pomoc, ręce, ludzie, fot. Anemone123, pixabay

SexEdPL, fundacja zajmująca się m.in edukacją w zakresie praw człowieka, równości płci czy relacji, oraz Uber, popularna aplikacja do zamawiania przejazdów, łączą siły. W ramach nawiązanej współpracy Uber został strategicznym partnerem Antyprzemocowej Linii Pomocy skierowanej do osób, które doświadczają przemocy, stosują przemoc lub są jej świadkami. W planach są także wspólne działania edukacyjne dla kierowców, kierowczyń, pasażerów i pasażerek.

Kontynuując swoje działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, Uber postanowił wyjść poza platformę i wesprzeć działania Fundacji SexEdPL. Dzięki założonej przez Fundację Anji Rubik linii przeciw przemocy, ze wsparcia psychologicznego skorzystało już 5 000 osób. Dzięki partnerstwu z Uberem dostępność linii będzie jeszcze większa, co ma się przełożyć nie tylko na realną pomoc dla osób, które jej potrzebują, ale także na wzrost świadomości społecznej.

- Zarówno globalnie jak i lokalnie, Uber angażuje się w działania mające przeciwdziałać przemocy. Jesteśmy nieodłączną częścią miast, w których działa aplikacja i codziennym wyborem dla milionów użytkowników, dlatego zależy nam nie tylko na tym, by eliminować wszelkie nieprawidłowe zachowania na platformie, lecz również by wspierać organizacje, które eliminują przemoc z przestrzeni publicznej. Fundacja SexEd od ponad pięciu lat prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie, a Antyprzemocowa Linia to realna pomoc, która powinna być dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje - mówi Iwona Kruk, rzeczniczka Uber CEE.

Antyprzemocowa Linia Pomocy czynna dłużej

Dzięki zaangażowaniu firmy Uber jako partnera strategicznego, już od środy 8 marca numer Antyprzemocowej Linii Pomocy SexedPL będzie działać dłużej i częściej - od poniedziałku do soboty w godzinach 17:00-21:00. Oznacza to, że teraz więcej osób otrzyma profesjonalną, bezpłatną i anonimową pomoc psychologów z wieloletnim doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy.

- Antyprzemocowa Linia Pomocy, którą uruchomiliśmy ponad rok temu, jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć fundacji SexedPL. Dzięki niej osoby doświadczające przemocy, będące jej świadkami, ale też ci, którzy ją stosują mogą otrzymać bezpłatne i anonimowe wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy. Na co dzień w SexedPL skupiamy się nie tylko na leczeniu skutków przemocy, ale też podejmujemy liczne działania, które pomagają zapobiegać przemocy i reagować na nią już na najwcześniejszym etapie. Teraz, dzięki zaangażowaniu Ubera jako partnera strategicznego, Antyprzemocowa Linia Pomocy SexedPL będzie działać dłużej i także w weekendy. Dla nas jako fundacji to ważny krok, który pozwoli nam wesprzeć jeszcze więcej osób uwikłanych w przemoc – mówi Anja Rubik, założycielka fundacji SexedPL.

Dyżurujący pod numerem telefonu 720 720 020 eksperci i ekspertki specjalizują się w pracy terapeutycznej z osobami zranionymi przemocą, a na co dzień prowadzą grupy wsparcia zarówno dla osób doznających przemocy, jak i stosujących przemoc, a także uczestniczą w interwencjach kryzysowych m.in. w sytuacjach przemocy domowej. Koordynatorką Antyprzemocowej Linii Pomocy jest psycholożka i seksuolożka Ania Ciucias.

Edukacja i zapobieganie

Tegoroczne działania Antyprzemocowej Linii Pomocy SexedPL skupione będą wokół reagowania na przemoc w przestrzeni publicznej, ale też w miejscu pracy, w szkole czy na imprezach. W ramach wspólnych działań Uber we współpracy z Fundacją SexEd przygotuje też materiały edukacyjne dla pasażerów, pasażerek, kierowców oraz kierowczyń, a także aktywnie wesprze działania edukacyjne w terenie.

Wspieranie lokalnych organizacji jest częścią inicjatywy Driving Change - ogłoszonego w 2017 r. zobowiązania firmy Uber do pomocy w zapobieganiu przemocy. W Stanach, we współpracy z amerykańską organizacją RAINN, Uber przygotował materiały wideo oferujące szereg wskazówek oraz informacji na temat poszanowania prywatności, przestrzeni osobistej oraz granic interakcji w trakcie przejazdów. Firma przeprowadziła także kampanię świadomościową #DontStandBy we współpracy z NO MORE, aby pomóc pracownikom nocnych lokali, kierowcom i pasażerom rozpoznać sytuacje, które mogą prowadzić do przemocy i nie pozostawać obojętnym świadkiem. W Polsce od 2020 roku Uber wspiera Centrum Praw Kobiet.