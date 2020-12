Wilfredo Leon ambasadorem 4F. Marka z tej okazji przedstawia nową kolekcję ubrań

siatkówka, sport, Wilfredo Leon, fot. 4F

Jeden z najlepszych siatkarzy na świecie, rekordzista prędkości serwisu, MVP Superpucharu Włoch oraz Reprezentant Polski w siatkówce został ambasadorem 4F. Sygnowane przez Wilfredo Leona ubrania dla mężczyzn z kolekcji sportstyle, to połączenie codziennej wygody z mistrzowskim designem.

Wspólna przygoda Wilfredo Leona i 4F rozpoczęła się wiosną bieżącego roku. Wtedy premierę miała pierwsza kampania i kolekcja treningowa siatkarza jako ambasadora marki. Teraz dwoje wielkich graczy polskiego świata sportu łączy siły w specjalnej kolekcji sportstyle WL9 x 4F.

Kampania inspirowana historią siatkarza ma zadanie mobilizować do treningu na własnych zasadach, we własnym stylu.

- Razem z 4F chcemy przekonać każdego, że najlepszym sposobem na sport jest trening według swojego własnego rytmu. Tak samo jest ze stylem! To ważne, by być sobą 24/7 – nie tylko na boisku. Dlatego po rekomendowanej przeze mnie kolekcji treningowej przyszedł czas na codzienny sportstyle. W jednej drużynie z 4F stworzyliśmy najnowsze bluzy, spodnie czy koszulki. Pozwolą one mężczyznom czuć się świetnie ubranymi podczas obowiązków, pracy lub odpoczynku – i to bez większego wysiłku. Właśnie takie ubrania lubię i noszę każdego dnia – mówi Wilfredo Leon, ambasador 4F.

Monogram WL9

Główny motyw kolekcji – zupełnie nowy monogram „WL9” – łączy inicjały zawodnika z jego numerem w klubie Sir Safety Perugia. Typograficzne nadruki i grafiki piłki siatkowej umieszczono na bogatej gamie klasycznych T-shirtów. W ofercie są także praktyczne longsleevy, różnorodne fasony bluz na chłodne miesiące oraz seria dresowych spodni, z których każdy mężczyzna wybierze idealne dla siebie. To garderoba doskonała podczas regeneracji między treningami, podróży, relaksu i na home office. Dla fanów siatkówki i każdego miłośnika komfortu w sportowym stylu. Uniwersalne kolory kolekcji Wilfredo Leona to czerń, ciemna szarość i oliwka. Do wyboru są także nylonowe spodnie z kieszenią na nogawce i regulowanymi mankietami, a także bluzy o swobodnym kroju oversize.

Źródło: 4F

- 4F od lat tworzy odzież dla zawodowych sportowców. Nasze produkty wspierają zawodników nie tylko podczas wydarzeń sportowych, ale przede wszystkim w codziennych treningach. Markę 4F i Wilfredo Leona łączy pasja do sportu i ciągła chęć doskonalenia swoich umiejętności. Wierzę, że nasza kolekcja pozwoli wszystkim miłośnikom aktywności fizycznej trenować na najwyższym poziomie, a tych którzy jeszcze się wahają – przekona do rozpoczęcia przygody ze sportem – mówi Igor Klaja, Prezes Zarządu OTCF S.A.

Kolekcja sportstyle Wilfredo Leona dla 4F będzie miała swoją premierę 2 grudnia 2020 roku w sklepach 4F, aplikacji 4F i na 4F.pl

