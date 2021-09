Wideo na Instagramie. Jakie formaty można wykorzystać?

social media | fot. dole777 | Unsplash

W rozmowie z klientami często spotykałam się ze stwierdzeniem „Powinniśmy robić więcej wideo”. Zdjęcie jest warte 1000 słów, a wideo może pomóc przekazać ich jeszcze więcej. Ta forma nie dość, że więcej pokazuje to jeszcze robi to w bardziej angażujący sposób niż statyczna. Do 2022 r. filmy online będą stanowić ponad 82% całego ruchu konsumenckiego w Internecie — 15 razy więcej niż w 2017 r. (Cisco.com).

Pierwszy krok to wybór jednego z formatów: Live, IGTV, Stories i posty wideo In-Feed. Być może na polski rynek już niedługo dołączony zostanie kolejny format – Reels (w sierpniu 2020 r. udostępniony został w 50 krajach). Który format wideo będzie odpowiedni dla Twojej firmy? Być może w strategii Twojej marki jest miejsce na każdy. Może być też tak, że skuteczne okaże się wykorzystanie jednego czy dwóch formatów.

Wideo In-Feed

To standardowe filmy, które pojawiają się na kanale po opublikowaniu. Podobnie jak na innych platformach są one poddawane algorytmowi na podstawie zaangażowania. Użytkownicy mogą je polubić, zapisywać, komentować.

Możesz opublikować pojedynczy post wideo lub post karuzelowy zawierający do 10 filmów i/lub zdjęć. Najlepszym formatem wideo w tym kontekście jest MP4.

O czym warto pamiętać publikując filmy In-Feed na Instagramie:

Zadbaj o miniaturę

Możesz wybrać dowolny fragment filmu! Pokaż atrakcyjne ujęcie lub dodaj do filmu specjalnie przygotowaną planszę. Dzięki temu zabiegowi zwiększysz szansę na lepsze zasięgi. Warto pamiętać, że na feedzie filmy nie zawsze odtwarzają się automatycznie. Warto więc przykuć uwagę odbiorców i zachęcić do ich ręcznego odtworzenia.

Filmy powinny być krótkie

Wiesz już, że filmy na Instagramie są krótkie. Nie przekraczają 60 sekund, chyba, że opublikujesz je w IGTV, gdzie mogą trwać nawet do 60 minut! Optymalna długość filmu na Instagram nie powinna przekraczać 30 sekund. Badania HubSpot pokazują, że największą popularnością cieszą się filmy 26-sekundowe.

Oznaczaj produkty

Jeśli tworzysz filmy poświęcone produktowi – nie zapomnij dodać możliwości bezpośredniego przekierowania do jego zakupu. Aby móc oznaczać produkty w swoich wpisach musisz spełnić kilka wytycznych: Twoja firma musi znajdować się na terenie obsługiwanego rynku, posiadać kwalifikujący się produkt (zgodny z regulaminem), przestrzegać umowy handlowej oraz zasad handlowych, posiadać witrynę internetową, w której planujecie prowadzić sprzedaż.

Reklamy In-Feed

Wyżej wymieniona metoda korzystania z filmów na Instagramie działa dobrze. Jeśli jednak chcesz uzyskać szybkie rezultaty lub zwiększyć zasięg możesz użyć opcji promowania filmów.

W takiej sytuacji należy skonfigurować reklamy wideo na Instagramie za pomocą menedżera reklam Facebooka. Po prostu tworzysz filmy w zależności od celu i wizji marki, następnie tworzysz reklamę tak, jak tworzysz każdą reklamę na Facebooku. Jedyną różnicą jest to, że w sekcji miejsc docelowych musisz wybrać kanał Instagram.

Jaki jest przepis na sukces reklamy In-Feed?

Ogranicz tekst na miniaturce. Nie chcesz przecież zniechęcić odbiorców!

Im krócej, tym lepiej. Użytkownicy preferują krótkie filmiki. Wraz ze wzrostem długości filmu skraca się czas oglądania. Twórz więc krótkie reklamy, które w szybkim tempie dochodzą do sedna sprawy. Rozwinięcie i większa ilość informacji mogą znaleźć się na stronie internetowej lub karcie produktu, do której przekierujemy.

