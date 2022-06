Twitter testuje nową funkcję. Jak "Notatki" zmienią sposób korzystania z platformy?

Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Twitter ogłosił dzisiaj, że rozpoczął testowanie „Notatek”, czyli opcji pozwalającej na pisanie i publikowanie dłuższych treści na platformie mediów społecznościowych. Dzięki nowej funkcji użytkownicy będą mogli tworzyć artykuły przy użyciu bogatego formatowania i multimediów. Użytkownicy będą mieli możliwość umieszczania zdjęć, filmów, GIF-ów i tweetów w swoich Notatkach. Podobnie jak tweety, Notatki będą miały własny link i mogą być tweetowane, retweetowane, wysyłane w wiadomościach DM, polubione i dodane do zakładek.

Niewielka grupa pisarzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ghany i Wielkiej Brytanii ma teraz dostęp do Notatek w ramach początkowej fazy testów. Twitter mówi, że Notatki mogą być czytane na Twitterze i poza nim przez ludzi w większości krajów. Użytkownicy, którzy biorą udział w fazie testowania, uzyskają dostęp do nowej zakładki „Pisz”, w której mogą pisać i uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich notatek.

Notatki na Twitterze mogą zmienić sposób, w jaki niektórzy ludzie używają Twittera do dzielenia się swoimi głębszymi przemyśleniami i pomysłami. Nowa funkcja może być szczególnie przydatna dla tych użytkowników, którzy rzadko publikują treści o długości artykułów i chce uniknąć kłopotów z konfiguracją i utrzymaniem własnego bloga lub strony internetowej. Warto również zauważyć, że funkcja ta oznacza jedną z bardziej znaczących zmian na Twitterze od czasu podwojenia liczby znaków ze 140 do 280 znaków.

Nowa funkcja rozwiąże sytuacje, w których śledzenie wątków może być trudne. Umożliwi bowiem użytkownikom umieszczenie całego tekstu w notatce. Użytkownicy nie będą również musieli publikować zrzutów ekranu swojej aplikacji, aby zatweetować większą część tekstu.

Wprowadzenie Twitter Notes może stanowić pewną konkurencję dla długich platform blogowych, takich jak Medium, które zostało opracowane przez współzałożyciela Twittera Evana Williamsa. Jeśli Twitter zdecyduje się zintegrować biuletyny z Notes, funkcja może też potencjalnie konkurować z popularnymi platformami, takimi jak Substack.

Twitter ogłosił również dzisiaj, że uruchamia nowy zespół Twitter Write, który koncentruje się na budowaniu narzędzi dla czytelników. Firma łączy swoje subskrypcje biuletynów z Twitterem Write, który jest teraz marką, której używa, aby objąć swoje długofalowe wysiłki pisania, w tym Notatki i biuletyny. Zespół Write skoncentruje się na ulepszaniu obsługi Twittera dla pisarzy. Gigant mediów społecznościowych zauważa, że ​​jego definicja pisarzy obejmuje dziennikarzy, blogerów, wydawców biuletynów, komików, twórców treści, menedżerów społeczności mediów społecznościowych, poetów, scenarzystów i innych.

Twitter wymyśla się na nowo

Pandemiczne ograniczenia, które - zdawałoby się - były na rękę cyfrowym platformom, dla tej jednej okazały się dotkliwe. Twitter odnotował bowiem spowolnienie sprzedaży i zaledwie jednocyfrowy wzrost w 2020 roku. Firma wygenerowała 3,7 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 7,4% z 3,46 miliarda w 2019 roku, ale - ponieważ koszty i wydatki wzrosły - finalnie sprawa zakończyła się stratą w wysokości 1,14 miliarda dolarów; pierwszą od 2017 roku. A im dalej w las tym gorzej. Pod koniec kwietnia, po ogłoszeniu wyników za 1. kwartał, akcje Twittera spadły o ponad 11%. Mimo że firma odnotowała przychody w wysokości 1,04 miliarda USD za kwartał, co oznacza wzrost o 28% z 808 milionów dolarów rok wcześniej i zysk w wysokości 68 milionów dolarów, w porównaniu ze stratą 8,4 miliona rok temu, to zarówno oczekiwania, jak i obietnice były większe.

Całkowita liczba dziennych użytkowników Twittera, na których można zarabiać, czyli mDAU (to specjalna metryka, wymyślona przez Twittera i tylko na jego użytek), wzrosła o 7 milionów, do 199 milionów, ale spadła poniżej oczekiwań który mieli nadzieję na 200 milionów.

Póki co więc, wygląda na to, że sprawy z Twitterem mają się jak zwykle. Platforma ta od zawsze bowiem borykała się z problemem wolnego wzrostu. By jakoś uciec do przodu, na początku roku ogłosiła trzy długoterminowe cele, które miały temu zaradzić. Jednym z nich było szybsze tempo dostarczania nowych funkcji. Twitter chce osiągnąć co najmniej 315 mln mDAU do IV kwartału 2023 roku. Stanowiłoby to około 20% złożonej rocznej stopy wzrostu w porównaniu z bazą Twittera wynoszącą 152 mln mDAU zgłoszonych w czwartym kwartale 2019 roku. Spaces mają być jedną z "atomówek", które pomogą zrealizować ten cel.

Na razie idzie opornie, ale nowa funkcjonalność dopiero się rozkręca i przyszłość bynajmniej nie jest przesądzona. W świecie social mediów od dawna już nie oryginalność jest w cenie, o czym najlepiej świadczy Instagram Stories. Jeśli Twitter powtórzy sprawdzoną przez konkurencję sztuczkę i Spaces faktycznie wzbogaci doświadczenia użytkowników, Twitter może wystrzeli w swoich mDAU. Tym bardziej, że możliwości monetyzacyjne zaszyte w Space domyślnie, a do platformy mają być dodawane stopniowo, o czym świadczą testy funkcji Napiwek.