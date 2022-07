TikTok usunął ponad 100 mln filmów. Aplikacja dba o bezpieczeństwo użytkowników

TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

Dla TikToka nadrzędnym celem jest dbanie o bezpieczeństwo swojej ponad miliardowej społeczności. By tworzyć przyjazną i otwartą dla każdego cyfrową przestrzeń, platforma na bieżąco reaguje na treści, które naruszają jej Zasady Społeczności oraz Warunki Świadczenia Usług. Najnowszy Raport Egzekwowania Zasad Społeczności przedstawia działania podjęte w pierwszym kwartale 2022 roku, chroniące społeczność TikToka przed szkodliwymi treściami.

Według danych pochodzących z raportu, ponad 102,3 mln filmów zostało usuniętych globalnie w pierwszym kwartale 2022 r. za naruszenie Zasad Społeczności lub Warunków świadczenia usług, co stanowiło około 1 proc. wszystkich przesłanych materiałów wideo (w poprzednim kwartale usunięto ponad 85,8 mln filmów). 95,1 proc. treści zostało usuniętych zanim ktokolwiek je zgłosił, a 93,7 proc. w ciągu 24 godzin od ich wstawienia. 90 proc. usuniętych treści nie zostało przez nikogo wyświetlonych.

Oprócz tego, ponad 5,4 mln reklam zostało odrzuconych z powodu naruszenia zasad i wytycznych dotyczących reklam, a ponad 41 tys. filmów zostało usuniętych przez zespół ds. bezpieczeństwa zajmujący się wojną w Ukrainie.

Bezpieczeństwo użytkowników TikToka

W pierwszym kwartale 2022 roku z powodu naruszeń Zasad Społeczności TikToka lub Warunków Świadczenia Usług, z platformy usunięto globalnie ponad 102,3 mln filmów. Stanowi to około 1 proc. wszystkich przesłanych na TikToka materiałów wideo. Największa ich część, aż 41,7 proc., dotyczyła materiałów naruszających bezpieczeństwo użytkowników platformy poniżej 18 roku życia.

Platforma TikTok stosuje swoje zasady ochrony użytkowników przed fałszywymi treściami także wobec treści o charakterze reklamowym, dbając o przejrzystość ekosystemu, zgodnie z zasadami brand safety. W pierwszym kwartale 2022 r. ponad 5,4 mln reklam zostało usuniętych za naruszenia Zasad Społeczności, Wytycznych dla Reklam lub Warunków Świadczenia Usług.

TikTok i wojna w Ukrainie

W obliczu wojny w Ukrainie, TikTok zainwestował znaczne zasoby w opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo jego użytkowników oraz chroniących ich przed szkodliwą dezinformacją. Platforma powiększyła swoje zasoby moderacyjne, zwiększyła wydatki na współpracę z partnerami fact-checkingowymi, uruchomiła pilotażową wersję polityki dotyczącej mediów kontrolowanych przez państwo, a od 6 marca - w związku z rosyjską ustawą o tzw. „fake newsach” - zawiesiła na terenie Rosji możliwość prowadzenia transmisji na żywo oraz publikowania nowych treści.

Od 24 lutego do końca pierwszego kwartału 2022 roku (31 marca 2022 r.) zespół ds. bezpieczeństwa zajmujący się wojną w Ukrainie usunął 41 191 filmów, z których 87 proc. naruszało zasady TikToka dotyczące szkodliwych dezinformacji. Zdecydowana większość (78 proc.) została zidentyfikowana proaktywnie, przez zespół ds. bezpieczeństwa TikToka.

Partnerzy weryfikujący fakty pomogli w ocenie 13 738 filmów na całym świecie. Przy 5600 filmach dodano informacje dla widzów, że treści nie można było zweryfikować. Oznaczono również treści z 49 kont kontrolowanych przez rosyjskie państwo.

Na całym świecie zidentyfikowano i usunięto 6 sieci kont i 204 konta stworzone w celu skoordynowanych działań mających na celu wpływanie na opinię publiczną i wprowadzanie użytkowników w błąd co do ich tożsamości.

Funkcje TikToka zwiększające bezpieczeństwo użytkowników

W pierwszym kwartale 2022 roku TikTok zapowiedział dwie nowe funkcje, których celem jest poprawa samopoczucia użytkowników platformy: panel czasu ekranowego oraz alerty o czasie spędzonym przed ekranem. Obie funkcje mają pomóc w kontrolowaniu korzystania z aplikacji i zachęcać użytkowników do różnorodnej rozrywki. Specjalnie dla młodszej grupy użytkowników (od 13 do 17 lat) wprowadzone zostały także cotygodniowe podpowiedzi: w przypadku, gdy użytkownik będzie korzystać z aplikacji przez ponad 100 minut w ciągu jednego dnia, gdy następnym razem otworzy aplikację otrzyma informację przypominającą o narzędziu do ustalania na ekranie limitu czasu na korzystanie z TikToka.

Platforma wprowadziła także funkcję „Informacje o tej reklamie”, która pozwoli społeczności TikToka dowiedzieć się więcej na temat personalizacji reklam. Jest to kolejny krok firmy w stronę zwiększania przejrzystości jej praktyk reklamowych. Dzięki funkcji każdy członek platformy może kliknąć w dowolną reklamę, która pojawi się w jego kanale i dowiedzieć się, dlaczego to właśnie on jest jej odbiorcą.