkcją, która daje twórcom możliwość dodawania tagów lokalizacji do swoich filmów. Rzecznik TikTok powiedział, że możliwość dodawania tagów lokalizacji jest stopniowo udostępniana twórcom.

TikTok, którego wiralowy potencjał potencjał jest nie do podważenia, nadal szuka sposobów, by wzmocnić swój silnik rekomendacji, a dodanie kanału "W pobliżu" da mu taką możliwość. Uruchomienie kanału "W pobliżu" pozwoliłoby platformie nadrobić zaległości w stosunku do Snap Mapy Snapchata i niedawno uruchomionej przeszukiwalnej mapiy Instagrama, która została zaprojektowana tak, by ułatwić odkrywanie pobliskich popularnych lokalizacji. Obie te oferty umożliwiają użytkownikom znajdowanie lokalnych treści i odkrywanie pobliskich miejsc.

Kanał "W pobliżu" oferowałby podobne wrażenia, ale byłby sparowany z już udanym algorytmem rekomendacji TikToka, więc - przynajmniej teoretycznie - powinien zawierać spersonalizowane lokalne treści.

Moment na udostępnienie nowego kanału jest nieprzypadkowy. Niedawno bowiem sam Google przyznał, że TikTok wkracza na tereny zajmowane tradycyjnie przez internetowe wyszukiwarki. Młodsi użytkownicy często korzystają bowiem z aplikacji takich jak Instagram i TikTok zamiast wyszukiwarki Google lub Mapy do celów odkrywczych. Google zauważył, że prawie 40% młodych użytkowników szuka miejsca do jedzenia na TikToku lub Instagramie. Jeśli TikTok rozszerzy kanał "W pobliżu", prawdopodobnie sprawi to, że proces odkrywania będzie jeszcze łatwiejszy i bardziej ukierunkowany.

TikTok idzie po wszystko

TikTok wyparł już Snapchata jako ulubioną aplikację społecznościową nastolatków z USA, a Facebook i Twitter już dawno pozostawały w tej kategorii daleko w tyle, wynika z ankiety Piper Sandler „Taking Stock With Teens”.

Trzydzieści trzy procent respondentów stwierdziło, że TikTok jest ich ulubioną aplikacją mediów społecznościowych. Tym samym chińska aplikacja po raz pierwszy przewyższyła Snapchata (31%). Ale popularność nie mówi wszystkiego: pomimo popularności TikTok i jego przemożnego wpływu na online'ową kulturę, to Instagram nadal wygrywa zaangażowanie odbiorców. 89% respondentów twierdzi, że używało go przynajmniej raz w miesiącu. Tuż za nim uplasowały się Snap (84%) i TikTok (80%).

Popularność TikToka (uwzględniająca zakupy w aplikacjach i ogólnie potencjał social commerce), pomaga zwiększyć przychody z reklam znacznie powyżej konkurencji. Prognozuje się, że globalne przychody z reklam w aplikacji wzrosną trzykrotnie do 11,64 miliarda dolarów w 2022 r., a to oznacza, że TikTok będzie zarabiał więcej niż Snapchat i Twitter. Ponad połowa tych przychodów ma pochodzić z USA.

Według raportu App Annie, agencji badawczej analizującej rynek aplikacji mobilnych, użytkownicy TikTok każdego miesiąca spędzają więcej czasu na oglądaniu treści niż użytkownicy YouTube. W Stanach Zjednoczonych aplikacja po raz pierwszy wyprzedziła YouTube w sierpniu zeszłego roku, a od czerwca 2021 jej użytkownicy oglądali ponad 24 godziny treści miesięcznie, w porównaniu z 22 godzinami i 40 minutami na platformie wideo Google.

W Wielkiej Brytanii różnica jest jeszcze bardziej wyraźna: TikTok wyprzedził YouTube w maju zeszłego roku, a tamtejsi użytkownicy oglądają obecnie prawie 26 godzin treści miesięcznie, w porównaniu do mniej niż 16 na YouTube.