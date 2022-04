TikTok wygrywa ze Snapchatem, a Facebook ciągle traci młodych

social media | Alexander Shatov on Unsplash

TikTok wyparł Snapchata jako ulubiona aplikacja społecznościowa nastolatków z USA, a Facebook i Twitter pozostają daleko w tyle, wynika z ankiety Piper Sandler „Taking Stock With Teens”.

Trzydzieści trzy procent respondentów stwierdziło, że TikTok jest ich ulubioną aplikacją mediów społecznościowych. Tym samym chińska aplikacja po raz pierwszy przewyższyła Snapchata (31%). Ale popularność nie mówi wszystkiego: pomimo popularności TikTok i jego przemożnego wpływu na online'ową kulturę, to Instagram nadal wygrywa zaangażowanie odbiorców. 89% respondentów twierdzi, że używało go przynajmniej raz w miesiącu. Tuż za nim uplasowały się Snap (84%) i TikTok (80%).

Popularność TikToka (uwzględniająca zakupy w aplikacjach i ogólnie potencjał social commerce), pomaga zwiększyć przychody z reklam znacznie powyżej konkurencji. Prognozuje się, że globalne przychody z reklam w aplikacji wzrosną trzykrotnie do 11,64 miliarda dolarów w 2022 r., a to oznacza, że TikTok będzie zarabiał więcej niż Snapchat i Twitter. Ponad połowa tych przychodów ma pochodzić z USA.

Tymczasem problemy Facebooka i Twittera z przyciąganiem młodych użytkowników będą się - jak twierdzą analitycy - tylko pogłębiać. Jedynie 31% respondentów stwierdziło, że korzysta z Facebooka przynajmniej raz w miesiącu. Szacuje się, że Facebook straci 1,7 miliona nastoletnich użytkowników w latach 2020-2025, a Twitter ok. 200 000.

Wysokie zaangażowanie, jakie budzi Instagram póki co ratuję Metę, która od lat boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu młodych użytkowników, ale nie wydaje się to rozwiązaniem długofalowym, bo badanie wykazało, że plany dotyczące Metaversum nastolatków obchodzą bardzo umiarkowanie.

Prawie połowa (48%) nastolatków twierdzi, że nie jest zainteresowana facebookową wirtualną rzeczywistością albo nie ma co do niej przekonania. Młodzi wirtualne światy co prawda lubią, ale firmy takie jak Roblox i Epic Games, odniosły sukces m.in. dzięki temu, że ich produkcje są łatwo dostępne na różnych urządzeniach, w tym telefonach i tabletach.

Wizja Mety tymczasem opiera się w większym stopniu na wearables i nawet jeśli obejmuje doświadczenia podobne do gier, takie jak Horizon Worlds, to duże ograniczenie. Tylko 5% używa inteligentnych urządzeń codziennie, co sugeruje, że nie ma wystarczającej ilości treści przeznaczonych wyłącznie do VR, które mogłyby przyciągną ich uwagę.