Skorygowana EBITDA Wirtualnej Polski Holding S.A. w drugim kwartale 2022 roku przekroczyła 93 mln złotych. To oznacza wzrost o 21% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu 2022 roku skorygowana EBITDA wyniosła ponad 165 mln zł, a przychody wyniosły prawie 480 mln zł, po wzroście o 21%. Firma intensywnie rozwija działalność brokerską na rynku reklamowym, w ramach platformy WPartner.

Drugi kwartał, jak i całe pierwsze półrocze 2022, utrzymują trend wzrostowy w wynikach Wirtualnej Polski Holding S.A. Łączne przychody ze sprzedaży w segmentach online i tv w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 267 mln złotych, zysk netto 47,5 mln zł, a skorygowana EBITDA to 93 mln zł. Pierwsze półrocze 2022 roku spółka zamknęła zyskiem netto wynoszącym prawie 93 mln złotych, wyższym o niemal jedną trzecią w porównaniu z 2021 rokiem. Z kolei zysk netto za ostatnich 12 miesięcy to 210 milionów złotych i jest on najwyższy w historii spółki.

– W drugim kwartale rynek reklamy wciąż był silny, mimo niepokoju, który nas otacza, a Wirtualna Polska Holding utrzymywała ponadrynkowe wzrosty. Te dobre wyniki nie byłyby możliwe bez szczególnego wysiłku i zaangażowania naszych pracowników, bo przecież nie aktywami trwałymi nasz biznes stoi. Cieszą nas również wyniki w obszarze turystyki, zarówno zagranicznej, jak i krajowej, które po pandemii niemal się podwoiły – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Nowe obszary biznesowe

Nową i wciąż rozwijaną brokerską usługą reklamową jest WPartner. Jest to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym wydawcom na skuteczną monetyzację ich powierzchni reklamowych dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej o model programmatic oraz popytowi ze spółek e-commerce będących klientami WP. Rozwiązanie umożliwia wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Pierwsze półroczne zamknęło się niemal trzykrotnym wzrostem przychodów WPartner w porównaniu do 2021 roku.

