Kilka tygodni po tym, jak Microsoft uruchomił chatbota opartego na GPT-4 w przeglądarce Edge, Opera zintegrowała chatboty AI obsługiwane przez ChatGPT i ChatSonic u siebie, w przeglądarkach, Opera i Opera GX. Oba nowe narzędzia są dostępne na wszystkich platformach stacjonarnych, podała firma.

Opera wprowadza również funkcję, która umożliwia generowanie monitów AI poprzez wyróżnianie tekstu na stronie internetowej lub wpisywanie go ręcznie. Ponadto, chatboty mogą również streszczać artykuły lub strony internetowe, pisać dla posty w mediach społecznościowych lub pomagać w formułowaniu pomysłów. Użytkownicy muszą ręcznie włączyć „Podpowiedzi AI” w menu ustawień, aby skorzystać z tej funkcji.

Opera twierdzi, że bot ChatSonic, oparty na GPT-4, pozwala również użytkownikom generować obrazy z wprowadzania tekstu.

Treść generowana przez sztuczną inteligencję to rewolucja w przeglądaniu stron internetowych. Naszym celem jest wykorzystanie tych technologii, aby dać naszym użytkownikom nowe supermoce w przeglądaniu — zmienić sposób, w jaki uczą się, tworzą i badają. Opera aktywnie rozszerza swój program sztucznej inteligencji na AIGC dla przeglądarek, wiadomości i gier poprzez własne rozwiązania oraz nowe i istniejące partnerstwa – powiedziała w oświadczeniu dyrektor produktu Opera, Joanna Czajka.

Firma powiedziała, że planuje ogłosić w przyszłości więcej funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które będą działać na jej własnym modelu opartym na GPT.

Biorąc pod uwagę popularność generatywnej sztucznej inteligencji, więcej przeglądarek może pójść w jej ślady i zintegrować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niedawno firma Brave wprowadziła funkcje podsumowania w swojej wyszukiwarce i już eksperymentuje z funkcjami ukierunkowanymi na sztuczną inteligencję w swojej przeglądarce.

AI Brave'a - „Summarizer” - jest obsługiwana przez różne modele językowe, ale technologia GPT opracowana przez OpenAI nie jest jedną z nich. Brave postawił na przedstawienie streszczenia zapytania wyszukiwania przy użyciu różnych źródeł. Summarizer dostępna dla wszystkich użytkowników Brave Search na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Pierwszym, który zaimplementował Generative AI w wyszukiwarce był jednak Microsoft, który od 13 lat usiłował przeforsować swoją wyszukiwarkę z mizernymi rezultatami. Integracja modelu GPT-4 OpenAI z Bingiem ma jednak - jak zapewnia - całkowicie zmienić doświadczenia związane z wyszukiwaniem treści w sieci. Nowy Bing oferuje opcję rozpoczęcia czatu na pasku narzędzi, ale tylko z zewnątrz przypominać będzie on rozmowę z ChatGPT, który został przeszkolony na danych, które obejmują informacje do 2021 roku. Wersja GPT-4, która włączona została do Binga jest znacznie bardziej aktualna i może obsługiwać zapytania związane ze znacznie nowszymi wydarzeniami.

Kolejną różnicą jest to, że Bing od czasu do czasu będzie próbuje podpowiadać własne pytania i sugerować potencjalne odpowiedzi. Model Microsoftu jest wyraźnie bardziej aktualny w porównaniu z tym, co obecnie oferuje ChatGPT. Obejmuje to na przykład dane o cenach lub możliwość wykorzystania najnowszych danych do wskazówek dotyczących podróży i planów podróży — a także chętnie napisze do Ciebie e-mail, aby podzielić się tym planem z rodziną.