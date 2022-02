Właściciel Facebooka uruchamia platformę edukacyjną Get Digital

online, zakupy, internet, ecommerce, fot. geralt, pixabay

Meta, czyli właściciel serwisu społecznościowego Facebook, uruchamia polską wersję platformy „Get Digital" - kompleksowego programu edukacji cyfrowej dla rodziców, nauczycieli i nastolatków. Lekcje i pozostałe zasoby oparte są na materiałach stworzonych przez Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Uczniowie dowiedzą się z nich np. jak skutecznie szukać informacji w internecie, z czym wiąże się korzystanie z niezabezpieczonego Wi-Fi oraz jak tworzyć silne hasła dostępu. W Polsce program wystartował pod patronatem organizacji zajmujących się rozwijaniem umiejętności cyfrowych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska przy wsparciu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Meta uruchamia polską edycję programu „Get Digital", której celem jest zapewnienie polskim szkołom i rodzinom narzędzi potrzebnych do przekazania wiedzy o prawidłowym funkcjonowaniu w internecie. Materiały zostały zaprojektowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez wychowawców i rodziny zarówno w klasie, jak i w domu. To szczególnie ważne w czasie pandemii, która sprawiła, że większość szkół wprowadziła zdalne nauczanie, a młodzi ludzie spędzają więcej czasu w internecie.

- Pandemia spowodowała, że nasze życie bardziej niż kiedykolwiek przeniosło się do świata cyfrowego. Dlatego konieczne jest, abyśmy wyposażyli najmłodszych użytkowników sieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie technologii cyfrowych. Młodzi ludzie powinni nauczyć się rozpoznawać zagrożenia, jakie mogą napotkać w sieci, i ich unikać. Współpracowaliśmy z czołowymi ekspertami i organizacjami na całym świecie, aby opracować materiały edukacyjne, które będą też dobrą zabawą dla uczniów. Mam wielką nadzieję, że program będzie miał realny wpływ na bezpieczeństwo i jakość czasu spędzanego przez młodzież w sieci - Jakub Turowski, Szef zespołu ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Meta

Get Digital. Jakie materiały zawiera?

Na platformie „Get Digital" można znaleźć gotowe lekcje i materiały, stworzone na podstawie badań naukowych. Mają one na celu pomóc młodzieży rozwijać umiejętności niezbędne każdemu pełnoprawnemu i odpowiedzialnemu uczestnikowi cyfrowego świata. Zasoby pogrupowane są w 5 kategorii: Cyfrowe podstawy, Dobre samopoczucie w Internecie, Zaangażowanie w Internecie, Cyfrowe możliwości, Cyfrowe szanse. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. wskazówki jak skutecznie szukać informacji w internecie, z czym wiąże się korzystanie z niezabezpieczonego Wi-Fi oraz jak tworzyć silne hasła dostępu.

Każda kategoria zawiera gotowe konspekty zajęć, z których nauczyciele mogą skorzystać podczas prowadzenia lekcji z uczniami. Rodzice znajdą tam przydatne informacje, ułatwiające rozpoczęcie rozmowy ze swoimi dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci. Dowiedzą się również, jakim językiem powinni się posługiwać, aby jak najlepiej przekazać tę wiedzę. Nastolatki natomiast mogą skorzystać z ciekawych ćwiczeń, które pomogą im poruszać się po sieci oraz pokażą jak budować społeczności online.

Polska wersja platformy „Get Digital" została objęta patronatem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska.

- Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami online wymaga od nas, dorosłych – rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych - prawdziwego zaangażowania. Musimy być uważni i ciekawi doświadczeń dzieci online. Programy edukacji cyfrowej jak „Get Digital" pomagają nam tłumaczyć im internet, promować jego pozytywne zastosowania i zwracać uwagę na niebezpieczeństwa - Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

- UNICEF Polska bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy, które odpowiadają na ważne społecznie potrzeby. Dlatego objęliśmy patronatem nowopowstałą platformę edukacyjną„Get Digital", która stanowi bogate źródło wiedzy na temat cyfrowego bezpieczeństwa. Niezwykle cennym jej elementem są wskazówki w jaki sposób młodzież może uczestniczyć w tworzeniu przyjaznej społeczności online. Mamy nadzieję, że staną się one źródłem inspiracji dla tysięcy młodych ludzi w Polsce - Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Manager Projektów Edukacyjnych, UNICEF Polska.

Uruchomienie polskiej wersji platformy wspiera również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która promuje działania na rzecz szeroko rozumianej edukacji medialnej:

- Problem dezinformacji i fake newsów jest niezwykle nasilony w przestrzeni publicznej. W związku z tym instytucje europejskie, organy państwowe, organizacje pozarządowe i media na całym świecie dostrzegają znaczenie umiejętności krytycznej oceny informacji i odbioru mediów. Do koordynacji działań państwa polskiego w obszarze edukacji medialnej została upoważniona Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W naszej ocenie polska wersja platformy Get Digital to ważny wkład w kształtowanie świadomego użytkownika mediów. To również przykład świetnej współpracy pomiędzy dostawcą globalnej platformy udostępniania plików, jaką jest Facebook, instytucjami publicznymi i organizacją pozarządową na rzecz podnoszenia kompetencji medialnych. - powiedział Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Konspekty lekcji dla nauczycieli zostały stworzone przez zespół Youth and Media z Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda, który udostępnił je na całym świecie na licencji Creative Commons, oraz przez zespół Greater Good Science Center na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i organizacji Teaching Tolerance. Inni partnerzy merytoryczni to: Yale Center for Emotional Intelligence, Net Family News, Micro:bit Educational Foundation oraz Beyond Differences.