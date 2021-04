Wojna klonów? LinkedIn też buduje swojego Clubhouse'a

Linkedin | fot. Greg Bulla | Unsplash

LinkedIn potwierdził, że ​​też buduje rywala Clubhouse. Ma on oferować dokładnie to samo, co oryginalna aplikacja, czyli "scenę", narzędzia do dołączania i opuszczania pokoju, reakcje, prośby o zabranie głosu, itp. LinkedIn wierzy jednak, że jego oferta będzie różna od innych, bo zostanie powiązana z tożsamością zawodową użytkowników, a nie tylko z ich profilem społecznym.

Liczba konkurentów Clubhouse'a, który wciąż pozostaje ekskluzywną rozrywką, rośnie w błyskawicznym tempie. Obok LinkedIna swoje wysiłki w tym zakresie zintensyfikowały platformy takie jak Facebook, Twitter, Telegram i Discord. Większość jest jednak na etapie testów, więc LinkedIn działa szybko. Zgodnie z udostępnionymi materiałami sporo prac koncepcyjnych zostało już wykonanych.

LinkedIn uważa, że ​​- ponieważ wrażenia dźwiękowe będą powiązane z tożsamością zawodową użytkowników - będą oni czuli się komfortowo rozmawiając, komentując, czy angażując się W treści w inny sposób. Firma zamierza też wykorzystać narzędzia moderacyjne już stworzone dla innych funkcji - takich jak LinkedIn Live - aby pomóc w rozwiązywaniu wszelkich obaw związanych z nieodpowiednimi lub szkodliwymi dyskusjami, które już nękają Clubhouse.

Naszym priorytetem jest zbudowanie zaufanej społeczności, w której ludzie czują się bezpiecznie i mogą być produktywni. Nasi członkowie przychodzą na LinkedIn, aby prowadzić pełne szacunku i konstruktywne rozmowy z prawdziwymi ludźmi, a my skupiamy się na zapewnieniu im bezpiecznego środowiska.

Według LinkedIna audio będzie naturalnym rozszerzeniem innych jego obszarów, takich jak grupy i wydarzenia, które po pandemii rozwijają się niezwykle dynamicznie. Firma podaje, że do końca 2020 roku ponad 60% jego członków pracowało zdalnie, w porównaniu z 8% przed pandemią i - jeśli trend się utrzyma, a wiele na to wskazuje - stworzy to przestrzeń na rozwój nowych form zdalnych interakcji.

Nowa funkcja wpisuje się też w szerszą ofensywę LinkedIna, który w ostatnim czasie dynamicznie zwiększa swoją ofertę, o funkcje takie jak choćby wspomniane Stories, które są bardziej kojarzone z influencerami niż życiem zawodowym. Sieć wyraźnie jednak stara się wymyśleć się na nowo i choć narzekania na to, że powoli zmienia się w Facebooka (co bynajmniej nie jest komplementem) przybierają na sile, nic nie świadczy o tym, by ten kierunek się zmienił.

I może zresztą nie powinien. Faktycznie ostatnie ruchy LinkedIna wydają się nieco "poza marką", ale w momencie gdy życie zawodowe stopiło się z domowym może ma to sens. Rzecznik firmy zapowiada zresztą, że LinkedIn tworzy narzędzia, dzięki którym ludzie będą mogli prezentować się „w pełni” społeczności współpracowników.

Społeczności to zresztą słowo-klucz. Microsoft, będący właścicielem LinkedIna, nie kryje, że to właśnie w społecznościach widzi przyszłość. Dotychczas nie dorobił się własnych i biernie patrzył na to, jak konkurenci właśnie na nich budują swoje imperia. Teraz usilnie, drogą akwizycji, chce to zmienić. Próbował już kupić Pinteresta i TikToka, bez powodzenia jednak, próbuje Discorda (tutaj finał jest nieznany), by dotrzeć do młodszych pokoleń.