dostawa, rower, fot. Uber Eats

Dzięki Mundialowi listopad i grudzień będą miesiącami pełnymi piłkarskich wrażeń Z tej okazji, Uber Eats oraz BLIK ruszają ze specjalną kampanią. Od 19 listopada do 18 grudnia, użytkownicy mogą skorzystać z promocji na zamówienia opłacone za pomocą BLIK.

BLIK zrewolucjonizował szybkie płatności w Polsce. Tylko w trzecim kwartale 2022 roku, Polacy wykonywali średnio 3,5 mln transakcji dziennie. Na platformie Uber Eats ta metoda płatności jest dostępna od prawie dwóch lat i cieszy się dużą popularnością.

Piłkarskie emocje

Nadchodzące cztery tygodnie niewątpliwie upłyną pod znakiem emocji dla kibiców piłki nożnej z całego świata. W tym czasie fani, ich rodziny i przyjaciele będą spotykać się, by wspólnie dopingować swoim ulubionym reprezentacjom. Z kolei najlepsze chwile najprzyjemniej spędza się w towarzystwie bliskich oraz ulubionych potraw. Dlatego Uber Eats oraz BLIK, ruszają z kampanią “Jak promocja, to krótka piłka!”, dzięki której sportowym emocjom będą towarzyszyć promocyjne ceny. A dzięki platformie Uber Eats i szybkim płatnościom, nie umknie ani jedna bramka.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy opłacić swoje zamówienie za pomocą BLIKA oraz skorzystać z kodu promocyjnego. Istniejący użytkownicy mogą skorzystać ze zniżki 10 zł, bez limitu zamówień. W tym celu należy wpisać kod: BLIK10. Z kolei nowi użytkownicy platformy Uber Eats mają do dyspozycji zniżkę wynoszącą 30 złotych na pierwsze zamówienie. Aby z niej skorzystać, trzeba użyć kodu: BLIK30. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli zamówień, a minimalna wartość zamówienia to 45 zł.

