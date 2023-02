fot. VeloBank

VeloBank prezentuje finalny rezultat zmian w swojej bankowości internetowej. Od dziś klienci banku korzystają z pełnej wersji odświeżonego serwisu oraz jego nowych funkcjonalności.

VeloBank sukcesywnie udoskonala swoją bankowość internetową. W grudniu 2022 roku klienci poznali nową odsłonę serwisu, a teraz przyszedł czas na ostatni etap zmian, czyli odświeżony wygląd oraz ulepszone możliwości swojej bankowości internetowej.

- Celem zmian wprowadzanych w naszej bankowości internetowej jest nie tylko poprawa wyglądu, ale przede wszystkim dostosowanie jej do oczekiwań klientów i najlepszych wzorców, które funkcjonują na rynku. Nasza nowa bankowość internetowa to mieszanka rozwiązań budowanych w oparciu o najnowsze trendy zarówno UX, jak i technologii. Jednocześnie zadbaliśmy, aby cały proces zmiany naszego serwisu był stopniowy, a przejście dla klientów płynne i naturalne – mówi Przemysław Koch, Członek Zarządu VeloBanku.

Nowy wygląd i nie tylko

Pierwszą zmianę klienci dostrzegą już na etapie wchodzenia do serwisu bankowości internetowej VeloBanku. Nowy wygląd zyskała strona do logowania. Użytkownicy znajdą tu również ostrzeżenia i wiadomości wysyłane przez bank, informacje o tym jak zastrzec kartę, szybką nawigację do kontaktu oraz przydatne informacje, potrzebne do korzystania z serwisu. Nie zmieni się natomiast adres strony oraz sam sposób logowania.

Po wejściu do bankowości internetowej na klientów VeloBanku będzie czekał nowy pulpit. Jego atrakcyjna, czytelna forma pozwoli na szybkie sprawdzenie najważniejszych informacji dotyczących np. stanu konta, kart, zobowiązań, wniosków, bilansu wpływów i wydatków czy ważnych terminów (raty kredytu, wygaśnięcia ważności kart, zakończenia lokaty). Klienci będą mieli też podgląd ostatnich 10 transakcji, aktualnej oferty oraz zdefiniowanych skrótów, np. do często wykonywanych przelewów. Użytkownicy płynnie przejdą również pomiędzy profilem własnym, wspólnym, firmowym oraz na podgląd konta swojego dziecka.

Centralnym miejscem nowej bankowości internetowej jest sekcja Finanse. Tu klienci mogą zobaczyć wszystkie swoje konta, lokaty, kredyty i karty. Sposób zarządzania produktami będzie przy tym bardzo intuicyjny. Użytkownik łatwo zainicjuje procesy, np. realizację płatności, wnioskowanie o nowy produkt czy zakładanie lokaty. Po wejściu w szczegóły produktu w sekcji Finanse klienci zobaczą ikonę serca przy jego nazwie. Kliknięcie w nią spowoduje, że dany produkt stanie się ulubionym i będzie wyświetlany na stronie głównej serwisu. Do dyspozycji użytkowników będzie również funkcja koszyka płatności, która pozwoli jednym kliknięciem zaakceptować kilka transakcji jednocześnie.

Dodatkowe funkcje

– W odświeżonym serwisie oferujemy udoskonalenia, które pomagają nie tylko w codziennym bankowaniu, ale pozwalają szybciej i wygodniej załatwić wiele spraw zdalnie. Przykładowo, dzięki zintegrowaniu z usługą mojeID nasi klienci mogą potwierdzać swoją tożsamości w usługach komercyjnych oraz publicznych, takich jak profil zaufany – dodaje Przemysław Koch.

W sekcji e-Urząd klienci VeloBanku wygodnie zawnioskują np. o świadczenie 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy czy dofinansowanie pobytu w żłobku. Dodatkowo, łatwo wymienią też pieniądze online poprzez platformę wymiany walut.

Nowa bankowość internetowa VeloBanku zostanie oparta na technologii RWD, co daje możliwość korzystania z serwisu także na urządzeniach mobilnych, tabletach oraz smartfonach. Bank prowadzi równocześnie zaawansowane prace nad nową aplikacją mobilną.

