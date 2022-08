Twitter | Joshua Hoehne | Unsplash

Twitter oficjalnie wchodzi na rynek podcastów. Nowa testowa wersja Twitter Spaces ma umożliwić słuchanie podcastów za pośrednictwem wyselekcjonowanych list odtwarzania opartych na Twoich zainteresowaniach.

Przeprojektowana zakładka Spaces otwiera się na stacjach, tematycznych listach odtwarzania, łączących odcinki podcastów pobrane z RSS z wydarzeniami i nagraniami społecznościowymi na Twitterze. Ma działać jak Pandora, co będzie jej głównym wyróżnikiem. Platformy takie jak Apple Podcasts lub Spotify forsują raczej bezpośrednie odkrywanie nagrań, a Twitter chce polegać na tym, co już wie o zainteresowaniach swoich użytkowników, aby tworzyć personalizowane listy.

- To, co naprawdę staramy się tutaj uchwycić, to rekomendacje. Chcemy, by było tak, jakby inny użytkownik coś ci polecał – powiedział senior product manager Evan Jones.

Odkrywanie podcastów jest niezwykle trudne i zwykle ogranicza się do 100 najlepszych, które są wybierane albo wewnątrz aplikacji albo polecane przez znajomych. Żadna platforma nie zdołała go jeszcze złamać tego systemu i stworzyć solidny silnik rekomendacji, który zastąpiłby marketing szeptany.

Czy Twitter Spaces ma szanse na tym zacieśniającym się rynku? Teoretycznie tak, łatwo bowiem wyobrazić sobie możliwości promocyjne związane z udostępnianiem i słuchaniem podcastów w tej samej aplikacji, ale - jako że mam do czynienia z testami, i to testami na Twitterze, który od lat eksperymentuje z coraz to innymi kierunkami, różnie może być.

Twitter i podcasty mają jednak niezaprzeczalny potencjał. Twitter Spaces, który wystartował w 2020 roku po pandemicznym sukcesie Clubhouse'a, już stanowi przyczółek na rynku. Jones powiedział, że - jak wynika z danych firmy 45 procent użytkowników Twittera to także aktywni słuchacze podcastów, co, biorąc pod uwagę, jak bardzo Twitter jest zorientowany na wiadomości, ma sens.

Jones nie powiedział, kiedy użytkownicy mogą spodziewać się debiutu nowej zakładki Spaces. Zdradził jedynie, że ostateczna wersja funkcji będzie zależeć od tego, jak ludzie zareagują na testy.

Rynek podcastów wciąż ma potencjał. Także w Polsce

W Polsce, podobnie jak na świecie, przybywa słuchaczy podcastów, którzy jednocześnie poświęcają coraz więcej uwagi temu medium. Niemal dwie trzecie osób zaczęło ich słuchać w ostatnim czasie, a dotychczasowi użytkownicy sięgali do nich częściej niż rok temu. Oprócz tego, jak wynika z kolejnej edycji najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory, podcasty niezmiennie cieszą się opinią wiarygodnego medium, a powiązane z nimi przekazy reklamowe – wysokim stopniem akceptacji odbiorców.

Druga edycja badania „Słuchacz podcastów w Polsce" została zrealizowana przez Tandem Media wraz z Publicis Groupe w listopadzie 2020 r. Tym razem analiza miała zdecydowanie większą skalę – baza objęła niemal 6500 respondentów. Badanie znów pokazało dużą dynamikę wzrostu zainteresowania słuchaczy treściami audio na żądanie oraz wyjątkowość samych odbiorców, a także potwierdziło doniesienia innych instytucji badawczych, że Polska jest w grupie najszybciej rozwijających się rynków podcastowych na świecie.

Zasięg miesięczny podcastów w Polsce w ciągu ostatniego roku poprzedzającego badanie wzrósł o 4 pp - z 27% w 2019 do 31% w 2020 r. To oznacza, że z podcastowej oferty korzysta już niemal co trzeci internauta, czyli prawie 9 milionów osób! Jest to wynik na poziomie wskazań w krajach rozwiniętych, które mają dłuższe doświadczenie obecności tego medium.