Unilever i Alibaba Group wspólnie stawiają inteligentne maszyny do sortowania odpadów

Unilever, właściciel m.in. marek takich jak: Dove, Domestos, Knorr, Cif, czy Magnum, wraz z potentatem e-commerce, Alibaba Group, stworzył innowacyjne narzędzie do sortowania plastiku, oparte na sztucznej inteligencji. W dwóch największych chińskich miastach zainstalowano maszyny do recyklingu, które automatycznie identyfikują i sortują plastikowe opakowania. Celem inicjatywy realizowanej w ramach programu Waste-Free World jest przyspieszenie powrotu tworzyw sztucznych do gospodarki o obiegu zamkniętym i wsparcie chińskich firm oraz konsumentów w dążeniu do świata wolnego od odpadów.

Waste-Free World to program, który jest odpowiedzią na plan władz Szanghaju dotyczący zarządzania plastikowymi opakowaniami. Stanowi ważny krok w kierunku rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Chinach. W jego ramach firmy uruchomiły pilotażowy projekt, który ma pomóc w budowie systemu recyklingu wysokiej jakości plastiku.

W 20 biurach i miejscach przestrzeni publicznej w 2 największych miastach w Chinach: Szanghaju i Hangzhou zainstalowano maszyny, wyposażone w technologię opartą na sztucznej inteligencji. Identyfikuje ona różne rodzaje plastikowych butelek, odpowiednio je sortuje, przechowuje i przyspiesza tempo procesu recyklingu, by surowiec mógł zostać ponownie użyty. Jedynym zadaniem konsumenta jest użycie specjalnej aplikacji, zaprojektowanej przez Alibaba Group (która uruchamia maszynę, skanuje kod QR) i włożenie opakowania do pojemnika.

Kupony i punkty dla klientów

Inicjatywa Unilever i Alibaba to także korzyść dla klientów, którzy chcą żyć w zrównoważony sposób, dokonując proekologicznych wyborów. Użytkownicy korzystający z maszyn za każdą wrzuconą butelkę otrzymują kupony Unilever. Zbierają także punkty w aplikacji „Alipay Ant Forest”, dzięki którym wspierana jest opieka nad terenami chronionymi. Od 2016 roku punkty zebrane przez klientów w ramach programu pomogły zasadzić 200 milionów drzew na terenach narażonych na suszę w Chinach.

Cele środowiskowe

Unilever stale dąży do realizacji postawionych sobie celów środowiskowych. W ubiegłym roku firmie udało się zwiększyć do 75 tys. ton wykorzystanie plastiku pochodzącego z recyklingu. Jednocześnie spodziewa się, że w ciągu roku podwoi tę liczbę. Zgodnie z przyjętą strategią „Less, Better, No Plastic”, we współpracy z partnerami, firma chce ograniczyć ilość zużywanego plastiku, zwiększyć wykorzystywanie materiałów do powtórnego przetworzenia oraz zwiększyć w produkcji udział alternatywnych do plastiku materiałów, takich jak aluminium, szkło, papier, czy tektura. W ubiegłym roku Unilever Polska przystąpił do Paktu Plastikowego, inicjatywy, która stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

