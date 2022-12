TikTok został zablokowany na wszystkich urządzeniach wydanych przez Izbę Reprezentantów USA. Nakaz usunięcia aplikacji wydała Catherine Szpindor, dyrektor administracyjny (CAO) Izby Reprezentantów, której biuro ostrzegało w sierpniu, że aplikacja stanowi „wysokie ryzyko dla użytkowników”.

Pracownic NIE mogą pobierać aplikacji TikTok na żadne urządzenia mobilne należące do Izby” – cytuje notatkę NBC. „Jeśli masz aplikację TikTok na urządzeniu mobilnym, skontaktujemy się z Tobą w celu jej usunięcia”.

W oświadczeniu amerykańska Izba Reprezentantów potwierdziła zakaz, mówiąc: „Możemy potwierdzić, że Komisja ds. Administracji Izby upoważniła Biuro Cyberbezpieczeństwa do zainicjowania usunięcia TikToka ze wszystkich urządzeń zarządzanych przez Izbę”.

W sierpniu biuro wydało „cyberporadnik”, określając TikTok jako aplikację wysokiego ryzyka ze względu na „brak przejrzystości w zakresie ochrony danych klientów”. Mówi się, że TikTok, którego właścicielem jest ByteDance z siedzibą w Pekinie, „aktywnie gromadzi treści w celu uzyskania danych umożliwiających identyfikację” i przechowuje niektóre dane użytkowników w Chinach. TikTok twierdzi, że jego dane nie są przechowywane w Chinach, ale w Stanach Zjednoczonych i Singapurze.

