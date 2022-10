taxi, samochód, taksówka, transport, auto, fot. Uber

Współpraca z organami bezpieczeństwa jest kolejnym, zaraz po technologii sposobem, w jaki firma Uber dba o bezpieczeństwo użytkowników platformy. Aby proces przekazywania informacji odbywał się jeszcze efektywniej, Uber zorganizował warsztaty przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji na co dzień pracujących na komisariacie przy Lotnisku Chopina. W trakcie spotkania przedstawione zostały możliwości oferowane przez specjalną jednostkę bezpieczeństwa Uber — PSRT. Szkolenie będzie również rozszerzone dla funkcjonariuszy z komend wojewódzkich oraz powiatowych.

Bezpieczeństwo użytkowników aplikacji jest kluczowe dla firmy Uber. Platforma już teraz oferuje szereg funkcji, które czuwają nad tym, żeby podróże były bezpieczne. Aby wspierać lokalne organy bezpieczeństwa i przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom, Uber jako jedyna platforma na rynku, powołała specjalny zespół do współpracy ze służbami mundurowymi — Public Safety Response Team (PSRT).

PSRT - Public Safety Response Team jest dedykowanym zespołem do współpracy tylko z organami ścigania oraz organami zdrowia publicznego. Pracownicy tego działu są specjalistami do spraw współpracy ze służbami mundurowymi. Zespół składa się m.in. z byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Kontakt z PSRT to specjalna, szybka ścieżka tylko dla funkcjonariuszy służb publicznych, gdzie na wniosek służb (najsprawniej na dedykowany portal lert.uber.com) Uber pomaga w prowadzonym postępowaniu m.in przekazując odpowiednie dane.

Szkolenie przedstawicieli służb mundurowych

Aby zwiększyć świadomość procesów i zacieśnić współpracę, Uber zorganizował szkolenie, w którym udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na Lotnisku Chopina. Pracownicy dowiedzieli się, czym zajmuje się jednostka PSRT oraz w jaki sposób Uber może pomóc funkcjonariuszom w zdarzeniach z udziałem użytkowników platformy.

Szkolenie jest pierwszym z cyklu. Kolejne prezentacje zostaną zorganizowane dla lokalnych komend wojewódzkich i powiatowych, w miastach gdzie działa platforma.

- Efektywna wymiana informacji pomiędzy Uber a służbami mundurowymi jest kluczowa do wyjaśnienia sytuacji, w których doszło do naruszeń bezpieczeństwa. W efekcie stanowi także środek zapobiegawczy, czyli zwiększający bezpieczeństwo platformy Uber. Dlatego tak ważne dla nas jest, aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wiedziały, gdzie się zgłosić i jak z nami współpracować, mówi Iwona Kruk.

Szkolenia dla policji lotniskowej to kolejny etap współpracy pomiędzy Uber a Lotniskiem Chopina. Już od lipca pasażerowie przylatujący do Warszawy mają okazję zamawiać przejazdy bezpośrednio sprzed hali przylotów. Służy do tego “Uber Airport” - specjalny produkt dostępny w aplikacji dla osób przebywających na terenie portu.

Do bezpieczeństwa jeden klik

W trakcie podróży użytkownicy mają dostęp do szeregu funkcji, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo przejazdów. Pierwszym z nich jest wystawianie oceny po zakończonym przejeździe. Ze wszystkimi funkcjami, można zapoznać się wchodząc w Centrum Bezpieczeństwa w trakcie przejazdu. Wśród nich znajdują się m.in.:

- Przycisk bezpieczeństwa — po jego naciśnięciu pasażerowie, kierowcy oraz dostawcy mogą zadzwonić bezpośrednio z poziomu aplikacji pod numer 112 i podać dokładne dane dotyczące lokalizacji zdarzenia. Jest to szczególnie istotne podczas przejazdu na trasie, której nie znamy.

- Zaufane Kontakty — w ramach tej funkcji użytkownicy Ubera mogą wybrać nawet pięciu znajomych bądź członków rodziny i jednym kliknięciem udostępnić im informacje dotyczące swojej podróży.

- Centrum Bezpieczeństwa — podczas przejazdu, po kliknięciu w tarczę, użytkownik ma dostęp do centrum bezpieczeństwa, gdzie znajdzie informacje o wszystkich funkcjach bezpieczeństwa. Co ważne — dane osobowe są poufne — podczas połączeń i wiadomości wysyłanych przez aplikację numer telefonów są zanonimizowane.

- Śledzenie każdej podróży za pomocą technologii GPS: Każda podróż jest rejestrowana.

Bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym

Oprócz technologii, Uber posiada specjalny zespół specjalistów, którzy 24/7 przyjmują i rozwiązują zgłoszenia dotyczące incydentów związanych z bezpieczeństwem. Zajmują się oni wszelkimi zgłoszeniami, dotyczącymi m.in. zagubionych przedmiotów, czy problemami z płatnością. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez ekspertów z Działu Wsparcia. Najpoważniejsze zgłoszenia związane z bezpieczeństwem są identyfikowane do 15 minut, po czym są rozwiązywane według starannie opracowanych procedur.

Uber jako jedyna platforma na rynku ma specjalny, dedykowany zespół do współpracy tylko z organami ścigania oraz organami zdrowia publicznego - LERT, złożony z byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

