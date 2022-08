Twitter pozwoli firmom udostępnić lokalizację

Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Platforma twierdzi, że funkcja Lokalizacja Spotlight umożliwi klientom dotarcie do firm bezpośrednio przez telefon, SMS-y, e-maile lub wiadomości DM. Przed rozszerzeniem była dostępna tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii, ale teraz jest wdrażana na wszystkich kontach profesjonalnych na całym świecie.

Funkcja Lokalizacja Spotlight na Twitterze jest podobna do wizytówek firmowych w Mapach Google, które wyświetlają informacje o firmie, w tym jej lokalizację, godziny pracy i informacje kontaktowe. Wprowadzając tę na całym świecie, Twitter prawdopodobnie chce dostarczać swoim użytkownikom informacje o firmach bezpośrednio na swojej platformie, aby uniemożliwić im klikanie poza Twitterem i znajdowanie tych informacji w Google.

Twitter zapowiedział również kilka nadchodzących funkcji dla kont profesjonalnych, w tym centrum zasobów o nazwie "Professional Home". Ma ono zapewnić profesjonalistom możliwość śledzenia wydajności oraz przedstawiania ofert produktowych. Centrum będzie skierowane do użytkowników, którzy chcą uzyskać więcej informacji, aby poprawić swoją efektywność na Twitterze. W nadchodzących tygodniach Professional Home będzie dostępny dla wszystkich kont profesjonalnych na całym świecie, a dodatkowe aktualizacje będą dostępne przez cały rok.

Ponadto Twitter oferuje nową comiesięczną serię warsztatów na żywo o nazwie "Taking Care of Business". Seria, która zadebiutuje w tym miesiącu, ma na celu pomóc profesjonalistom, którzy dopiero zaczynają korzystać z Twittera, w lepszym zrozumieniu zasobów dostępnych dla profesjonalistów w sieci społecznościowej. Twitter wprowadza również 10 kursów na Twitter Flight School, które obejmą kilka tematów, takich jak nauka tworzenia społeczności zaangażowanych obserwatorów.

Jesteśmy dumni z fundamentów, jakie położyliśmy na początkowym zestawie produktów, które zaprezentowaliśmy do tej pory. Cieszymy się, że możemy nadal wprowadzać nowe sposoby, aby pomóc profesjonalistom osiągnąć sukces biznesowy

na Twitterze.

Sieć społecznościowa po raz pierwszy wprowadziła profile Professional w zeszłym roku i udostępniła tę opcję wszystkim użytkownikom w marcu. Konto profesjonalne, które Twitter określa jako "Twitter dla profesjonalistów", daje markom i twórcom dostęp do dodatkowych narzędzi pozwalających wyróżnić ich profil. By zakwalifikować się do konta profesjonalnego, użytkownicy nie mogą wielokrotnie naruszać wytycznych i muszą być autentyczni, z nazwą konta, biografią i zdjęciem profilowym. Konta parodii i fanów nie kwalifikują się do kont profesjonalnych.

Twitter w ciągu ostatnich dwóch lat musiał mocno przyspieszyć wprowadzanie wszelkiego rodzaju nowych produktów. I choć czasem wprowadza je dosłownie na chwilę (RIP Fleets, które przetrwało zaledwie rok), to niektóre z nich wydają się ciekawym kierunkiem. Firma po raz pierwszy uruchomiła na przykład miesięczną subskrypcję premium. Twitter Blue zadebiutował nieco mniej niż rok temu i umożliwił użytkownikom dostęp do funkcji premium, w tym narzędzi do organizowania zakładek, czytania wątków w uporządkowanym formacie i korzystania z funkcji „Cofnij tweet”.

Wszystkie nowe funkcjonalności mają pomóc Twitterowi wyjść na prostą, bo ostatnie lata nie były - pod względem biznesowym - dla niego najlepsze. Platforma ciągle boryka się z umiarkowanych przyrostem liczby użytkowników i usilnie goni za ich potrzebami, tak naprawdę starając się udobruchać inwestorów, których wieczne majstrowanie przy statystykach tak, by zamarkować wzrosty zdażyło już znudzić. (Twitter wprowadził autorską metrykę tak, by przekonać, że - mimo że wskaźniki DAU ani MAU - może i nie są zbyt imponujące, to jednak liczba mDAU, czyli monetyzowalnych użytkowników pokrywa straty.