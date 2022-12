Twitter Blue jest teraz w zawieszeniu, ale kiedy zostanie wznowiony, użytkownicy iOS będą musieli liczyć się z wydatkiem rzędu 11 USD miesięcznie - wynika z doniesień The Information. Subskrypcja będzie droższa na iOS, by zrekompensować opłaty, które pobiera Apple w App Store. Warto jednak zauważyć, że Apple pobiera od programistów 30% opłat za pierwszy rok subskrypcji, ale już "tylko" 15% od drugiego roku.

Kiedy 9 listopada Twitter uruchomił nowy plan subskrypcji ze znakiem weryfikacji, pobierał od użytkowników 7,99 USD miesięcznie. Gdyby Twitter miał zrekompensować opłaty w App Store, powinien pobierać 10,38 USD. 11 USD wygląda jak zaokrąglenie.

Właściciel Twittera, Elon Musk, niedawno rozpoczął tyradę przeciwko Apple za wstrzymanie reklam na Twitterze, zarzucając im, że nienawidzą „wolności słowa w Ameryce”. Musk oskarżył również giganta technologicznego o grożenie „wstrzymaniem dostępu Twittera do jego App Store”. Jednak po tym, jak Musk spotkał Tima Cooka podczas wycieczki po kampusie Apple w Cupertino, dyskusja wróciła na cywilizowane tory.

Musk przyznał światu, że Cook wyjaśnił mu, iż nie rozważa usunięcia Twittera z App Store, a samo Apple wznowiło wyświetlanie reklam na Twitterze, co nie jest bez znaczenia dla platformy. Apple wydaje tam prawie 100 milionów dolarów rocznie.

Krytyka opłat, jakie pobiera Apple jest coraz głośniejsza. W zeszłym miesiącu Musk opisał je jako „tajny podatek od internetu”, stając po stronie Epic w walce firmy z Apple. Niezadowolonych firm jest jednak wiele, ale takich, które odważyłyby się po prostu zrezygnować z obecności w App Store - nie ma żadnej, bo nawet jak Apple zabiera 30% tego, co zarabiasz na iPhonie, to 70% wciąż więcej niż nic.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz