Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Płatny plan Twittera - Twitter Blue - jest teraz dostępny w ponad 20 nowych krajach w Europie - Holandii, Polsce, Irlandii, Belgii, Szwecji, Rumunii, Czechach, Finlandii, Danii, Grecji, Austrii, na Węgrzech, Bułgarii, na Litwie, Słowacji, na Łotwie, Słowenii, Estonii, Chorwacji, Luksemburgu, na Malcie i Cyprze. Wcześniej Twitter Blue testowany był w Kanadzie i Australii, co w - w przypadku nowych produktów subskrypcyjnych - jest już tradycją (to właśnie tam zadebiutował paywall New York Timesa dziesięć lat temu).

Ten krok w ekspansja Blue sprawia, że usługa subskrypcji sieci społecznościowej jest dostępna już w ponad 35 krajach na całym świecie. Pod rządami Elona Muska Twitter Blue został uruchomiony w cenie 8 USD miesięcznie z niebieskim znakiem weryfikacyjnym dla płacących użytkowników. Później firma wprowadziła takie funkcje, jak możliwość publikowania 60-minutowych filmów i tweetów o długości 4000 znaków oraz uzyskiwania pierwszeństwa w rozmowach. Plan zawiera również niektóre starsze funkcje, takie jak funkcja edycji tweetów, czytnik wątków i foldery zakładek. By zwiększyć liczbę subskrybentów, Twitter uruchomił roczny plan w cenie 84 USD rocznie na początku stycznia. W ciągu ostatnich kilku tygodni uruchomił również roczny plan na iOS i Androida w cenie 114 USD.

Podczas gdy Musk opierał się na planach subskrypcji, aby przynieść mnóstwo przychodów, ale wczesne wyniki nie były zachęcające. Według szacunków nowa usługa Twitter Blue ma mniej niż 300 tysięcy subskrybentów. Na początku tego tygodnia wielu użytkowników miało problemy z dostępem do różnych części Twittera, w tym osi czasu, wyszukiwania i bezpośrednich wiadomości. Problemy te pojawiły się po tym, jak Musk podobno zwolnił ponad 200 osób w ostatniej rundzie redukcji etatów.

Twitter Blue ma mu pomóc w monetyzacji ruchu, ale - według ekspertów - to raczej "opcja dla stałych bywalców" niż sposób na zwiększenie bazy użytkowników. I choć nie jest to jedyna inicjatywa Twittera, który (ponownie) wymyśla się na nowo, inne też nie porażają oryginalnością. Ale czy w świecie social mediów to jeszcze komukolwiek przeszkadza?

Twitter Blue wcześniej testowany był w Kanadzie i Australii. Testowanie w mniejszych krajach anglojęzycznych pozwala bowiem korporacjom rozwiązać ewentualne problemy przed szeroką ekspansją na Stany Zjednoczone.

3 lutego Elon Musk zapowiedział, że Twitter będzie dzielić się przychodami z reklam z twórcami, pojawiają się w ich wątkach z odpowiedziami, dodając później, że trzeba być subskrybentem Twitter Blue Verified, aby otrzymać swoją obniżkę. My tutaj w The Verge spędziliśmy resztę dnia, czekając na więcej informacji o programie lub na oficjalne dokumenty wsparcia, które bardziej szczegółowo omówią, jak to wszystko będzie działać.