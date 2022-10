jedzenie na wynos, restauracja, dostawa, fot. Uber Eats

Uber Eats razem z brytyjską fundacją The Standing Tall Foundation pobił rekord świata w dostawie burgerów na najwyższą wysokość na lądzie. Ukochana przez wielu kanapka została dostarczona na szczyt Kilimandżaro, czyli na 5895 m n.p.m., a kurierem, który podjął się tego zadania był weteran wojny w Afganistanie - Andy Reid.

Kilimandżaro to wchodzący w skład Korony Ziemi najwyższy szczyt Afryki. Ten samotny masyw górujący nad nizinnym afrykańskim krajobrazem stanowi cel dla wielu wspinaczy. Jednym z nich jest kapral Andy Reid, który w Afganistanie stracił obie nogi i rękę oraz założyciel The Standing Tall Foundation - brytyjskiej organizacji charytatywnej zajmującej się problematyką zdrowia psychicznego.

Reid, upamiętniając 13. rocznicę odniesienia swoich obrażeń postanowił zdobyć Dach Afryki, jednocześnie wcielając się w kuriera Uber Eats, ustanawiając tym samym nowy rekord świata w dostawie burgerów na najwyższą wysokość na lądzie. To właśnie praca w charakterze kuriera Uber Eats była dla Andego Reida jednym ze sposobów na przygotowanie się do wyprawy.

Podróż od stóp do szczytu najwyższej góry w Afryce zajęła 6 dni, a dystans od miejsca przyrządzenia burgera do szczytu wyniósł około 4 522 mil czyli około 7 278 kilometrów. Na szczyt Kilimandażaro burger przemierzył drogę samolotem, samochodem, a następnie pieszo wraz Andym Reid’em i jego zespołem wspinaczy. Wyzwaniu towarzyszyła zbiórka funduszy dla The Standing Tall Foundation.

- Kiedy usłyszeliśmy, że Andy Reid i zespół The Standing Tall Foundation chcą dosłownie wynieść dostawy na nowy poziom i pobić rekord świata, od razu się zaangażowaliśmy. To było nie tylko niesamowicie ciekawe przedsięwzięcie, ale także ważne ponieważ pomogliśmy zwiększyć świadomość i zebrać fundusze dla organizacji charytatywnej, której celem jest promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego w Wielkiej Brytanii – powiedział Matthew Price, dyrektor generalny Uber Eats w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

- Wspinaczka była trudna, ale stanowiła jednocześnie świetną przygodę. Cieszę się, że udało nam się pobić rekord świata oraz zdobyć Kilimandżaro. W październiku 2009 roku zostałem ciężko ranny podczas patrolu w prowincji Helmand w Afganistanie. Każdego roku w październiku stawiam sobie ambitne wyzwanie, aby zebrać pieniądze i odwdzięczyć się stowarzyszeniom, które pomogły mi i mojej rodzinie w tamtych trudnych chwilach. Po wyzwaniach, z którymi wszyscy musieliśmy się zmierzyć w ciągu ostatnich kilku lat chciałem, aby tegoroczne zadanie było wyjątkowe, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Uber Eats i pobicie rekordu świata w dostawie burgerów na najwyższą wysokość na lądzie – powiedział Andy Reid.