TOP 5 elementów, które zabijają konwersję w Twoim sklepie

wrong way | fot. NeONBRAND | Unsplash

Rynek handlu elektronicznego rozwija się prężnie, coraz więcej i coraz chętniej kupujemy w sieci. Szacuje się, w zależności od źródeł, że roczna dynamika wzrostu polskiego e-commerce w najbliższych latach przekroczy 20%. Biznesy przenoszone są do środowiska cyfrowego, mamy rozkwit sklepów online i działań wspierających e-commerce.

W sprzedaży online to konwersja w postaci zakupu i wartość opłacalnych przychodów są nadrzędnym celem. Jednak nawet doskonale przygotowana kampania, działania online marketingowe mogą okazać się nieskuteczne, jeśli jakość strony docelowej, UX czy UI e-sklepu nie są dopracowane w szczegółach. Oprócz naturalnego nawyku użytkowników, tj, porównywania cen w wielu sklepach czy marketplace’ach zanim dokonamy zakupu, istotnych jest mnóstwo elementów skłaniających lub do wykonania transakcji lub wręcz przeciwnie – zabijających konwersje. Niezależnie od wyboru silnika na jakim zbudowano sklep internetowy, istnieją uniwersalne zasady wspierające współczynniki konwersji i najczęściej popełniane błędy.

Zbyt długi czas ładowania/wczytywania się strony

Nikt nie lubi czekać – ani użytkownik ani roboty wyszukiwarek!

Zjawisko, które do dziś pojawia się stosunkowo często. Podczas wyszukiwania produktów w sklepie lub na etapie finalizacji zamówienia każdy oczekuje sprawnych procesów. Przyjmuje się, że 2 sekundy to maksymalny czas wyczerpujący cierpliwość użytkownika i robota wyszukiwarki. Każda dodatkowa sekunda czasu ładowania się sklepu może obniżyć przychody nawet o 20%! Warto poczytać wyniki analiz poszczególnych sklepów, które dotyczą wpływu ładowania się strony na najważniejsze statystyki.

Jak uniknąć błędów?

Najlepiej jeszcze na etapie projektowania e-sklepu zdecydowanie warto zadbać o czas ładowania, wczytywania się strony.

Co najczęściej bierze się pod uwagę?

serwer

silnik (oprogramowanie) sklepu/kod źródłowy strony

widgety, wtyczki

integracje z zewnętrznymi narzędziami czy bazami

kompresja zdjęć, grafik i innych zasobów sklepu (np. wideo, materiały pdf)

oraz wiele innych

Jeśli sklep jest już zbudowany, to można skorzystać z ogólnodostępnych i bezpłatnych narzędzi sprawdzających ładowanie/wczytywanie się sklepu, np. Google Page Speed Insight. I wyeliminować jak najwięcej błędów wpływających na niekorzystny wynik.

Strona niedostosowana do mobile, nieresponsywna

Rok mobile trwa już od wielu lat!

Urządzenia typu mobile to już prawie 70% udziału w procesach zakupów online. Według Gemius Polska ponad 90% osób w wieku do 24 lat wybiera mobile do zakupów online. Obecnie zoptymalizowanie strony pod względem urządzeń zdalnych to absolutna konieczność, jeśli sklep ma konwertować.

Jak uniknąć błędów?

Już na etapie projektowania, budowania sklepu internetowego. Na gotowych silnikach sklepowych można wykonać testy korzystając z wygodnych i darmowych narzędzi. Najskuteczniejszym testem jest jednak praktyka – sprawdzenie na różnych urządzeniach mobile i na różnych przeglądarkach czy wykonanie zakupów jest szybkie i łatwe.

Co najczęściej bierze się „pod lupę”?

elementy klikalne zbyt małe lub zbyt blisko siebie

za duża liczba zbędnych elementów strony widocznych na mobile (za duży baner, niewyłączone funkcjonalności lub zasoby, które powinny być tylko na wersji desktopowej)

brak widocznego na każdym etapie podczas scrollowania strony tzw. hamburgera dla wersji mobile

brak widocznej wyszukiwarki

brak przycisku page-up i innych pomagających w nawigowaniu

brak dostosowanych do mobile filtrów kategorii czy opcji sortowania

niewidoczne, słabej jakości, a czasami wręcz nieładujące się zdjęcia produktów

wyskakujące okienka, pop-upy, elementy zasłaniające mały ekran

i wiele innych

Brak łatwej nawigacji

Nawigacja to podstawa – prowadzi skutecznie do celu!

Wciąż wiele sklepów internetowych nie uwzględnia wszystkich dobrych praktyk nawigacji na stronie. Skomplikowana, nieprzyjazna, wieloetapowa zdecydowanie zniechęci użytkowników, nawet tych cierpliwych i wytrwałych. Zasada trzech kliknięć już od lat jest praktykowana z sukcesem – użytkownik dążąc do celu powinien wykonać maksymalnie trzy interakcje, tj. kliknięcia.

Jak uniknąć błędów?

Wybrać przyjazny szablon sklepu, na etapie planowania procesów wyszukiwania i zakupów w e-sklepie skorzystać ze wskazówek, dobrych praktyk i modelu nawigacji w innych sklepach. Zmodyfikować istniejący sklep uprzednio wykonując testy i bazując na doświadczeniach użytkowników.

