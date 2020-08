Wpadka mBanku z testami aplikacji mobilnej dała mu aż 1,16 mln zł ekwiwalentu reklamowego. Głównie dzięki social media

mBank

mBank zaliczył wpadkę i wysłał do swoich klientów wiadomość push „ęśąćż”. Stało się tak 5 sierpnia br. poprzez aplikację bankowości mobilnej mBanku. Wszystko szybko zamieniło się w internetowe memy. Podchwyciły to inne marki, które w swojej komunikacji wykorzystały to zdarzenie. Tak postąpiło np. Allegro, kttóre niedawno zatrudniło nowego PR-owca - Marcina Gruszę, związanego wcześniej przez wiele lat z Play. Trzeba też przyznać, że mBank sytuacją kryzysową zarządził modelowo. I przekuł ją w sukces - miał kampanię w internecie o wartości 1,16 mln zł.





Co by nie mówić o ułomności ekwiwalentów reklamowych (AVE) prezentowanych przez firmy monitorujące media, dają one jakiś obraz o tym, ile warte mogą być wzmianki o marce w prasie, radiu i telewizji oraz w sieci. Są to wskaźniki kontrowersyjne, bo przecież tylko szacunkowe. Często są również kwestionowane przez odbiorców, a czasami nawet wyśmiewane. Warto jednak od czasu na czasu spojrzeć na nie w celach właśnie orientacyjnych.

Posłużmy się więc AVE Instytutu Monitorowania Mediów dla wpadki mBanku

IMM twierdzi, że po tygodniu od wpadki materiałów zawierających nazwę mBank wraz z informacjami o wpadkowych powiadomieniach było w mediach już ponad 1 tys., o łącznym zasięgu 5,62 mln potencjalnych kontaktów i AVE wynoszącym 1,16 mln złotych.

„ęśąćż” z ponad czteromilionowym dotarciem w social mediach Wpadkę szybko zauważono, o czym łatwo można było przekonać się w social mediach nie tylko samego banku, ale również jego odbiorców, czy różnych firm i instytucji.

84% ze wszystkich publikacji mediowych z okresu od 5 do 12 sierpnia 2020, czyli aż 923 materiały, to posty w samych kanałach społecznościowych, których łączne dotarcie wynosi 4,15 mln potencjalnych kontaktów, a ekwiwalent reklamowy (AVE ) to 743 tys. złotych.

Co więcej, ponad połowa wszystkich treści (62%), tak więc aż 679 publikacji ma wydźwięk pozytywny, dotarcie na poziomie 3,73 mln oraz wartość AVE przeszło 600 tys. złotych. 317 materiałów (29%) jest neutralnych (głównie portale i radio), a tylko 105 jest nacechowanych negatywnie (9%), których dotarcie wynosi zaledwie 46,2 tys.

Prawie 200 tys. interakcji w siedem dni Internauci zareagowali błyskawicznie – w przeciągu zaledwie tygodnia w social mediach temat powiadomień „ęśąćż” mBanku przełożył się na ponad 136 tys. udostępnień, 60 tys. polubień i przeszło 2,8 tys. komentarzy.

Autorzy z największą liczbą polubień, udostępnień i komentarzy to profile samego mBanku na Facebooku i Twitterze – łączna liczba interakcji tylko tych dwóch postów na dzień 17 sierpnia 2020 wynosi ponad 43 tys. z AVE 143 tys. złotych.

Neutralne publikacje ukazały się w portalach, radiu i telewizji. W portalach internetowych, radiu i telewizji w okresie 5 – 12 sierpnia br. pojawiło się na ten temat łącznie 178 materiałów o dotarciu na poziomie 1,4 mln i ekwiwalencie reklamowym rzędu 400 tys. złotych.

O sprawie pisano między innymi w takich portalach jak Natemat, Wprost, Spidersweb, czy Wyborcza. W stacjach rtv: Biznes24, Radio WAWA, Radio VOX FM, czy Radio Eska. Przeszło 90% ww. publikacji miało charakter neutralny. Komunikaty w stacjach radiowych dotyczyły utrudnień w pracy w aplikacji mobilnej, jak i strony internetowej banku i miały charakter informacyjny.