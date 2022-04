Uber dla Ukrainy. Popularna aplikacja z nową opcją

uber, telefon, smartfon, fot. freestocks-photos, pixabay

Ostatnie tygodnie to czas niesamowitej solidarności w związku z wojną w Ukrainie. W ramach licznych inicjatyw pomocowych Uber uruchomił specjalny produkt “Uber dla Ukrainy”, umożliwiając pasażerom przekazywanie 5 zł z każdego przejazdu na cele charytatywne. Ponadto firma przekazała już w sumie ponad 3,5 mln USD dla organizacji pozarządowych wspierających ofiary konfliktu.

Każdy pasażer, zamawiający przejazd korzystając z opcji "Uber dla Ukrainy" dołącza do zbiórki funduszy, które w całości zasilą Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. Ta nowa funkcja dostępna jest 75 miastach w 16 krajach w Europie. Na początku marca Uber uruchomił w Stanach Zjednoczonych funkcję Uber Donate, dzięki której użytkownicy mogą dokonywać wpłat bezpośrednio przez aplikację. Do tej pory przekazane zostało już ponad 3 miliony dolarów – z czego ponad 2 miliony zebrano od pasażerów w USA, a dodatkowy 1 milion dolarów dołożył Uber. Firma przekazała także 500 000 USD organizacjom pozarządowym w USA na wsparcie działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiednich.

- Wszyscy w Uberze z niepokojem obserwujemy wojnę w Ukrainie, która dotyka przede wszystkim niewinnych ludzi. Nie możemy stać bezczynnie, dlatego zaoferowaliśmy darmowe przejazdy osobom uciekającym z Ukrainy, pomagaliśmy w transporcie żywności i niezbędnych towarów oraz bezpośrednio przekazaliśmy dodatkowe 1,5 miliona USD na pomoc humanitarną. Wraz z pogłębiającą się eskalacją kryzysu humanitarnego, nasz zespół na co dzień współpracuje z lokalnymi władzami i organizacjami, aby wspierać działania humanitarne w terenie – mówi Michał Konowrocki, szef Rider Uber CEE.

Uber Aid

Od początku rosyjskiej inwazji, Uber oferuje darmowe przejazdy na granicy z Polską do Lublina i Rzeszowa. Osoby, które chcą dotrzeć do tych miast z przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej lub Medyce, mogą wybrać opcję Uber Aid i wpisać kod „POMOCLUBELSKIE” lub „POMOCPODKARPACKIE”, aby otrzymać darmowy przejazd. Kody uprawniają do 2 bezpłatnych przejazdów (maks. 200 zł każdy) pomiędzy Lublinem a przejściami granicznymi w Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie lub pomiędzy Rzeszowem a przejściami w Hrebennem, Budomierzu, Korczowej lub Medyce. Kod jest ważny do 31 kwietnia 2022 roku.

Już ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło granice Polski i Rumunii. Z tego powodu Uber przeznaczył w regionie pomoc o łącznej wartości 200 000 USD dla organizacji pozarządowych i firm, które zapewniają schronienie lub transport dla uchodźców. Akcja pomocowa objęła największe warszawskie punkty wsparcia takie jak: Arenę Ursynów, Stadion Narodowy, EXPO Modlińska oraz organizacje takie jak Fundacja Dom Ukraiński, Fundacja Ocalenie, Fundacja WOŚP czy Centrum Praw Kobiet. Bezpłatne przejazdy przez aplikację dostępne są również dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć do jednego z punktów zbiórki darowizn organizowanych przez Czerwony Krzyż.