Co między innymi warto „prześwietlić”?

menu (zakładki główne sklepu, kategorie, podkategorie) – czy nie zasłania najważniejszych części ekranu, czy łatwo w nie klikać itd.

drzewko kategorii (i hamburger na mobile) – czy nawigowanie jest wygodne dla użytkowników w kontekście danej branży (odzież, obuwie, elektronika, żywność itd.)

widoczna i precyzyjna (pozbawiona błędów) wbudowana wyszukiwarka

przyciski/CTA – czy na każdym etapie przeszukiwania sklepu użytkownik wie co i jak może zrobić dalej? (wstecz/powrót, kontynuuj zakupy, przejdź do kasy, zaloguj się/zarejestruj się itd.)

strona logowania/rejestracji

widoczny koszyk

karta/strona zamówienia – wypełnianie pól zamówienia, pola obowiązkowe/nieobowiązkowe

(najlepiej jeśli jest to tzw. one-step checkout – wykonanie zamówienia na jednej karcie – uzupełnienie danych, wybranie opcji płatności, wysyłki, dostawy, zakupy z rejestracją/logowaniem/bez logowania, faktura, zapis do newslettera itd.)

Brak wyczerpującej zawartości na karcie produktu

Tabula rasa tu się nie sprawdzi!

Temat rzeka…

To co widzimy na karcie produktu, oprócz zdjęcia, ceny i nazwy produktu, ma kluczowe znaczenie w decyzjach o zakupie.

To najczęściej pojawiający się błąd w sklepach internetowych, skutecznie zniechęcający użytkowników do wykonania transakcji. W efekcie współczynnik porzuconych koszyków może być szokująco wysoki, i niekoniecznie może być spowodowany porównywaniem cen w innych sklepach przez użytkownika.

Jak uniknąć błędów?

Dostosować kartę produktu do branży, oczekiwań użytkowników i wymogów wyszukiwarek oraz przeglądarek – „wyczerpująco, wygodnie i szybko”.

wyczerpująco – czy są czytelne zdjęcia, łatwo się powiększają, czy potrzebna jest galeria zdjęć? czy opis produktu jest pełny, przedstawia wszystkie cechy i możliwe zastosowania produktu – kolor, rozmiar, waga, specyfikacja, instrukcje, skład, dane techniczne itp.? czy na karcie produktu można szybko sprawdzić opcje i warunki dostawy oraz płatności? czy można wysłać zapytanie o produkt, skorzystać z pomocy? czy są dobrze widoczne informacje dot. reklamacji, zwrotów, gwarancji, obsługi posprzedażowej itd.?

wygodnie – czy karta produktu wyświetla i ładuje się sprawnie na wszystkich urządzeniach? czy przewidziane są widoczne opcje typu: dodaj do schowka, dodaj do ulubionych, udostępnij lub wyślij znajomemu, kontynuuj zakupy, zobacz koszyk?

szybko – czy funkcje zapytaj o produkt, zapytaj o dostępność, wyślij powiadomienie, skontaktuj się z nami są widoczne, a same procesy są sprawne (chat, połączenie telefoniczne, formularz kontaktowy itd.)? czy łatwo jest kontynuować lub finalizować transakcje? czy ładowanie się podstron i pozostałych elementów jest szybkie?

Wiarygodność i opinie

Jak nas widzą, tak nas piszą!

Porzucone koszyki, brak powracających użytkowników, niezadowalające konwersje mogą być także efektem braku wiarygodności sklepu, braku lub widocznych negatywnych opinii dostępnych w sieci. To, że uwzględniamy opinie o produktach, zanim zdecydujemy się na zakupy, jest powszechne. Dodatkowo odsetek osób czytających oraz dodających opinie o konkretnych sklepach (sprzedawcach) rośnie, takich użytkowników jest coraz więcej!

Jak uniknąć błędów?

Uzbroić się w cierpliwość, uwzględnić dywersyfikację źródeł i mediów online, pracować u podstaw i nieprzerwanie.

Co uwzględnić?

instalację i ciągłość certyfikatu SSL

wyczerpujące informacje na stronie takie, jak: regulamin sklepu, zwroty/reklamacje, możliwość szybkiego skontaktowania się telefonicznie, mailowo, przez formularz lub chat, dostosowanie do RODO/GDPR, politykę prywatności/pliki cookies, widoczne dane kontaktowe oraz rejestrowe sklepu, dodatkowe informacje jeśli sklep prowadzi działalność stacjonarną/lokalną

przyjazną szatę graficzną, profesjonalizm w odbiorze wizualnym strony, brak literówek, błędów itd.

opinie w sieci: wizytówka w Google, platformy sprzedażowe jeśli sklep z nimi współpracuje, fora, grupy dyskusyjne, profile w katalogach i innych wizytówkach w sieci, profile/konta social media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, inne)

opinie o produktach – widoczne na karcie produktu

Warto gromadzić cenne opinie od klientów np. dzięki bezpłatnej usłudze opinie konsumenckie Google. Można poprosić zadowolonych klientów o dodanie opinii w wizytówce Google i w innych mediach oraz opracować proces podziękowania za nie. Zdecydowanie trzeba sprawnie i szybko odpisywać na te negatywne, o ile to możliwe – rozwiązywać problemy jak najszybciej. Nie myli się ten, kto nic nie robi :)

Elementy zabijające konwersje w sklepach internetowych to złożony zestaw. Powyższe nie wyczerpują zagadnienia. W zależności o branży, typu produktów, preferencji odbiorców, naszych indywidualnych celów analiza może się różnić.

Ale warto pamiętać o wspólnych mianownikach :)

Marta Kossakowska

CEO

Quality Factor Agencja Interaktywna