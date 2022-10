Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Przycisk edycji Twittera w końcu pojawi się w USA. Firma zacznie stopniowo udostępniać tę długo oczekiwaną funkcję subskrybentom usługi Twitter Blue w USA w czwartek po południu, powiedział rzecznik Twittera Joseph Nuñez. Wcześniej przycisk edycji był dostępny tylko dla subskrybentów Blue w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Przycisk edycji pozwala użytkownikom edytować tweety przez maksymalnie 30 minut po opublikowaniu. To coś, co może pomóc im między innymi wyjaśnić lub poprawić błąd w tweecie, skorygować literówkę lub dodać odpowiednie hashtagi. Zmiany są rejestrowane i widoczne publicznie po to, aby zapobiec nadużyciom. Ponadto Twitter powiedział, że użytkownicy mogą edytować tweety tylko pięć razy w ciągu 30 minut, co ma również na celu ograniczenie nadużyć.

Twitter uczynił przycisk edycji kluczowym punktem sprzedaży swojej usługi subskrypcyjnej - Twitter Blue - dostępnej za 4,99 USD miesięcznie. Oferuje ona zaawansowanym użytkownikom dostęp do szeregu funkcji premium i opcji personalizacji, takich jak czytanie wiadomości bez reklam, narzędzia do zmiany Twittera ikona aplikacji i nawigacja w aplikacji oraz wczesny dostęp do niektórych (ale nie wszystkich) eksperymentalnych funkcji.

Czy "Edycja" pomoże Twitterowi, który od lat boryka się z niemrawym wzrostem liczby użytkowników wypromować Blue, na której może zarabiać? Mimo że funkcja jest długo oczekiwana, jest to mocno wątpliwe, bo zapotrzebowanie ze strony użytkowników na tę opcję może nie być takie, jak kiedyś. Subskrybenci mają już bowiem do dyspozycji funkcję „Cofnij tweet”, która również pozwala użytkownikom szybko naprawić literówkę po opublikowaniu.

"Edycja" budzi wątpliwości

Przycisk edycji jest zdecydowanie najbardziej kontrowersyjną funkcją, z jaką eksperymentuje platforma. Nie brakuje głosów "za", które argumentują swoje stanowisko koniecznością wprowadzania drobnych korekt do pospiesznie opublikowanych treści, ale niemniej jest tych "przeciw". Według nich, edycja opublikowanych wiadomości umożliwi autorom "poprawianie historii". I tu tkwi sedno: bo przypadków, kiedy tweety - czy to publikowane bezmyślnie czy całkiem świadomie, ale w "innych czasach", powodowały tzw. unieważnienie (tzw. cancel culture) nie brakuje.

Firma w przeszłości firma usilnie bagatelizowała więc głosy "za", podkreślając, że funkcja ta nie mieście się w jej priorytetach. Ale Twitter w 2022 rok to zupełnie inna firma niż ta, którą możemy pamiętać. Teraz, jak każda platforma borykająca się z umiarkowanych przyrostem liczby użytkowników, goni za ich potrzebami, tak naprawdę starając się udobruchać inwestorów, których wieczne majstrowanie przy statystykach zdażyło już znudzić. (Twitter wprowadził autorską metrykę tak, by przekonać, że mimo że liczby DAU ani MAU może i nie są zbyt imponujące, to jednak liczba mDAU, czyli monetyzowalnych użytkowników już taka może się wydawać). Platforma w ciągu ostatnich dwóch lat musiała więc mocno przyspieszyć wprowadzanie wszelkiego rodzaju nowych produktów. I choć czasem wprowadza je dosłownie na chwilę (tak jak Fleets, które przetrwało zaledwie rok), to niektóre z nich wydają się ciekawym kierunkiem.

Czym jest Blue?

Blue to jednak coś więcej. To pierwsza subskrypcja, która zadebiutowała przed rokiem. Jej funkcjonalności to m.in. opcja folderów zakładek, która ma pomóc użytkownikom Twittera w porządkowaniu zapisanych treści, zebranych za pomocą funkcji Zakładki. Wprowadzone na początku 2018 roku Zakładki Twittera zapewniają użytkownikom costomizowany sposób zapisywania tweetów do późniejszego wykorzystania. To narzędzie szczególnie przydatne dla użytkowników, którzy nie mogą pozwolić sobie na śledzenie dyskusji w czasie rzeczywistym, ale nie chcą jej zupełnie stracić, a także dla tych, którzy chcą zapisywać tweety bez powiadamiania o tym innych. Ta funkcja może się przydać, gdy chcemy zachować treści, które nie są naszymi "ulubionymi". Funkcja Foldery pozwoli użytkownikom tworzyć podfoldery dla zakładek i oznaczyć ja kolorami. Udostępniona zostanie także funkcja czytnika, która będzie usuwała z artykułów prasowych wszelkie rozpraszacze (czyli głównie reklamy) tak, by użytkownik mógł w pełni skupić się na udostępnianych treściach.

Flagową funkcją Blue będzie jednak "Cofnij Tweet", co w pewnej mierze ma rekompensować brak możliwości edycji, przed którą konsekwentnie wzbrania się platforma. Wycofanie tweeta pozwoli naprawić błędy polegające np. na brak odpowiednich oznaczeń czy usunięciu literówek. Użytkownicy będą mogli sami zdecydować, ile czasu mogą mieć na cofniecie tweeta, maksymalnie będzie to mogło jednak być 30 sekund. Dodanie możliwości wycofania treści, ale nie ich edycji jest próbą pogodzenia interesów użytkowników i platformy, która obawia się, że udostępnienie edycji spowodowałoby masowe poprawianie często kontrowersyjnych wypowiedzi sprzed lat.