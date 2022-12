TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok wprowadza nową funkcję, która pozwala użytkownikom zobaczyć, dlaczego dany film został im polecony w kanale "For You", ogłosiła firma we wtorek. Nowa funkcja ma na celu pokazanie użytkownikom szerszego kontekstu dotyczącego sposobu działania algorytmu polecającego treści.

By zrozumieć, dlaczego dany film został polecony w kanale Dla Ciebie, użytkownik może teraz dotknąć panelu udostępniania i wybrać ikonę znaku zapytania o nazwie „Dlaczego ten film”. Tam zostaną wyświetlone powody, dla których dany film został wyświetlony.

Można otrzymać informacje, że pojawił się on z powodu poprzednich interakcji, takich jak oglądane, lubiane lub udostępniane treści, publikowane komentarze lub wyszukiwania. Film mógł też został wyświetlony ze względu na obserwowane konta. TikTok podkreśla też, że dany film może być pokazany, ponieważ został on niedawno opublikowany w regionie lub że treść jest popularna w Twojej lokalizacji.

Ta funkcja jest jednym z wielu sposobów, w jakie pracujemy, aby zapewnić znaczącą przejrzystość osobom korzystającym z naszej platformy i opiera się na szeregu kroków, które podjęliśmy w tym celu. Patrząc w przyszłość, będziemy nadal rozszerzać tę funkcję, aby zapewnić większą szczegółowość i przejrzystość rekomendacji treści. - napisała firma w poście na blogu.

Spersonalizowany algorytm strony TikTok "For You" jest w dużej mierze odpowiedzialny za sukces aplikacji ze względu na jego zdolność do pokazywania użytkownikom treści, które prawdopodobnie uznają oni za interesujące. Ale system algorytmów nie jest doskonały, ponieważ czasami możesz natknąć się na film, który Ci nie odpowiada. W takich przypadkach możesz teraz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego film pojawił się na Twojej stronie Dla Ciebie. Chociaż TikTok wyjaśnił już, jak działają jego rekomendacje, nowa funkcja, która została uruchomiona dzisiaj, oferuje użytkownikom dodatkowy i konkretny kontekst, dlaczego pokazano im konkretny film.

TikTok testuje kolejne funkcje

TikTok ostatnio ogłosił również, że testuje nowy tryb pełnoekranowy, co oznacza rzucenie - po raz kolejny - rękawicy YouTube'owi. Do testów trybu pełnoekranowego zostali dopuszczeni wybrani użytkownicy na całym świecie, jak firma potwierdziła w rozmowie z serwisem TechCrunch. Użytkownicy, którzy mają do niej dostęp, zobaczą nowy przycisk „pełny ekran” przy filmach w formacie kwadratowym lub prostokątnym w ich kanale informacyjnym. Po kliknięciu tego przycisku wideo przełączy się na poziomy tryb pełnoekranowy, który będzie wykorzystywał całą powierzchnię telefonu.

Funkcja testowa to kolejna inicjatywa, która wkracza na terytorium YouTube'a. Na początku tego roku udostępnił użytkownikom możliwość przesyłania filmów o długości do 10 minut. Posunięcie to było postrzegane jako sposób na przyciągnięcie tych samych twórców dłuższych filmów, którzy normalnie publikują treści na YouTube. Wraz z rozszerzeniem uzyskali oni większą elastyczność w filmowaniu takich rzeczy, jak pokazy gotowania, samouczki dotyczące urody, treści edukacyjne, skecze komediowe i nie tylko, bez martwienia się zbytnio o długość filmu.