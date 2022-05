YouTube idzie w life shopping. Jak wszyscy...

YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

W ostatnich latach YouTube pracował nad przekształceniem swojej platformy w platformę sprzedażową, wprowadzając nowe produkty, takie jak reklamy z możliwością zakupu. Teraz przyszedł czas na robienie zakupów bezpośrednio z transmisji na żywo prowadzonych przez twórców.

Jedna z nowych funkcji ma umożliwić dwóm twórcom jednoczesne prowadzenie transmisji na żywo, co w założeniu ma podwoić liczbę widzów, gdyż każdy z nich "przynosiłby" własną bazę fanów.

Ta funkcja nadchodzi wkrótce po tym, jak YouTube ogłosił program pilotażowy „Go Live Together”, nową funkcję mobilnego przesyłania strumieniowego, która umożliwia twórcom zapraszanie gości na transmisję na żywo za pomocą jednego linka. Jej dodanie ma sprawić, że YouTube będzie bardziej konkurencyjny w stosunku do Instagrama, który umożliwił twórcom transmitowanie na żywo nawet z trzema osobami.

Oprócz wykorzystywania twórców do budowania publiczności podczas transmisji live, platforma chce oferować również inne narzędzia zaprojektowane specjalnie z myślą o zwiększaniu sprzedaży. Jakie? Zintegrowane z marką doświadczenie zakupowe ma pozwolić widzom kupować produkty pokazane w wideo, tylko dotykając wbudowanego przycisku „wyświetl produkty”, a tzw. „przekierowania na żywo” umożliwią twórcom rozpocząć transmisję zakupową w swoim kanale, a następnie przekierować odbiorców na kanał marki. Marki będą więc mogły wykorzystać moc platformy i twórcy, by dotrzeć do swoich fanów, ale potem niejako "przejąć" odbiorców, zyskując dostęp do kluczowych wskaźników i analiz związanych z ich wydarzeniem na żywo.

Nowości ogłoszone przez YouTube podążają za rozwojem rynku social commerce, trendem inspirowanym rosnącą aktywnością zakupów społecznościowych w Chinach, gdzie streamerzy zarabiają miliardy dolarów w ciągu zaledwie kilku godzin. W tę przestrzeń wkraczają już startupy takie jaka ShopLive, PopShop Live, NTWRK, Whatnot, ShopShops, Supergreat i inne. Nawet Klarna dodała nawet możliwości wirtualnych zakupów, aby połączyć klientów kupujących teraz i płacących później z prezentacjami produktów na żywo od partnerów detalicznych.