Venus i Serena Williams zostały udziałowcami oraz ambasadorkami Shares, startupu inwestycyjnego z platformą społecznościową. Siostry wspierają misję platformy polegającą na uspołecznieniu inwestycji i edukacji finansowej - w szczególności wśród kobiet. Startup, który w Wielkiej Brytanii zgromadził już ponad 150 000 użytkowników, wchodzi do Polski w czwartym kwartale 2022 roku.

Shares, pierwsza w Europie aplikacja do inwestowania z wbudowaną platformą społecznościową ogłosiła, że międzynarodowe mistrzynie tenisa, Venus i Serena Williams, zostały pierwszymi ambasadorkami Shares, stając się jednocześnie udziałowcami spółki.

Serena Williams od lat jest aktywną inwestorką. Jej fundusz Serena Ventures od 2014 roku pomaga startupom na wczesnych etapach ich rozwoju, skupiając się m.in. na firmach założonych przez kobiety i osoby pochodzące z grup mniejszościowych oraz szeroko pojętej edukacji. Nowa inwestycja sióstr Williams - aplikacja Shares jeszcze w tym roku wchodzi do Polski. Nasz rynek jest strategicznym obszarem rozwoju startupu, gdzie posiada już hub marketingowy na ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej, centrum rozwoju produktu i zespół wsparcia klienta.

Wyznawane wartości i jasna wizji spółki zadecydowały o rozpoczęciu współpracy sióstr Williams i Shares. Wspólnie chcą sprawić, aby inwestowanie było dostępne dla każdego - niezależnie od wysokości posiadanych środków. Platforma otwiera się dla zróżnicowanych odbiorców, w tym kobiet, które do tej pory często nie miały wiedzy i dostępu do inwestowania.

- Rzadko zdarza się znaleźć firmy, które z taką pasją skupiają się na edukacji i przełamują bariery wejścia do świata finansów. Pokolenie Z ma ciekawy sposób patrzenia na świat, a dzięki mediom społecznościowym jest znacznie bardziej otwarte na edukację i dzielenie się tymi informacjami ze swoim środowiskiem. Uważam, że wszyscy, a zwłaszcza kobiety, powinny mieć narzędzia i dostęp do informacji ułatwiających przejęcie pełnej kontroli nad finansami osobistymi. Shares to platforma, która zachęca do rozmów o inwestycjach, których wszyscy powinniśmy być częścią, mówi Serena Williams.