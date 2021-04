Wirtualna Polska zasilana energią słoneczną. Spółka zakończyła budowę testowej farmy fotowoltaicznej

fotowoltaika, zasilanie, farma, prąd, fot. Wirtualna Polska

Wirtualna Polska zakończyła budowę testowej farmy fotowoltaicznej dla jednej ze swoich serwerowni. Farma będzie zasilać infrastrukturę holdingu jeszcze w tym miesiącu. Jest to pierwsza z zaplanowanych ekologicznych inwestycji WP.

Decyzja o rozpoczęciu budowy instalacji zapadła w 2020 r. Przygotowania do inwestycji i prace nad nią trwały od początku bieżącego roku. Zainstalowane panele fotowoltaiczne pozwolą na redukcję emisji CO2 na poziomie ponad 24 ton rocznie. Od 2023 roku wszystkie centra danych WP będą zeroemisyjne, ich działanie będzie neutralne dla klimatu. Proces przełączania na zieloną energię wpierają akcje redakcyjne i marketingowe, które zachęcają użytkowników do zmiany codziennych nawyków.

Ekologiczne inicjatywy

W ubiegłym roku Wirtualna Polska rozpoczęła kilkuetapowy proces przechodzenia na zieloną energię. Od tamtego czasu spółka kupuje energię elektryczną wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Na Stronie Głównej WP działa licznik, który pokazuje, o ile dzięki wprowadzonym zmianom spadła emisja CO2 do atmosfery, w porównaniu do 2020 roku. Dodatkowo, użytkownicy Strony Głównej WP oraz ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski, mogą włączyć tzw. tryb ciemny. Pozwala on m.in. na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED, na przykład w telefonach komórkowych.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Zgodnie z badaniem Mediapanel, w marcu 2021 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,9 mln Polaków.

