Tomasz Karolak w nowej kampanii Plus na Kartę

Tomasz Karolak, Plus na Kartę, fot. Polkomtel

Rusza nowa kampania Plusa na Kartę. Twarzą kolejnej odsłony platformy „Dodajemy wolności Ci” został Tomasz Karolak, jeden z najbardziej popularnych polskich aktorów.

Tomasz Karolak dołączył do plejady gwiazd występujących w reklamach Plusa. Platforma komunikacyjna Plusa na Kartę prezentuje historie „typowej” polskiej rodziny. Rodziny, w której w każdą z ról wciela się jeden aktor. Prezentowane historie są z życia wzięte i kręcą się zawsze wokół kategorii telekomunikacyjnej. Zgodnie z lekką, żartobliwą formułą kampanii, Tomasz Karolak wcielił się w trzy trudne role: Karola - głównego bohatera, żony i teściowej, potwierdzając tym samym swój wybitny talent aktorski i komediowy. To dopiero początek nowych perypetii Karola. Kolejne odcinki już wkrótce.

Najnowsza kampania reklamowa nawiązuje do swobody korzystania z Internetu w Plusie i w humorystyczny sposób promuje wideorozmowy i pakiet internetu w telefonie. Spot wspiera promocję, w której klienci ofert Plus na Kartę mogą na 90 dni dostać 120 GB, czyli trzy pakiety po 40 GB, przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji, a żeby z niej skorzystać wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty.

Autorem, realizowanej od ponad roku platformy „Dodajemy wolności Ci” i jej nowej odsłony jest agencja Brain. Film wyreżyserował Bartłomiej Ignaciuk, a wyprodukował dom produkcyjny TFP. Spot reklamowy można zobaczyć na kanale Plus na YouTube.