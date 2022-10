jarmark, boże narodzenie, święta, choinka, fot. chriswanders, fotolia

Wzrost kosztów utrzymania przybiera na sile i wpływa na wybory konsumenckie zarówno w Polsce, jak i na świecie. W najbliższe Święta 63 proc. osób ograniczy wydatki, a 40 proc. aktywnie będzie poszukiwać tańszych, alternatywnych ofert lub promocji - wynika z badania Festive Season, zrealizowanego przez Channel Factory, które przybliża sytuację finansową i najbliższe plany budżetowe konsumentów.

Inflacja i kryzys kosztów utrzymania sprawiają, że konsumenci przewartościowują swoje wydatki. W nadchodzącym okresie świątecznym oraz tygodniach go poprzedzających, wielu z nich dysponować będzie mniejszym budżetem na wydatki, a cena będzie głównym czynnikiem determinującym decyzje zakupowe ponad połowy osób.

Prezenty kupione w promocji

Badanie Channel Factory wykazało, że konsumenci będą szukać oszczędności podczas kupowania prezentów świątecznych. 35 proc. badanych stwierdziło, że przeznaczy mniej środków na osobę, ale prezenty wręczy tej samej grupie, co w roku ubiegłym; natomiast 23 proc. zamierza ograniczyć wydatki i liczbę obdarowanych osób.

49 proc. respondentów wskazało, że oszczędności będzie szukać głównie wśród popularnych kategorii produktów, których ceny z reguły są wyższe od przeciętnych, do tej grupy należą: biżuteria, perfumy czy akcesoria technologiczne. Z raportu wynika jednak, że 32 proc. osób zamierza ograniczyć wydatki również na żywność oraz napoje, a 33 proc. na okołoświąteczną rozrywkę.

Wyzwanie dla sprzedawców

Sytuację rynkową odczuwają również sprzedawcy, przed którymi staje obecnie szereg wyzwań. Ponad połowa konsumentów wskazuje wyprzedaż, jako przyczynek do zakupu konkretnego produktu, a blisko 20 proc. stwierdziło, że wybierze sklepy oferujące tańszy asortymentem, również w kontekście wydatków na świętowanie. Szansą dla sprzedawców w e-commerce mogą okazać się zbliżające Black Friday, Cyber Monday oraz popularny w USA Giving Tuesday – 85 proc. konsumentów twierdzi, że to właśnie podczas dni wyprzedaży dokona zakupów online.

- Konsumenci w dalszym ciągu chcą świętować i dzielić się prezentami z taką samą liczbą osób jak w ubiegłym roku. Jednak ze względu na wzrost kosztów życia wielu z nich nie może sobie na to pozwolić lub zamierza, ale w ramach mniejszego budżetu. Te zachowania powodują, że w nadchodzące święta wielu sprzedawców będzie musiało przemyśleć swoje podejście handlowe – zdecydować się na rabaty czy wyprzedaże lub jak sugeruje badanie, pomyśleć o prezentach grupowych – mówi Lauren Douglass, SVP of Marketing w Channel Factory.

Wpływ reklamy online na decyzje zakupowe przed świętami

Tegoroczny sezon świąteczny to także wyzwanie dla reklamodawców, którzy muszą skoncentrować się wokół dotarcia do grupy docelowej z odpowiednim przekazem, w odpowiednim czasie. Blisko 51 proc. konsumentów deklaruje, że to właśnie reklama z treściami promocyjnymi wpłynie na ich decyzje zakupowe, a reklama online konkretnego produktu będzie dla 22 proc. osób bodźcem do zakupu konkretnej rzeczy. Co więcej, 10 proc. konsumentów deklaruje, że na ich decyzje zakupowe wpłynie influencer promujący dany produkt czy usługę.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia platformy, na którą marka decyduje się w kontekście reklamowym. Konsumenci (45 proc.) deklarują, że najpewniej, przy podejmowaniu decyzji zakupowych, czują się po obejrzeniu reklamy na kanale YouTube i przeznaczają (35 proc.) więcej pieniędzy na marki, których reklamy widzą na tej platformie. Badanie wykazało również, że reklamodawcy chcąc zmaksymalizować ROI, powinni postawić na reklamy na YouTube w CTV, których rozpoznawalność jest o 10 proc. większa niż w przypadku telewizji linearnej.

Miesięcznie YouTube gromadzi 25 milionów dorosłych użytkowników w Polsce, a platforma pod kątem zaufania jest wiodącym kanałem. Biorąc pod uwagę przywiązanie użytkowników do serwisu, a także fakt, że aż 89 proc. z nich ufa rekomendacjom twórców na platformie - konieczne staje się wręcz wykorzystywanie funkcji takich jak np. YouTube Shorts. Krótki format wideo pozwala na równoległe prowadzenie kampanii reklamowych i budowanie sprzedaży. Wideo odgrywa coraz większą rolę na ścieżce zakupowej. W kontekście zbliżającego się okresu świątecznego może być to klucz do wzmocnienie wizerunku marki w świadomości konsumentów i realizacji celów biznesowych - dodaje Szymon Szmigiel, Managing Director, Channel Factory Polska.