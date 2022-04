Twitter pracuje nad przełomową funkcjonalnością. Będziemy "przepisywać historię"?

Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Twitter potwierdził, że pracuje nad funkcją umożliwiającą edycję uprzednio opublikowanych tweetów. Firma zaczęła eksperymentować z nią już wcześniej, a teraz chce ją przetestować Twitter Blue Labs. Według firmy subskrybenci Twitter Blue mogą spodziewać się przycisku edycji tweeta „w nadchodzących miesiącach”.

W poniedziałek internetem wstrząsnęła wiadomość, że dyrektor generalny Tesli i SpaceX, Elon Musk, kupił pokaźny, bo aż 9,2-proc. kawałek Twittera i tym samym zajął miejsce w zarządzie. I od razu, w dośc typowy dla siebie sposób, zapowiedział tę - jakby nie było przełomową funkcjonalność. I można by to potraktować jako kolejny wygłup miliardera, gdyby nie to, że dzień później firma potwierdziła tę wiadomość w oficjalnych kanałach.

Przycisk edycji jest zdecydowanie najbardziej kontrowersyjną funkcją, z jaką eksperymentuje platforma. Nie brakuje głosów "za", które argumentują swoje stanowisko koniecznością wprowadzania drobnych korekt do pospiesznie opublikowanych treści, ale niemniej jest tych "przeciw". Według nich, edycja opublikowanych wiadomości umożliwi autorom "poprawianie historii". I tu tkwi sedno: bo przypadków, kiedy tweety - czy to publikowane bezmyślnie czy całkiem świadomie, ale w "innych czasach", powodowały tzw. unieważnienie (tzw. cancel culture) nie brakuje. Odchodząc jednak od tych rozważań, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czego faktycznie oczekują użytkownicy.

A Twitter zdecydowanie chce właśnie to im dać. Firma w przeszłości firma usilnie bagatelizowała głosy "za", podkreślając, że funkcja ta nie mieście isę w jej priorytetach. Ale Twitter w 2022 rok to zupełnie inna firma niż ta, którą możemy pamiętać. Teraz Twitter, jak każda platforma borykająca się z umiarkowanych przyrostem liczby użytkowników, goni za ich potrzebami, tak naprawdę starając się udobruchać inwestorów, których wieczne majstrowanie przy statystykach tak, by zamarkować wzrosty zdażyło już znudzić. (Twitter wprowadził autorską metrykę tak, by przekonać, że mimo że liczby DAU ani MAU może i nie są zbyt imponujące, to jednak liczba mDAU, czyli monetyzowalnych użytkowników już taka może się wydawać).

Twitter w ciągu ostatnich dwóch lat musiał mocno przyspieszyć wprowadzanie wszelkiego rodzaju nowych produktów. I choć czasem wprowadza je dosłownie na chwilę (RIP Fleets, które przetrwało zaledwie rok), to niektóre z nich wydają się ciekawym kierunkiem. Firma po raz pierwszy uruchomiła na przykład miesięczną subskrypcję premium. Twitter Blue zadebiutował nieco mniej niż rok temu i umożliwił użytkownikom dostęp do funkcji premium, w tym narzędzi do organizowania zakładek, czytania wątków w uporządkowanym formacie i korzystania z funkcji „Cofnij tweet”.