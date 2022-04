Uber wznawia działalność w Kijowie i pomaga ukraińskim kierowcom

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji władz miasta Uber wznowił usługi w Kijowie. Decyzja firmy ma na celu jak najszybsze wsparcie powrotu do normalności oraz pomoc mieszkańcom i organizacjom w transporcie po metropolii. Jednocześnie firma rezygnuje z opłaty serwisowej, by kwota za przejazd w całości trafiała do kierowców.

- Uber zrezygnował z pobierania opłat serwisowych za przejazdy, co oznacza, że cała kwota zapłacona przez pasażerów trafi bezpośrednio do lokalnych kierowców. Jako firma przekazaliśmy również 10 000 kodów na bezpłatne przejazdy dla pracowników miasta oraz wskazanych przez nie służb – mówi Anabel Diaz, Dyrektorka Regionalna Uber w regionie EMEA.

Uber działa też w innych ukraińskich miastach, takich jak Lwów, Tarnopol, Iwano-Frankowsk, Winnica, Czerniowce, Chmielnicki, Łuck i Równe.

Pomoc Ukrainie

Od wielu tygodni Uber inicjuje także różnorodne projekty społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem oraz biznesem, aby wspierać Ukraińców na poziomie lokalnym i globalnym.

W szczególności Uber pomaga dotrzeć do punktów krwiodawstwa, udostępniając kody promocyjne na bezpłatne przejazdy dla dawców z platformy DonorUA we wszystkich miastach, w których platforma świadczy swoje usługi (Kijów, Lwów, Czerniowce, Winnica, Iwano-Frankowsk, Tarnopol, Chmielnicki, Równe i Łuck). Firma niedawno uruchomiła również usługi Uber Connect i Uber Van we Lwowie, ze specjalnym kodem promocyjnym na przekazywanie dóbr dla osób, które uciekły z terenów aktywnego konfliktu. Inicjatywa organizowana jest we współpracy z organizacją pozarządową „Volonterska Sotnya Lvova”.

Darmowe przejazdy do granic i zbiórki na całym świecie

Od początku rosyjskiej inwazji, Uber oferuje możliwość skorzystania z darmowych przejazdów spod granicy z Ukrainą do Lublina i Rzeszowa. Osoby, które chcą dotrzeć do tych miast z przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej lub Medyce mogą skorzystać z usługi Uber Aid wykorzystując kod POMOCLUBELSKIE lub POMOCPODKARPACKIE.

Ponadto firma przekazała już w sumie ponad 3,5 mln USD dla organizacji pozarządowych wspierających ofiary konfliktu oraz uruchomiła produkt “Uber dla Ukrainy”, umożliwiając pasażerom przekazywanie 5 zł z każdego przejazdu na cele charytatywne.

Pobierz raport Cyberbezpieczeństwo firm w 2022 r.