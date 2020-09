Xbox Series X oraz Xbox Series S pojawią się w sklepach już 10 listopada 2020 roku. Cena w polskich sklepach już znana - sprawdziliśmy

Xbox Series X oraz Xbox Series S

To ma być prawdziwa rewolucja na rynku. Microsoft zapowiada przełom. A wszystko to stanie się już za dwa miesiące - 10 listopada mają zadebiutować na półkach sklepowych Xbox Series X oraz Xbox Series S. Czy pokochają je gracze? Jak przyjmie je rynek?

Mamy specyfikacje techniczną Xbox Series X oraz Xbox Series S

Porównajcie te parametry. Wyglądają imponująco. Ceny również. Xboxa Series S będzie kosztować w naszych, polskich sklepach 1349 złotych, a za Xboxa Series X trzeba będzie zapłacić 2249 złotych.

Porównanie nowych kosol XBOX Specyfikacja Xbox Series X Xbox Series S Procesor 8-rdzeniowy AMD Zen 2 CPU @ 3.8 GHz lub 3.6 GHz z włączoną funkcją SMT 8-rdzeniowy AMD Zen 2 CPU @ 3.6 GHz lub 3.4 GHz z włączoną funkcją SMT Karta graficzna AMD RDNA 2 GPU, 52 CUs @ 1.825 GHz AMD RDNA 2 GPU, 20 CUs @ 1.565 GHz Wydajność karty graficznej 12,15 TFLOPS 4 TFLOPS System on Chip (SoC) Customowy, ulepszony SoC 7 nm Customowy, ulepszony SoC 7 nm Pamięć RAM 16 GB DDR6 RAM, 10 GB @ 560 GB/s i 6 GB @ 336 GB/s 10 GB DDR6 RAM, 8 GB @ 224 GB/S i 2 GB @ 56 GB/S Docelowa wydajność 4K @ 60 FPS, wsparcie dla 120 kl./sek 1440p @ 60 FPS, wsparcie dla 120 kl./sek Dysk twardy 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD, 2.4 GB/s nieskompresowanych danych, 4.8 GB/s skompresowanych danych 512 GB PCIe Gen 4 NVMe SSD, 2.4 GB/s nieskompresowanych danych, 4.8 GB/s skompresowanych danych Dodatkowe miejsce na dane Karta 1 TB do kupienia osobno Karta 1 TB do kupienia osobno Wsteczna kompatybilność Wsparcie dla tysięcy gier z Xboxa One, Xboxa 360 i oryginalnego Xboxa w dniu premiery konsoli. Akcesoria z Xboxa One obsługiwane przez konsolę Wsparcie dla tysięcy gier z Xboxa One, Xboxa 360 i oryginalnego Xboxa w dniu premiery konsoli. Akcesoria z Xboxa One obsługiwane przez konsolę Napęd optyczny 4K UHD Blu-ray Brak Wyjście wideo HDMI 2.1 HDMI 2.1 Cena 2249 złotych 1349 złotych

Czego możesz się spodziewać po kolejnej generacji gier na XBOX - list Phila Spencera, dyrektora marki Xbox

Przyszłość gier wideo jeszcze nigdy nie była tak inspirująca. Gry stają się coraz bardziej kreatywne. Nowe usługi pozwalają nie tylko odkrywać więcej gier - umożliwiają także bliższy kontakt z ulubionymi grami, twórcami i streamerami. Chmura daje niezwykłą możliwość cieszenia się grami jakości konsolowej oraz wspólną zabawą z innymi graczami z dowolnego miejsca. Dla wielu z nas początek kolejnej generacji konsol to coś niezwykle inspirującego.

Doskonale wiemy, że od nowej generacji konsol oczekujecie wyznaczenia nowych standardów grafiki i większej mocy obliczeniowej, a także wspólnej zabawy w świecie gier, które wyglądają niesamowicie i tętnią życiem. Wrażenia będą wzmocnione przez zapierające dech w piersiach, w pełni wciągające światy gier, wspomagane przez innowacyjne procesory obliczeniowe, układy GPU i technologie pamięci masowej, umożliwiające płynny, stały dostęp do nowych historii i twórców.

