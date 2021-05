Wyzwanie smaku Pepsi Max w tym roku w niecodziennej odsłonie

Wyjątkowa sytuacja wymaga nieszablonowych działań – kierując się tym przesłaniem firma PepsiCo organizuje w tym roku Wyzwanie Smaku Pepsi MAX w niezwykle pomysłowy sposób. Inaczej niż w poprzednich edycjach tego popularnego wydarzenia angażującego konsumentów, w tym roku będą oni mogli przetestować swoje preferencje smakowe we własnym domu, po odbiorze specjalnej przesyłki w wybranym przez siebie paczkomacie InPost. Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały nagrody, a sama akcja potrwa w dniach od 4 maja do 3 czerwca 2021 roku lub wyczerpania zestawów testowych.

Wyzwanie Smaku Pepsi zdążyło się w Polsce wpisać w klimat licznych wakacyjnych wypraw, a dzięki świetnej zabawie, sporej dawce pozytywnych emocji, a niejednokrotnie zaskoczenia zjednało sobie wielu zaangażowanych fanów. W tym roku, w reakcji na ograniczenia wprowadzone w związku z sytuacją sanitarną oraz w dążeniu do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, organizatorzy akcji postanowili przenieść Wyzwanie Smaku Pepsi bezpośrednio do domów uczestników.

– Nasz pomysł polega na tym, aby zapewnić konsumentom pozytywną rozrywkę i możliwość przetestowania własnych preferencji smakowych w bezpieczny pod względem sanitarnym sposób. Aby wziąć udział w akcji wystarczy zarejestrować się na stronie wyzwaniesmakupepsimax i wybrać najbardziej dogodny w okolicy paczkomat InPost, do którego bezpłatnie trafi nasza specjalna przesyłka-niespodzianka. W przesyłce znajduje się skrzyneczka, której wygląd nawiązuje do fabuły reklamy telewizyjnej Pepsi MAX. Celem tego zabiegu jest żartobliwe zachęcenie do spróbowania znajdujących się wewnątrz opakowania dwóch różnych bezcukrowych wersji napojów typu cola i wyboru smaku według własnych preferencji. Puszki są oczywiście jednolite i nieoznakowane, z wyjątkiem unikalnych kodów QR, co zapewni pełną bezstronność procesu – opisuje Maria Skurewicz, młodsza kierownik marki Pepsi w PepsiCo.