TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

Pozwoli ona zresetować kanał For You i od nowa przeszkolić algorytm aplikacji w zakresie treści, które lubisz. Nowej funkcji nie należy mylić z rozwijaną opcją odświeżania aplikacji, ponieważ narzędzie całkowicie resetuje kanał For You do jego pierwotnego ustawień. Gdy funkcja odświeżania jest włączona, aplikacja wyświetli zawartość, tak jakbyś zarejestrował się w TikToku po raz pierwszy i następnie zacznie się uczyć.

Nowa funkcja jest mile widzianym dodatkiem dla osób, których gusta mogły się zmienić w ciągu ostatnich kilku lat lub dla tych, którzy czują, że ich system rekomendacji nie rozumie już ich zainteresowań, bo np. przeszłości lubili dane treści, ale teraz przestali się nimi interesować. Nowa funkcja może pomóc w takich sytuacjach. TikTok zauważa, że nowa funkcja uzupełnia obecny sposób na kontrolę treści, który pozwala kształtować sposób korzystania z aplikacji. Można na przykład wybrać opcję automatycznego odfiltrowywania treści zawierających określone hashtagi lub wyrażenia. Ponadto, istnieje również opcja „nie interesuje mnie”, którą możesz wybrać, gdy natkniesz się na film, który Ci się nie podoba. Czasami może się jednak wydawać, że to za mało, co sprawia i - w takich wypadkach - funkcja odświeżania faktycznie wydaje się przydatną opcją.

Dostęp do nowej funkcji, można uzyskać przechodząc do ustawień, klikając preferencje treści i wybierając opcję „Odśwież swój kanał dla Ciebie”. Tam trzeba kliknąć przycisk „Odśwież”, a wtedy TikTok ostrzeże Cię, że tej czynności nie można cofnąć.

TikTok poinformował również o swoich staraniach, zmierzających do tego, by zapewnić widzom odkrywanie różnorodnych treści przy jednoczesnym minimalizowaniu tych, które naruszają jego zasady. Na przykład ponad 65 000 filmów o chirurgii plastycznej zostało uznanych za niekwalifikujących się do oglądania przez nastolatków w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. TikTok działa również w celu ograniczenia treści, które co prawda nie naruszają jego zasad, ale mogą mieć wpływ na użytkowników, jeśli są wielokrotnie oglądane, szczególnie jeśli chodzi o treści o tematyce smutku, ekstremalnych ćwiczeń lub diety, lub treści o charakterze seksualnym. Jednocześnie aplikacja umożliwia odkrywanie treści edukacyjnych.

„Nasze systemy robią to, szukając powtórzeń wśród tematów, takich jak smutek lub ekstremalne diety, w zestawie filmów, które kwalifikują się do rekomendacji”, powiedział TikTok w poście na blogu. „Jeśli zostanie zidentyfikowanych wiele filmów z tymi tematami, zostaną one zastąpione filmami o innych tematach, aby zmniejszyć częstotliwość tych zaleceń i stworzyć bardziej zróżnicowane doświadczenie odkrywania. Ta praca jest w toku i tylko w ciągu ostatniego roku wdrożyliśmy ponad 15 aktualizacji, aby ulepszyć te systemy, a także rozszerzyliśmy obsługę większej liczby języków”.

Aktualizacja TikTok na temat jego postępów pochodzi z raportu Center for Countering Digital Hate, organizacji non-profit, która niedawno ujawniła, że aplikacja przesyła młodym użytkownikom filmy o zaburzeniach odżywiania i samookaleczeniach. TikTok nie jest jedyną platformą mediów społecznościowych, która jest badana pod kątem jej wpływu na młodych ludzi, ponieważ Instagram został również zbadany pod kątem promowania zaburzeń odżywiania.

W grudniu zeszłego roku, TikTok ujawnił, jak działa jego algorytm, wprowadzając nową funkcję, która pozwala użytkownikom zobaczyć, dlaczego dany film został im polecony w kanale "For You". Ta funkcja miała na celu pokazanie użytkownikom szerszego kontekstu dotyczącego sposobu działania algorytmu polecającego treści. By zrozumieć, dlaczego dany film został polecony w kanale Dla Ciebie, użytkownik miał dotknąć panelu udostępniania i wybrać ikonę znaku zapytania o nazwie „Dlaczego ten film”. Tam zostały wyświetlone powody, dla których dany film został wyświetlony. Można otrzymać informacje, że pojawił się on z powodu poprzednich interakcji, takich jak oglądane, lubiane lub udostępniane treści, publikowane komentarze lub wyszukiwania. Film mógł też został wyświetlony ze względu na obserwowane konta. TikTok podkreśla też, że dany film może być pokazany, ponieważ został on niedawno opublikowany w regionie lub że treść jest popularna w Twojej lokalizacji.

Ta funkcja jest jednym z wielu sposobów, w jakie pracujemy, aby zapewnić znaczącą przejrzystość osobom korzystającym z naszej platformy i opiera się na szeregu kroków, które podjęliśmy w tym celu. Patrząc w przyszłość, będziemy nadal rozszerzać tę funkcję, aby zapewnić większą szczegółowość i przejrzystość rekomendacji treści. - napisała firma w poście na blogu.

Spersonalizowany algorytm strony TikTok "For You" jest w dużej mierze odpowiedzialny za sukces aplikacji ze względu na jego zdolność do pokazywania użytkownikom treści, które prawdopodobnie uznają oni za interesujące. Ale system algorytmów nie jest doskonały, ponieważ czasami możesz natknąć się na film, który Ci nie odpowiada. W takich przypadkach możesz teraz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego film pojawił się na Twojej stronie Dla Ciebie. Chociaż TikTok wyjaśnił już, jak działają jego rekomendacje, nowa funkcja, która została uruchomiona dzisiaj, oferuje użytkownikom dodatkowy i konkretny kontekst, dlaczego pokazano im konkretny film. TikTok testuje kolejne funkcje TikTok ostatnio ogłosił również, że testuje nowy tryb pełnoekranowy, co oznacza rzucenie - po raz kolejny - rękawicy YouTube'owi. Do testów trybu pełnoekranowego zostali dopuszczeni wybrani użytkownicy na całym świecie, jak firma potwierdziła w rozmowie z serwisem TechCrunch. Użytkownicy, którzy mają do niej dostęp, zobaczą nowy przycisk „pełny ekran” przy filmach w formacie kwadratowym lub prostokątnym w ich kanale informacyjnym. Po kliknięciu tego przycisku wideo przełączy się na poziomy tryb pełnoekranowy, który będzie wykorzystywał całą powierzchnię telefonu. Funkcja testowa to kolejna inicjatywa, która wkracza na terytorium YouTube'a. Na początku tego roku udostępnił użytkownikom możliwość przesyłania filmów o długości do 10 minut. Posunięcie to było postrzegane jako sposób na przyciągnięcie tych samych twórców dłuższych filmów, którzy normalnie publikują treści na YouTube. Wraz z rozszerzeniem uzyskali oni większą elastyczność w filmowaniu takich rzeczy, jak pokazy gotowania, samouczki dotyczące urody, treści edukacyjne, skecze komediowe i nie tylko, bez martwienia się zbytnio o długość filmu.