Korzystaliśmy z Xbox Series X w ramach wewnętrznego programu Takehome, a opinie które do nas napłynęły stały się naszą siłą napędową. Jako zespół Xbox, niezwykle cenimy otwarty i przejrzysty kontakt z użytkownikami, a co za tym idzie, z dumą mogę podzielić się informacjami dotyczącymi niektórych technologii, które wykorzystamy w kolejnej generacji. Z nieskrywaną dumą zdradzę więcej szczegółów w miarę zbliżania się terminu premiery. Doskonała równowaga mocy i prędkości. W porównaniu do poprzedniej generacji, Xbox Series X to konsola, która w niezwykły sposób łączy w sobie moc obliczeniową i prędkość, dokonując skoku technologicznego w każdym obszarze, aby wygenerować niezwykłe, dynamiczne, żywe światy, jednocześnie minimalizując wszelkie niedogodności, mające wpływ na jakość doświadczenia. Naszym zadaniem jako Team Xbox jest dostarczenie takich narzędzi dla zespołów, które umożliwią im realizowanie własnych ambicji i pozwolą efektywnie wykorzystać moc konsoli. Dziś opowiemy nieco więcej o części z nich.

Czysta moc to nie wszystko:

Dedykowany procesor kolejnej generacji: Xbox Series X to najmocniejsza z naszych dotychczasowych konsol, napędzana przez specjalnie zaprojektowany procesor korzystający z najnowszych architektur Zen 2 i RDNA 2 firmy AMD. Czterokrotnie większa moc obliczeniowa w porównaniu do Xbox One umożliwia wykorzystanie 12 TFLOPS procesora graficznego - to dwukrotnie więcej niż Xbox One X i ośmiokrotnie więcej w porównaniu do pierwszej wersji Xbox One. Xbox Series X to prawdziwy skok generacyjny w obszarze mocy obliczeniowej i grafiki. Zastosowanie najnowszych technologii umożliwia osiągnięcie większej liczby klatek na sekundę, budowanie większych, złożonych światów gier składających się na najbardziej wciągające doświadczenie w świecie gier konsolowych.

Variable Rate Shading (VRS):

Nasza opatentowana technika VRS umożliwia twórcom gier efektywne wykorzystanie pełnej mocy Xbox Series X Zamiast przeznaczać wszystkie zasoby równolegle na każdy wyświetlany piksel, nasza technologia umożliwia przypisywanie cykli procesora graficznego do poszczególnych priorytetowych zadań, takich jak postacie z gry lub elementy otoczenia. Technologia umożliwia osiągnięcie stałej liczby klatek na sekundę i wyższej rozdzielczości, bez wpływu na końcową jakość obrazu.

Sprzętowa akceleracja DirectX Raytracing:

Sprzętowa akceleracja DirectX Raytracing - użyta dla gier konsolowych po raz pierwszy - pozwala na wygenerowanie dynamicznego i realistycznego środowiska w grach. Oznacza to wierne odzwierciedlenie oświetlenia, refleksów światła oraz realistyczną akustykę otoczenia w świecie gry w czasie rzeczywistym.

Natychmiastowa immersyjność

Charakterystyczną cechą kolejnej generacji konsol będzie zmniejszenie czasu oczekiwania na rzecz dłuższego czasu zabawy. Doskonale wiemy, że po rozpoczęciu rozgrywki, gracze oczekują możliwie najniższej latencji, żeby w pełni zagłębić się w świat gry odzwierciedlony z maksymalną precyzją. W tym celu, nasz zespół przeanalizował każdy z elementów pomiędzy graczem a rozgrywką, począwszy od kontrolera, przez samą konsolę aż po ekran tak, aby przyspieszyć każdy z nich. Dysk SSD: Zastosowanie naszego dysku SSD nowej generacji wpływa na poprawę praktycznie każdego aspektu rozgrywki. Światy gier są większe, bardziej dynamiczne, niezwykle szybko się wczytują, a szybkie przemieszczanie pomiędzy lokalizacjami nareszcie działa tak, jak powinno - jest szybkie.

Funkcja Quick Resume:

Nowa funkcja Quick Resume pozwala na niemal natychmiastowe wznowienie rozgrywki w wielu grach, umożliwiając dalszą przygodę z wybranego miejsca bez długotrwałego wczytywania.

Dynamic Latency Input (DLI):

Optymalizujemy opóźnienie na linii gracz-konsola, począwszy od bezprzewodowego kontrolera Xbox, który po podłączeniu do konsoli wykorzystuje nasz opatentowany protokół komunikacji bezprzewodowej. Technologia dynamicznej latencji wejściowej Dynamic Latency Input (DLI) to nowa funkcja, która umożliwia natychmiastową synchronizację danych wejściowych z obrazem wyświetlanym na ekranie co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjną i responsywną kontrolę rozgrywki.

