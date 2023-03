kobieta, biuro, komputer, zespół, fot. free-photos, pixabay

Aż 25 000 kobiet z Polski, Czech, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Litwy może w tym roku wziąć udział w programie "Women Go Tech". W ramach inicjatywy, zapoczątkowanej na Litwie, kobiety z Europy Środkowo-Wschodniej mogą korzystać z mentoringu i serii szkoleń tematycznych, mających na celu zapoznanie ich z różnorodnymi zawodami dostępnymi w branży technologicznej. Obok edukacji, program ma m.in. na celu zachęcanie kobiet już pracujących w IT do podejmowania ról liderskich i obejmowania stanowisk kierowniczych. Rozwój projektu „Women Go Tech” w regionie umożliwił grant w wysokości 800 tys. dolarów od Google.org.

"Women Go Tech" to organizacja stojąca za popularnym na Litwie programem mentorskim i szkoleniowym, uruchomionym w 2017 roku. Jest on rozwijany dzięki wsparciu globalnych firm technologicznych i lokalnych partnerów korporacyjnych, w tym pierwszego litewskiego jednorożca, Vinted. Inicjatywa ma poparcie litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, a jednym z patronów projektu jest była prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė. W ciągu ostatnich sześciu lat w programach "Women Go Tech" wzięło udział około 11 000 kobiet. Ponad 600 uczestniczek rozpoczęło karierę w IT lub szeroko rozumianej branży technologicznej.

W 2023 roku "Women Go Tech" rozszerza swoje działania na Polskę i region Europy Środkowo-Wschodniej, a jego celem jest wprowadzenie aż 25 000 kobiet w świat technologii. Kandydatki mogą rejestrować się do programu do 22 marca.

- Jako region, Europa Środkowo-Wschodnia niestety nie wykorzystuje w pełni potencjału kobiet, które dzięki pracy w sektorze technologicznym mogłyby przyczyniać się do szybszego rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego. Dlatego z dużym optymizmem patrzymy na każdą historię wejścia przez nasze uczestniczki na tą nową ścieżkę. Ich doświadczenia przełamują utrwalone społeczne stereotypy dotyczące płci i pokazują potencjał zmiany dla kobiet. Widzieliśmy to na Litwie i z radością będziemy czekać na podobne historie w kolejnych krajach – komentuje Žydrūnė Vitaitė, współzałożycielka organizacji "Women Go Tech".

Odsetek kobiet pracujących w sektorze IT

Szacuje się, że kobiety w polskim sektorze IT stanowią dziś zaledwie ok. 15% zatrudnionych. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, w Bułgarii, która pod tym względem jest regionalnym liderem, udział ten wynosi aż 28%, na Litwie 23%. Polska plasuje się w dolnej czwórce krajów UE, z najniższym odsetkiem kobiet w branży IT (obok Czech, Węgier i Słowacji). Co gorsza, z danych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady wzrost zatrudnienia kobiet w tym sektorze, w porównaniu do mężczyzn, praktycznie nie nastąpił.

- Kariera w sektorze technologicznym może dać poczucie celu. Daje kreatywne ujście dla potrzeby zaangażowania się kwestie społeczne związanych ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialną konsumpcją lub innymi tematami. Z doświadczenia wiemy się, że często to nie decyzja o podjęciu zmiany zawodowej jest najtrudniejsza, ale pokonanie wewnętrznych lęków i niepewności. To właśnie tutaj inspiracja i zachęta ze strony mentorów może być zbawienna. Mam nadzieję, że dzieląc się naszymi doświadczeniami, możemy zachęcić jeszcze więcej kobiet do stawiania pierwszych kroków w sektorze technologicznym, stawania się ekspertami w swojej dziedzinie i urzeczywistniania swoich pomysłów – mówi Goda Lesevičiūtė, Future Careers Partner w Vinted.

Kobiety z Ukrainy

W tym roku program skupi się w szczególności na kobietach z Ukrainy, zarówno mieszkających w swoim kraju, jak i tych, które znalazły schronienie przed wojną w całej Europie Środkowo-Wschodniej. „Women Go Tech” może pomóc im w odkryciu nowych, obiecujących możliwości zawodowych, które pomogą wejść na rynek pracy. Dla uchodźczyń przebywających w Polsce program będzie dostępny bezpłatnie (z materiałami w języku angielskim i ukraińskim).

- Nasz region przyjął najwięcej uchodźców wojennych z Ukrainy. Chcemy mieć pewność, że przyczyniamy się do zwiększenia integracji Ukraińców, a zwłaszcza Ukrainek, na rynku pracy w krajach ich obecnego zamieszkania. Uzyskanie szansy na zatrudnienie jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla tej grupy, jak i dla społeczeństw, które ich przyjęły - podkreśla Žydrūnė Vitaitė.

Według badania przeprowadzonego pod koniec 2022 roku przez Platformę Migracyjną EWL i Wydział Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego, większość uchodźczyń w Polsce to kobiety z wyższym wykształceniem. Ponad 90% uchodźczyń pracuje w zawodach poniżej swojego poziomu wykształcenia. Tylko 1% w branży IT lub pokrewnych (29% w hotelarstwie i HORECA, 18% w pozostałych usługach). Kluczową barierą w wejściu na rynek pracy jest w większości przypadków język, ponieważ ponad połowa uchodźców nie mówi po polsku (podczas gdy aż 33% zna angielski).

Oferta "Women Go Tech" obejmuje profesjonalny program mentoringowy "Acceleration Program" oraz cykl zdalnych sesji tematycznych "Discovery Program", omawiającym różne role i możliwości zawodowe w szeroko rozumianym sektorze technologicznym. Sesje są dostępne w języku ukraińskim, polskim, czeskim i angielskim.

Pobierz ebook z raportem i rankingiem agencji marketingowych 2023 r.