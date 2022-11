samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Uber wzmacnia ogólnokrajową kontrolę bezpieczeństwa na swojej platformie, wprowadzając dodatkową weryfikację kierowców i nowe wymogi. Kierowcy będą musieli zgłosić się osobiście do Centrum Wsparcia Kierowców, potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia, oraz wykonać zdjęcie na specjalnym tle. Fotografie będą wykorzystywane do jeszcze lepszej weryfikacji, czy dany kierowca korzysta z własnego konta w aplikacji Uber.

Rozpoczęty audyt jest częścią pracy Ubera na rzecz podniesienia standardów bezpieczeństwa na swojej platformie i w całej branży, jak również są uzupełnieniem dla wdrożonej w 2019 r. technologii weryfikacji w czasie rzeczywistym.

Wymagania dla kierowców

Przed rejestracją na platformie Uber każdy kierowca, który osobiście chce wozić pasażerów, musi spełnić szereg wymogów. Konieczne jest między innymi przesłanie do Uber zdjęć dokumentów - dowodu osobistego albo paszportu i prawa jazdy (ważnego od co najmniej roku). Ponadto, Uber weryfikuje także zaświadczenia o niekaralności oraz​​ potwierdzenia poddania się kontroli medycznej i psychologicznej. Kierowca musi posiadać własną licencję taxi bądź współpracować z przedsiębiorcą-partnerem flotowym w ramach jego licencji taxi.

Zdjęcie w Centrum Wsparcia Kierowców Uber

Pracownicy Uber będą fotografować kierowców na unikalnym, jednolitym tle w Centrum Wsparcia Kierowców Uber. Fotografia będzie dodawana do konta kierowcy na platformie oraz wykorzystana podczas weryfikacji tożsamości kierowcy w czasie rzeczywistym. Zdjęcie zostanie porównane ze specjalnym selfie, o które kierowca może być poproszony w momencie logowania do aplikacji. Jeśli zdjęcia będą się zgadzać, kierowca będzie mógł uzyskać dostęp do aplikacji.

- Podobne narzędzia wdrożyliśmy między innymi w Wielkiej Brytanii i są to bardzo skuteczne działania. Cieszę się, że w Polsce także rozpoczęliśmy proces fizycznej weryfikacji dokumentów wszystkich kierowców i w najbliższych dniach wzmocnimy go o konieczność wykonania specjalnego zdjęcia. Mamy nadzieję, że inni pójdą naszymi śladami, bo tylko wtedy uda nam się poprawić bezpieczeństwo w całym sektorze taxi - mówi Marcin Moczyróg, dyrektor regionalny Uber CEE

To duża i pierwsza tego typu zmiana dla kierowców korzystających z aplikacji mobilnych w Polsce. Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jest uzupełnieniem dla działań firmy w tym zakresie. Kierowcy, którzy w określonym terminie nie pojawią się w Centrum Wsparcia Kierowców i nie wykonają tam zdjęcia, nie będą mogli dalej korzystać z aplikacji. Zdjęcia dodane do kont kierowców przez pracowników Ubera nie będą mogły być również samodzielnie aktualizowane.

