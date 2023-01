Twitter poinformował w poniedziałek, że planuje znieść zakaz reklam politycznych w „nadchodzących tygodniach”, co oznacza zerwanie z polityką wyznaczoną w 2019 roku. Wtedy platforma uznała, że „zasięg przekazu politycznego należy zdobywać, a nie kupować”, podążając zupełnie inną ścieżką niż pozostałe sieci społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram, które w reklamach politycznych nie widziały niczego niewłaściwego.

Reklamy polityczne zostały zakazane na Twitterze w listopadzie 2019 roku. Jack Dorsey, założyciel i ówczesny szef Twittera, stwierdził, że reklama internetowa to potężne narzędzie, które jednak niesie ze sobą znaczące ryzyka jeśli wykorzystywane jest w polityce. Tam może bowiem być użyta, by wpłynąć na głosowanie, co z kolei przekłada się na życie milionów obywateli,

Elon Musk nie ma jednak takich obaw, tym bardziej teraz, gdy reklamodawcy wstrzymują się z zakupem reklam na Twitterze. W listopadzie, nowy właściciel platformy, oskarżył „grupy aktywistów” o wywieranie presji na reklamodawców, aby zawiesili reklamy na Twitterze, a także miał sprzeczkę z Apple, ponieważ firma na krótko wstrzymała reklamy na platformie i oskarżyła producenta iPhone'a o nienawiść do „wolności słowa w Ameryce”.

Co więcej, Twitter powiedział, że rozluźni normy dotyczące emisji reklam "społecznie zaangażowanych", związanych z tematami takimi jak równość społeczna i zmiany środowiskowe, w USA. Firma tak naprawdę nie podała szczegółów na temat zmienianych warunków, ale wspomniała na swojej stronie zasad dotyczących reklam, że takie reklamy powinny podlegać ograniczeniom geograficznym.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks.