TikTok zmienia format wideo. Od teraz filmy będą dłuższe

TikTok ogłosił wprowadzenia nowej opcji pozwalającej na udostępnianie filmów o długości do 3 minut, po tym jak możliwość ta została pozytywnie przetestowana przez wybranych twórców. Wcześniej filmy mogły mieć długość maksymalnie do 60 sekund, a jeszcze wcześniej jedynie 15! I zmiana ta, jakkolwiek błaha może wydawać się starszym Millenialsom, jest znacząca.

TikTok ucieka bowiem przed konkurencją taką jaką Snapchat Spotlight i YouTube Shorts, która - zazdrosna o sukces chińskiej aplikacji - 60-sekundowy format wideo skopiować. Kopiowanie w świecie mediów społecznościowych to zresztą powszechne modus operandi, więc - jeśli 60 sekund sprawdzi się lepiej - pewnie nie będziemy musieli czekać na odpowiedź.

Póki co jednak TikTok chce wysunąć się na prowadzenie. Firma, jak zawsze w takich przypadkach, podkreśla, że zdecydowała się zwiększyć maksymalną długość wideo na podstawie opinii, które usłyszała od społeczności twórców. W przypadku niektórych rodzajów treści, np. na przykład podczas kręcenia pokazów gotowania, samouczków o urodzie, treści edukacyjnych i szkiców komediowych, twórcy potrzebowali bowiem więcej czasu niż a lipsync.

- Dzięki dłuższym filmom twórcy będą mieli przestrzeń do tworzenia rozszerzonych rodzajów treści – wyjaśnił menedżer produktu TikTok, Drew Kirchhoff, w ogłoszeniu firmy.

Przed rozszerzeniem do 3 minut, wielu twórców uciekło przed ograniczeniami TikToka, zachęcając widzów do „polubienia i obserwowania” ich twórczości dzielonej na części. Ale nawet jeśli niektórym udawało się w ten sposób zdobywać dodatkowych obserwujących, trudno zaprzeczyć, że ogólnie z płynnym UX-em nie miało wiele wspólnego. Frustracja widzów, którzy nie chcieli przewijać innych filmów twórców tylko po to, by zamknąć rozpoczęty wątek, stała się na tyle głośna, że TikTok nie mógł pozostać na nią głuchy.

Bo bądź co bądź chodzi o biznes i o ile pomniejszą konkurencję, taką jak wymienione wcześniej Snapchat Spotlight, można się na razie nie przejmować, to już ofensywy Instagrama nie sposób lekceważyć. A to właśnie on najbardziej TikToka goni.

Mosseri nie kryje, że Instagram jest w trakcie miękkiego rebrandingu i nie chce już być uważany za „kwadratową aplikację do udostępniania zdjęć”. Aspiruje raczej do bycia centrum online'owej rozrywki, napędzanym siłą angażującego wideo i zaawansowanymi algorytmami. Wycyzelowane zdjęcia, które udają prawdziwe życie powoli, ale konsekwentnie stają bowiem się równie passe co przedziałki na boku i dopasowane dżinsy; są domeną Millenialsów, którzy - powoli, ale konsekwentnie - przestają być najważniejszą grupą docelową marek. Te, chcąc być "na czasie" uczą już mówić do Gen Zet, która wybrała TikToka.

Do końca tego roku TikTok ma mieć większą liczbę użytkowników z pokolenia Z w USA niż Instagram. A do 2023 r. pokona pod względem całkowitej liczby użytkowników Snapchata, jak wynika z prognoz eMarketera.

Baza użytkowników Instagrama stale się starzeje. W tym roku najszybciej rosnąca grupa wiekowa będzie w wieku od 35 do 44 lat [wzrost o 7,2%], podczas gdy wzrost będzie znacznie wolniejszy wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat [0,7%] i młodych dorosłych od 18 do 24 lat [2,0%]. - Debra Aho Williamson, główny analityk eMarketer w Insider Intelligence.

Nie tylko zresztą Instagram ma z tym problem. YouTube, który przez lata w świecie internetowego wideo dyktował trendy, również ogląda się za siebie, o czym świadczy wprowadzenie wspomnianego YouTube Shorts.

Zmiana długości wideo może sprawić, że TikTok stanie się dla ich obu jeszcze większym i bardziej bezpośrednim konkurentem, choć i tak - nikt nie może go już lekceważyć. Siłą TikToka nie jest bowiem to, jak długie są udostępniane na nim filmy, ale to jak płynnie jego technologia - zestaw efektów specjalnych, narzędzi AR, katalog muzyki i sławne algorytmy - składa się na znakomite doświadczenia korzystania z aplikacji.