Używaj prostego języka. Instagram to miejsce, w którym użytkownicy szukają rozrywki. Im łatwiejszy, czytelniejszy język tym większa szansa, że nie stracą zainteresowania naszymi treściami.

Mobile first! Pamiętaj, że Instagram to aplikacja głównie mobilowa. Tworząc wpisy nie zapomnij o treściach, które będą zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

Wideo Stories

Jest to najpopularniejszy format na Instagramie, który cieszy się popularnością zarówno wśród użytkowników, jak i firm. Musi mieć rozdzielczość 9:16, a pojedynczy film w formie Stories nie przekracza 15 s i jest widoczny do 24 h. Kilka filmików dodanych po sobie może tworzyć spójną całość. Nie ma ograniczeń co do liczby „kafelków”, więc można tworzyć naprawdę ciekawe i długie treści.

Używaj dodatków. To pierwszy sposób, który sprawi, że Twoje wideo może stać się bardziej atrakcyjne dla odbiorców. Mogą to być naklejka, lokalizacja, GIF, hashtag, ankieta i wiele innych:

Naklejki z pytaniami i ankietami można wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej o treściach, które Twoi obserwatorzy chcą zobaczyć na Instagramie. Można je również wykorzystać do poznania produktów, które najbardziej im się podobają. Naklejki z zegarem można używać np. do premiery.

Swipe up. Od niedawna Instagram umożliwił wszystkim użytkownikom korzystanie z funkcji „swipe up” czyli dodawania linku. Możesz więc przy swoich filmach przekierowywać bezpośrednio do strony www lub landing page.

IGTV

Jednym z największych utrudnień na Instagramie jest to, że nie możesz udostępniać linków w swoich opisach. Od niedawna możesz za to dodawać linki do Stories niezależnie od liczby obserwatorów.

Większość ludzi czy marek zachęca swoich obserwujących do odwiedzenia ich witryny, umieszczając link do strony docelowej w BIO, zachęcając w opisie opublikowanego materiału do kliknięcia.

Może to być żmudne zadanie, które może zniechęcić kilku obserwujących do podjęcia tego działania.

Jeśli Twoim celem jest zwiększenie ruchu lub generowanie sprzedaży, lepszą alternatywą będzie stworzenie filmu IGTV i udostępnienie linku w opisie.

Dodaj napisy. To rada, która jest uniwersalna dla wszystkich formatów wideo na Instagramie.

Ponad 50% osób ogląda filmy z wyciszeniem. Dlatego jeśli chcesz, by Twoje materiały nie były pomijane z powodu potrzeby oglądania z dźwiękiem musisz zoptymalizować swoje filmy dla osób, które oglądają filmy w trybie cichym lub dla osób, którym ułatwi to zrozumienie filmu (Twój język nie jest ich pierwszym językiem).

Live

Instagram Live umożliwia przesyłanie strumieniowe wideo z wbudowanej kamery telefonu. Marki wykorzystują Instagram Live do prowadzenia warsztatów, relacji z wydarzeń czy przeprowadzania wywiadów.

Transmisje na żywo mogą trwać do czterech godzin i mogą być obsługiwane przez jedno lub dwa konta. Po zakończeniu transmisji na żywo materiał można zapisać w IGTV lub udostępnić na okres 30 dni, zanim zostanie usunięty.

Instagram to jedna z najlepszych platform do promowania Twojej marki pod warunkiem, że masz odpowiedni plan na komunikację. Oferuje funkcje takie jak posty z możliwością przekierowania do sklepu, które skracają ścieżkę zakupu. Z większym prawdopodobieństwem niż na Facebooku wygenerujesz tam ruch organicznie. Od Twojej wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystasz potencjał wideo na Instagramie. Mogą to być filmy wizerunkowe, instruktażowe, produktowe, relacje z wydarzeń, pokazywanie firmy „od kuchni”, prezentowanie portfolio i wiele, wiele innych.

Format wideo sprawdzi się także do lepszego zaprezentowania oferty czy usługi. Skróci dystans między nami a naszymi potencjalnymi klientami. Dzięki tej platformie możemy też stworzyć relację i zbudować zaufanie wśród użytkowników. Tworzenie treści wideo zajmie więcej czasu niż tworzenie wpisu ze zdjęciem, ale potencjalny zysk jest tego wart.

