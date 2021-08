Wirtualna Polska rusza z kampanią zachęcającą do szczepień

Wirtualna Polska rusza z akcją #Zdążysz?, której celem jest promocja szczepień. W kampanii wzięły udział osoby, które przez pandemię COVID-19 straciły najbliższych. W obliczu czwartej fali pandemii i niechęci do szczepień opowiadają swoje historie i zadają Polakom jedno, ważne pytanie.

W kolejnych dniach pod hasłem #Zdążysz? będą publikowane wideoreportaże o każdym z bohaterów spotu. Dział zdrowie WP ujawni też wyniki symulacji przebiegu czwartej fali koronawirusa w Polsce, którą przygotowali naukowcy.

– Wiemy, że czwarta fala COVID nadchodzi, a brakuje już pomysłów, jak zachęcić Polaków do szczepień. Jako Wirtualna Polska postanowiliśmy oddać głos tym, którzy najlepiej wiedzą, jaka jest stawka. I którzy daliby wiele, by ich bliscy jeszcze mieli wybór – mówi Michał Gąsior, head of content WP.