Innowacja HDMI 2.1:

Podjęliśmy współpracę z forum HDMI oraz producentami telewizorów, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia z rozgrywki dzięki rozwiązaniom takim jak automatyczny tryb niskiej latencji Auto Low Latency Mode (ALLM) oraz zmienną częstotliwość odświeżania obrazu Variable Refresh Rate (VRR). Technologia ALLM umożliwia Xbox One i Xbox Series X automatyczne ustawienie podłączonego ekranu na tryb najniższej latencji. Technologia VRR synchronizuje częstotliwość odświeżania klatek wyświetlanych na ekranie z częstotliwością gry, umożliwiając tym samym płynną animację bez efektu „przeskakiwania klatek”. Technologia minimalizuje opóźnienia i zapewnia responsywną rozgrywkę.

Wsparcie 120FPS:

Zapewniając wsparcie dla częstotliwości odświeżania 120 FPS, Xbox Series X umożliwia twórcom gier wyjście poza standardową wartość 60 FPS tak, aby zwiększyć realizm i dynamikę rozgrywki. Nowa generacja kompatybilności gier Korzyści płynące z nowej generacji konsol sięgają do wielu obszarów, umożliwiając zwiększenie jakości obrazu oraz poprawę szybkości wczytywania zarówno starszych, jak i nowszych gier. Nadal kontynuujemy strategię zapewnienia kompatybilności z Xbox Series X i inwestujemy w technologię, która umożliwia cieszenie się grami z różnych generacji urządzeń.

Cztery generacje rozgrywki:

Nasze zaangażowanie w kompatybilność oznacza, że gry z Xbox One, w tym starsze tytuły z Xbox 360, oraz oryginalne gry z Xbox, będą wyglądały lepiej i płynniej niż kiedykolwiek. Wasze ulubione gry, włączając w to pozycje z Xbox Game Pass będą wyglądały lepiej dzięki stabilnej liczbie klatek na sekundę, przyspieszeniu czasu wczytywania, a także wyższej rozdzielczości i lepszej jakości obrazu - a to wszystko bez dodatkowej pracy programistów. Wykorzystanie akcesoriów do gier z Xbox One. Inteligentne pobieranie: Dzięki tej technologii, kupując grę masz zawsze pewność, że otrzymujesz właściwą wersję - bez względu na to, czy korzystasz z Xbox One czy Xbox Series X. Zobowiązujemy się do wykorzystywania technologii Inteligentnego pobierania we wszystkich ekskluzywnych pozycjach Xbox Game Studios, w tym także Halo Infinite. Dzięki temu macie pewność, że raz kupiona gra to najlepsza dostępna wersja, bez względu na to z której wersji Xbox korzystacie. Ta technologia jest dostępna dla wszystkich twórców oraz wydawców gier, dzięki czemu mogą z niej skorzystać przy okazji gier wydawanych dla Xbox One, które następnie będą mogły trafić na Xbox Series X.

Xbox Game Pass:

Nasza wiodąca platforma subskrypcji gier - Xbox Game Pass - zawiera zarówno tytuły ze wszystkich czterech generacji konsol, jak i nasze wiodące tytuły, takie jak Halo Infinite, dostępne od samego początku. Z niecierpliwością oczekujemy na moment w którym miliony użytkowników będą miały okazję zapoznać się z ofertą usługi Xbox Game Pass, aby w pełni zanurzyć się w przepastnej bibliotece wysokiej jakości gier - zarówno tych ulubionych, jak i przeżyć przygodę w kompletnie nowych tytułach. Generacja konsol stawiąca graczy na pierwszym miejscu Xbox Series X to dotychczas nasza najszybsza i najpotężniejsza konsola, zaprojektowana z myślą o graczach. To oznacza wysoką jakość rozgrywki zamkniętą w cichym i odważnym designie, zapewniającym dostęp do tysięcy gier ze wszystkich czterech generacji konsol, umożliwiając jednocześnie dłuższą radość z rozgrywki i niższy czas oczekiwania na wczytanie gry.

Bez względu na to, czy wspieramy niesamowitych twórców w naszych własnych 15 studiach Xbox Game Studios, ułatwiamy odkrywanie nowych gier w usłudze Xbox Game Pass, czy też umożliwiamy szerszy dostęp do rozgrywki w dowolnym miejscu za pomocą usługi Project xCloud, zespół Team Xbox dąży do maksymalnego ułatwienia dostępu dla graczy oraz zapewnienia jak najlepszych doświadczeń w ramach wspaniałej sztuki gier wideo. Xbox Series X to również oddanie na rzecz graczy, którzy oczekują pełnej immersyjności w świat gier, które wyglądają i działają lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie możemy się doczekać, aby zdradzić wam więcej szczegółów na temat nowej konsoli Xbox w najbliższych miesiącach.

Jump in, Phil Spencer